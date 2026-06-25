Resulta crítico realizar pruebas rigurosas de los sistemas autónomos, ya que los agentes de IA planifican de forma independiente tareas compuestas por varias partes, utilizan herramientas externas e interactúan con otros agentes. Un proceso de pruebas sólido forma parte del ciclo continuo de creación y evaluación conocido como ciclo de vida de desarrollo de agentes (ADLC).

Los agentes planifican y ejecutan tareas de forma autónoma, lo que está transformando rápidamente la forma en que las empresas utilizan la IA. Pero una adopción rápida puede fragmentar los ecosistemas tecnológicos y forzar cambios significativos en los procesos de prueba heredados. Según una investigación reciente del Institute for Business Value de IBM, el 80 % de los CIO y CTO encuestados informan de mandatos de transformación de la IA impulsados por el CEO. Pero solo el 11 % afirma estar totalmente preparado para la escala de implementación de agentes de IA prevista para el próximo año.

"Para los CIO y CTO", dijo Matt Lyteson, CIO de IBM, "el desafío ahora es escalar sistemas de IA que operan de forma continua y autónoma, a menudo con modelos de gobierno y arquitecturas diseñadas para un entorno mucho más lento y predecible".