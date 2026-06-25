Pruebas de agentes con IA: estrategias, métricas y buenas prácticas

Publicado el 25 de junio de 2026
Un oficinista con barba y auriculares trabaja en una consola
By Molly Hayes and Amanda Downie

Explicación de las pruebas de agentes de IA

Las pruebas de agentes de IA son el proceso de evaluación de los sistemas de IA agéntica para verificar que funcionan de forma fiable, segura y según lo previsto antes de la implementación.

Resulta crítico realizar pruebas rigurosas de los sistemas autónomos, ya que los agentes de IA planifican de forma independiente tareas compuestas por varias partes, utilizan herramientas externas e interactúan con otros agentes. Un proceso de pruebas sólido forma parte del ciclo continuo de creación y evaluación conocido como ciclo de vida de desarrollo de agentes (ADLC).

Los agentes planifican y ejecutan tareas de forma autónoma, lo que está transformando rápidamente la forma en que las empresas utilizan la IA. Pero una adopción rápida puede fragmentar los ecosistemas tecnológicos y forzar cambios significativos en los procesos de prueba heredados. Según una investigación reciente del Institute for Business Value de IBM, el 80 % de los CIO y CTO encuestados informan de mandatos de transformación de la IA impulsados por el CEO. Pero solo el 11 % afirma estar totalmente preparado para la escala de implementación de agentes de IA prevista para el próximo año.

"Para los CIO y CTO", dijo Matt Lyteson, CIO de IBM, "el desafío ahora es escalar sistemas de IA que operan de forma continua y autónoma, a menudo con modelos de gobierno y arquitecturas diseñadas para un entorno mucho más lento y predecible". 

Pruebas de software tradicionales centradas en sistemas estáticos; la IA agéntica depende de la naturaleza probabilística de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Esto significa que unas instrucciones similares pueden generar secuencias de llamadas a herramientas diferentes en distintas ejecuciones, y que los problemas que surjan al principio de un flujo de trabajo de varios pasos pueden no manifestarse hasta mucho más adelante. Y a medida que los agentes basados en machine learning cambian con el tiempo, pueden mostrar signos de regresión o deriva.

La evaluación de los agentes de IA no debe limitarse a determinar si la respuesta final es correcta, sino también si los procesos de razonamiento y los outputs intermedios han sido adecuados. Idealmente, este tipo de pruebas responde a una pregunta fundamentalmente diferente a las formas anteriores de validación de software. Las pruebas no consisten únicamente en comprobar que un agente genere los outputs esperados, sino en garantizar que estos sean siempre coherentes, precisos y seguros, independientemente de la entrada. Esto implica validar el comportamiento de un agente, además de realizar las pruebas unitarias más tradicionales.

Los ciclos de prueba agénticos también son continuos. Probar a los agentes de IA implica crear bucles de feedback eficaces en lugar de desarrollar referencias simples e inmóviles para el éxito. Las organizaciones que elaboran estrategias de pruebas escalables y unificadas pueden desarrollar sistemas autónomos que funcionen de forma fiable y segura. Asimismo, pueden implementar marcos de pruebas que funcionen de manera fluida con el resto del ADLC, lo que permite que los agentes de IA se integren de forma predecible en diferentes modelos, plataformas y proveedores.

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Por qué las pruebas de agentes de IA son críticas

Los agentes de IA mal probados suponen riesgos operativos y de gobierno significativos. Entre los factores que hacen que sea imprescindible realizar pruebas rigurosas se encuentran:

  • Errores agravantes: los agentes suelen llevar a cabo cadenas de razonamiento y acción compuestas por varias partes, lo que significa que los errores que se produzcan en cualquier punto del proceso pueden amplificarse.
  • Seguridad y protección: los agentes que navegan por la web o interactúan con las API de terceros están expuestos a ataques de inyección de instrucción y jailbreaks. Las pruebas rigurosas reducen las probabilidades de que se produzca una violación de seguridad.
  • Riesgos normativos y de reputación: los agentes que operan en sectores regulados, como el sanitario o el financiero, y que generan outputs erróneos exponen a las organizaciones a responsabilidades legales. Y los agentes que se comportan de forma errática o alucinan comprometen la confianza de los usuarios.
  • La naturaleza no determinista de la IA agéntica: los modelos de lenguaje de gran tamaño pueden dar diferentes respuestas a instrucciones similares, por lo que las pruebas deben tener en cuenta la varianza en lugar de evaluar una sola instantánea de rendimiento. 

Tres estrategias principales de pruebas con agentes de IA

Uso de LLM como juez

Algunos de los outputs que produce un agente de IA, como resúmenes o explicaciones, no pueden evaluarse mediante reglas simples. Requieren un nivel de juicio. ¿Una respuesta aborda correctamente la intención del usuario y el tono es el adecuado? El LLM como juez ("LLM-as-a-judge") es la práctica de utilizar un segundo LLM para evaluar la calidad de los outputs de un agente.

Por lo general, a un modelo más grande y capaz que el que se está probando se le da una rúbrica y se le pide que evalúe la respuesta del agente. Estos jueces se pueden aplicar en múltiples puntos a lo largo de la trayectoria de un agente, lo que les permite detectar fallos o incoherencias en un proceso. El LLM como juez trabaja con evaluadores humanos para permitir una evaluación de calidad continua y automatizada. Aunque no sustituye a la evaluación humana, el LLM como juez escala el proceso de pruebas de una manera que los equipos humanos no pueden.

Adoptar un enfoque de tres niveles

Dada la sofisticación de los agentes de IA, las pruebas exploratorias no son suficientes: los ecosistemas de agentes requieren criterios de evaluación sólidos y métricas claras para medir el éxito. Las pruebas de agentes eficaces se llevan a cabo en tres niveles distintos, cada uno de ellos diseñado para detectar un tipo diferente de fallo. Juntos forman una defensa en capas que evalúa la IA agéntica desde los primeros errores hasta la experiencia real del usuario.

  • Pruebas de componentes: las pruebas de componentes detectan los fallos antes de que se integren en los procesos de sistemas más amplios. Están diseñados para evaluar las partes discretas de un agente de forma aislada. Por ejemplo, herramientas individuales y subagentes, la gestión de la memoria o los pasos de recuperación de datos. Una prueba de componente podría confirmar que una herramienta de búsqueda en la web gestiona correctamente los errores de limitación de tasa, o que una herramienta de codificación reconoce una vulnerabilidad de seguridad común basada en una instrucción del usuario. Dado que las pruebas de componentes se ejecutan en unidades aisladas, suelen ser rápidas de ejecutar y fáciles de depurar.
  • Pruebas de trayectoria: las pruebas de trayectoria evalúan el proceso de razonamiento de un agente a lo largo de una tarea completa, desde las instrucciones del usuario hasta la respuesta final. Prueban cada decisión y output intermedio para observar el proceso completo de toma de decisiones del agente, así como realizar pruebas de integración para auditar las llamadas a herramientas del agente. Las pruebas de trayectoria pueden detectar fallos emergentes que pueden no ser evidentes de inmediato. Por ejemplo, si un agente llama correctamente a las herramientas en una secuencia pero extrae una inferencia incorrecta de su resultado combinado, o si llega sistemáticamente a un output correcto a través de diferentes rutas.
  • Pruebas de extremo a extremo: las pruebas de extremo a extremo evalúan un agente frente a tareas de usuario reales o realistas en condiciones que se aproximan mucho a los escenarios del mundo real. Estas revisiones miden si un agente completa una tarea correctamente, así como si la experiencia completa cumple con el estándar requerido para la implementación. Por ejemplo, ¿se comporta el agente de forma coherente en las conversaciones de varios turnos? ¿Maneja con elegancia la intención ambigua del usuario? Por lo general, la revisión integral combina la evaluación automatizada con un juicio humano estructurado. En esta fase, los revisores humanos evalúan las muestras para detectar matices que las métricas automatizadas podrían pasar por alto. Además, el agente se somete deliberadamente a datos contradictorios y casos extremos. 

Simulación de entornos

Los agentes de IA empresariales suelen implementar en entornos en los que resultaría costoso o irreversible realizar pruebas directamente. Por ejemplo, un agente que envía correos electrónicos a los clientes no puede enviar correos de prueba a clientes reales, ni un agente que gestiona la infraestructura en la nube puede integrarse en un entorno real en la nube.

La sofisticada simulación ambiental resuelve ese desafío al proporcionar sustitutos controlados y repetibles para escenarios reales. En los últimos años, varias empresas han lanzado entornos simulados que permiten a los desarrolladores crear historias de usuario y registrar respuestas de API. Estos entornos también permiten a los testers crear escenarios que pueden ser raros o imposibles de activar en producción. Por ejemplo, una base de datos que no devuelve resultados útiles o un usuario que proporciona instrucciones contradictorias en el transcurso de una larga conversación. 

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Métricas clave de pruebas de agentes de IA

Índice de éxito

La tasa de éxito mide el porcentaje de casos de prueba en los que un agente completa una tarea asignada. Es una métrica fundamental en las pruebas de agentes.

Precisión de la herramienta

La precisión en el uso de herramientas mide si un agente selecciona las herramientas adecuadas para una tarea concreta y si las utiliza dentro de los parámetros correctos. Por ejemplo, un agente podría identificar correctamente que necesita realizar una búsqueda en una base de datos, pero construir una consulta errónea. 

Evaluaciones de trayectoria

Evaluar la trayectoria del agente implica valorar si el camino de razonamiento de un agente es coherente y apropiado, incluso si la respuesta final resulta ser correcta. Por lo general, analiza el razonamiento de varios pasos para comprobar que los agentes son coherentes en sus objetivos y gestionan cada paso de forma lógica. Los procesos de pruebas manuales comparan una trayectoria estándar definida por los humanos con lo que hace realmente un agente. Los desarrolladores también suelen automatizar partes de este proceso utilizando un LLM como juez. 

Latencia y coste

La latencia y el coste suelen ser requisitos imprescindibles a la hora de determinar si un sistema es, en esencia, utilizable. La latencia mide el tiempo desde el envío de la tarea hasta el output final: los agentes que realizan varias llamadas secuenciales a herramientas o utilizan API externas lentas pueden experimentar latencias que los hacen poco prácticos para los usuarios. El coste suele medir el consumo agregado de tokens de un agente, así como su volumen de llamadas a la API por tareas. Por ejemplo, los agentes que utilizan herramientas caras para subtareas sencillas pueden resultar prohibitivamente caros a escala. 

Concisión y coherencia

La concisión mide si los outputs de un agente contienen la información necesaria y la transmiten de forma eficaz. La coherencia mide si el output es lógicamente coherente, está bien estructurado y carece de contradicciones internas. Ambas métricas son importantes independientemente de su precisión. Un output puede ser objetivamente preciso, pero tan prolijo que al usuario le resulte difícil extraer la información relevante. O puede ser conciso pero incoherente, saltando de un tema a otro y repitiéndose. 

Herramientas comunes utilizadas en las pruebas de agentes de IA

Automatización de pruebas

La automatización de pruebas es la práctica de ejecutar evaluaciones automatizadas en lugar de probar manualmente un agente. En el caso de los sistemas de agentes que incluyen componentes interdependientes y que cambian con frecuencia, la automatización permite que las pruebas sean sostenibles a escala.

La infraestructura de automatización de pruebas en los sistemas de agentes se basa en procesos de CI/CD similares a los que se utilizan en otras modalidades de ingeniería de software. A medida que los cambios en el software avanzan por el proceso, las pruebas automatizadas detectan problemas y los agentes pueden implementar los cambios en el código, creando así un ciclo continuo de feedback.

Marcos de evaluación

Los marcos de evaluación proporcionan la infraestructura básica para ejecutar pruebas, registrar las trayectorias de los agentes, puntuar los outputs y realizar un seguimiento de las métricas a lo largo del tiempo. Son la base de una práctica de pruebas sistemáticas y pueden considerarse como los entrenadores de los agentes de IA.

La mayoría de los marcos de evaluación permiten a las empresas definir un conjunto de ejemplos de referencia que representan el rendimiento ideal de los agentes. A continuación, las plataformas comparan la trayectoria simulada de un agente con esos ejemplos y evalúan su rendimiento en función de varias variables. Un ejemplo es simular una conversación entre un gran lote de "usuarios" con IA generativa y, a continuación, crear informes que califiquen al agente en cuanto a la precisión de la llamada a la herramienta y la precisión del enrutamiento del agente.

Esto permite a las organizaciones ver rápidamente dónde necesita mejorar un agente y dónde está funcionando bien. Los marcos de evaluación ayudan a los equipos a definir los criterios de éxito en las primeras fases del proceso de desarrollo y proporcionan una guía clara para las pruebas de regresión.

Plataformas de observabilidad

Las plataformas de observabilidad proporcionan visibilidad histórica y en tiempo real del comportamiento de los agentes. En ocasiones, integrados en la misma plataforma que los marcos de evaluación, monitorizan continuamente las redes de agentes para detectar anomalías y regresiones a medida que surgen. Las plataformas de observabilidad de la IA realizan un seguimiento de las interacciones de los agentes, recopilan métricas y avisan a los miembros del equipo cuando surgen irregularidades. Pueden ser especialmente útiles para los ingenieros que monitorizan sistemas complejos multiagente y proporcionan visibilidad del razonamiento de los agentes para identificar las causas raíz de un problema. 

Planos de control de agentes

Un plano de control de agentes es la capa de gestión que se sitúa sobre los agentes individuales, proporcionando visibilidad centralizada y control sobre cómo se implementan y gobiernan los agentes en toda una organización. Mientras que los marcos de evaluación y las plataformas de observabilidad se centran en medir lo que hace un agente, un plano de control se centra en lo que se le permite hacer a un agente. También garantizan que las normas que rigen el comportamiento de los agentes se apliquen de forma coherente y sean ejecutables.

En el contexto de las pruebas, un plano de control de agentes mantiene un registro de la configuración de cada agente, lo que permite reproducir las condiciones exactas. Muchos planos de control admiten la versión, las pruebas y la implementación controlada de agentes, lo que permite la iteración en ecosistemas de varios agentes. 

Herramientas dentro de la plataforma

Varias de las principales plataformas de IA ofrecen actualmente capacidades integradas de prueba y evaluación para los agentes creados en su infraestructura. Estas herramientas integradas en la plataforma ofrecen la ventaja de una estrecha integración con el entorno de implementación y una configuración simplificada. Sin embargo, suelen ofrecer menos flexibilidad que los marcos independientes para equipos con necesidades de evaluación complejas. 

Cuatro buenas prácticas para probar agentes de IA

Pruebas tempranas y frecuentes

Las pruebas de los agentes de IA son un proceso continuo. Realizar pruebas desde las primeras etapas de desarrollo, y continuar probando y perfeccionando los agentes después de su implementación, ayuda a garantizar la calidad a largo plazo.

Se deben implementar procesos de automatización de pruebas exhaustivos y de alta calidad cuando se cambien las instrucciones o se añadan nuevas herramientas, pero también deben formar parte del protocolo rutinario de monitorización de agentes de la organización. Para ello, es necesario invertir en infraestructura que permita que las pruebas sean rápidas y económicas: unos conjuntos de datos de pruebas bien organizados y unos paneles de control de métricas ayudan a integrar el proceso de pruebas en el día a día.

Realizar pruebas en una fase temprana también implica definir los criterios de éxito antes de desarrollar un agente. Los equipos que comienzan el desarrollo sin comprender claramente lo que quieren lograr se arriesgan a un proceso de depuración reactivo basado en cómo aparece un agente, no en cómo funciona. 

Equilibrio de conjuntos de pruebas

Los conjuntos de pruebas desequilibrados producen métricas que parecen buenas pero que pueden no predecir el rendimiento en el mundo real. Por ejemplo, las pruebas en las que predominan los casos sencillos o un conjunto limitado de tareas no reflejarán adecuadamente todas las formas en que actuará un sistema agénico.

Los conjuntos de pruebas equilibrados comprueban tanto los casos en los que una trayectoria debería producirse como aquellos en los que no debería. Los conjuntos deben incluir tanto consultas de un solo paso como interacciones de varios pasos, y los formatos de entrada deben cubrir una variedad de formas en que los usuarios reales pueden formular solicitudes. Los casos extremos deben representarse de forma explícita para protegerse contra las instrucciones adversas o las entradas vacías.

Los conjuntos de pruebas también deben actualizarse periódicamente con ejemplos activos a medida que evolucionan los patrones de uso. Algunas empresas recurren a la generación automatizada de casos de prueba para reducir la carga de trabajo de los desarrolladores, utilizando la IA para analizar los requisitos de un agente y crear conjuntos de pruebas exhaustivos. 

Utilizar datos de alta calidad

Los datos mal etiquetados, como los conjuntos de pruebas ambiguos o los criterios de puntuación insuficientes, generan métricas ruidosas y engañosas. Los datos de las pruebas deben versionarse y auditarse para hacer un seguimiento de los cambios en los conjuntos de evaluación y compararlos con los resultados de las pruebas. Para las tareas agénticas con varios pasos, los datos de alta calidad también significan tener trayectorias de referencia sólidas con las que medir un caso de prueba. 

Mantenimiento de prácticas con intervención humana

Aunque la IA se utiliza cada vez más para generar scripts de prueba y ejecutar ejecuciones de prueba a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software, la automatización por sí sola no es suficiente para crear ecosistemas de agentes sofisticados. Algunos juicios requieren la entrada humana. Los humanos deben evaluar, por ejemplo, si las respuestas de un agente son apropiadas para un contexto sensible. Los equipos humanos también pueden determinar si un caso extremo revelado en las pruebas refleja un buen razonamiento o una coincidencia.

Es crítico que las empresas incorporen la revisión humana estructural en el proceso de prueba. Durante las pruebas activas, la revisión humana debe aplicarse a muestras estructuradas de outputs de agentes en varios niveles del proceso de pruebas. 

Autores

Molly Hayes

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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