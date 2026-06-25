Las pruebas de agentes de IA son el proceso de evaluación de los sistemas de IA agéntica para verificar que funcionan de forma fiable, segura y según lo previsto antes de la implementación.
Resulta crítico realizar pruebas rigurosas de los sistemas autónomos, ya que los agentes de IA planifican de forma independiente tareas compuestas por varias partes, utilizan herramientas externas e interactúan con otros agentes. Un proceso de pruebas sólido forma parte del ciclo continuo de creación y evaluación conocido como ciclo de vida de desarrollo de agentes (ADLC).
Los agentes planifican y ejecutan tareas de forma autónoma, lo que está transformando rápidamente la forma en que las empresas utilizan la IA. Pero una adopción rápida puede fragmentar los ecosistemas tecnológicos y forzar cambios significativos en los procesos de prueba heredados. Según una investigación reciente del Institute for Business Value de IBM, el 80 % de los CIO y CTO encuestados informan de mandatos de transformación de la IA impulsados por el CEO. Pero solo el 11 % afirma estar totalmente preparado para la escala de implementación de agentes de IA prevista para el próximo año.
"Para los CIO y CTO", dijo Matt Lyteson, CIO de IBM, "el desafío ahora es escalar sistemas de IA que operan de forma continua y autónoma, a menudo con modelos de gobierno y arquitecturas diseñadas para un entorno mucho más lento y predecible".
Pruebas de software tradicionales centradas en sistemas estáticos; la IA agéntica depende de la naturaleza probabilística de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Esto significa que unas instrucciones similares pueden generar secuencias de llamadas a herramientas diferentes en distintas ejecuciones, y que los problemas que surjan al principio de un flujo de trabajo de varios pasos pueden no manifestarse hasta mucho más adelante. Y a medida que los agentes basados en machine learning cambian con el tiempo, pueden mostrar signos de regresión o deriva.
La evaluación de los agentes de IA no debe limitarse a determinar si la respuesta final es correcta, sino también si los procesos de razonamiento y los outputs intermedios han sido adecuados. Idealmente, este tipo de pruebas responde a una pregunta fundamentalmente diferente a las formas anteriores de validación de software. Las pruebas no consisten únicamente en comprobar que un agente genere los outputs esperados, sino en garantizar que estos sean siempre coherentes, precisos y seguros, independientemente de la entrada. Esto implica validar el comportamiento de un agente, además de realizar las pruebas unitarias más tradicionales.
Los ciclos de prueba agénticos también son continuos. Probar a los agentes de IA implica crear bucles de feedback eficaces en lugar de desarrollar referencias simples e inmóviles para el éxito. Las organizaciones que elaboran estrategias de pruebas escalables y unificadas pueden desarrollar sistemas autónomos que funcionen de forma fiable y segura. Asimismo, pueden implementar marcos de pruebas que funcionen de manera fluida con el resto del ADLC, lo que permite que los agentes de IA se integren de forma predecible en diferentes modelos, plataformas y proveedores.
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Los agentes de IA mal probados suponen riesgos operativos y de gobierno significativos. Entre los factores que hacen que sea imprescindible realizar pruebas rigurosas se encuentran:
Algunos de los outputs que produce un agente de IA, como resúmenes o explicaciones, no pueden evaluarse mediante reglas simples. Requieren un nivel de juicio. ¿Una respuesta aborda correctamente la intención del usuario y el tono es el adecuado? El LLM como juez ("LLM-as-a-judge") es la práctica de utilizar un segundo LLM para evaluar la calidad de los outputs de un agente.
Por lo general, a un modelo más grande y capaz que el que se está probando se le da una rúbrica y se le pide que evalúe la respuesta del agente. Estos jueces se pueden aplicar en múltiples puntos a lo largo de la trayectoria de un agente, lo que les permite detectar fallos o incoherencias en un proceso. El LLM como juez trabaja con evaluadores humanos para permitir una evaluación de calidad continua y automatizada. Aunque no sustituye a la evaluación humana, el LLM como juez escala el proceso de pruebas de una manera que los equipos humanos no pueden.
Dada la sofisticación de los agentes de IA, las pruebas exploratorias no son suficientes: los ecosistemas de agentes requieren criterios de evaluación sólidos y métricas claras para medir el éxito. Las pruebas de agentes eficaces se llevan a cabo en tres niveles distintos, cada uno de ellos diseñado para detectar un tipo diferente de fallo. Juntos forman una defensa en capas que evalúa la IA agéntica desde los primeros errores hasta la experiencia real del usuario.
Los agentes de IA empresariales suelen implementar en entornos en los que resultaría costoso o irreversible realizar pruebas directamente. Por ejemplo, un agente que envía correos electrónicos a los clientes no puede enviar correos de prueba a clientes reales, ni un agente que gestiona la infraestructura en la nube puede integrarse en un entorno real en la nube.
La sofisticada simulación ambiental resuelve ese desafío al proporcionar sustitutos controlados y repetibles para escenarios reales. En los últimos años, varias empresas han lanzado entornos simulados que permiten a los desarrolladores crear historias de usuario y registrar respuestas de API. Estos entornos también permiten a los testers crear escenarios que pueden ser raros o imposibles de activar en producción. Por ejemplo, una base de datos que no devuelve resultados útiles o un usuario que proporciona instrucciones contradictorias en el transcurso de una larga conversación.
La tasa de éxito mide el porcentaje de casos de prueba en los que un agente completa una tarea asignada. Es una métrica fundamental en las pruebas de agentes.
La precisión en el uso de herramientas mide si un agente selecciona las herramientas adecuadas para una tarea concreta y si las utiliza dentro de los parámetros correctos. Por ejemplo, un agente podría identificar correctamente que necesita realizar una búsqueda en una base de datos, pero construir una consulta errónea.
Evaluar la trayectoria del agente implica valorar si el camino de razonamiento de un agente es coherente y apropiado, incluso si la respuesta final resulta ser correcta. Por lo general, analiza el razonamiento de varios pasos para comprobar que los agentes son coherentes en sus objetivos y gestionan cada paso de forma lógica. Los procesos de pruebas manuales comparan una trayectoria estándar definida por los humanos con lo que hace realmente un agente. Los desarrolladores también suelen automatizar partes de este proceso utilizando un LLM como juez.
La latencia y el coste suelen ser requisitos imprescindibles a la hora de determinar si un sistema es, en esencia, utilizable. La latencia mide el tiempo desde el envío de la tarea hasta el output final: los agentes que realizan varias llamadas secuenciales a herramientas o utilizan API externas lentas pueden experimentar latencias que los hacen poco prácticos para los usuarios. El coste suele medir el consumo agregado de tokens de un agente, así como su volumen de llamadas a la API por tareas. Por ejemplo, los agentes que utilizan herramientas caras para subtareas sencillas pueden resultar prohibitivamente caros a escala.
La concisión mide si los outputs de un agente contienen la información necesaria y la transmiten de forma eficaz. La coherencia mide si el output es lógicamente coherente, está bien estructurado y carece de contradicciones internas. Ambas métricas son importantes independientemente de su precisión. Un output puede ser objetivamente preciso, pero tan prolijo que al usuario le resulte difícil extraer la información relevante. O puede ser conciso pero incoherente, saltando de un tema a otro y repitiéndose.
La automatización de pruebas es la práctica de ejecutar evaluaciones automatizadas en lugar de probar manualmente un agente. En el caso de los sistemas de agentes que incluyen componentes interdependientes y que cambian con frecuencia, la automatización permite que las pruebas sean sostenibles a escala.
La infraestructura de automatización de pruebas en los sistemas de agentes se basa en procesos de CI/CD similares a los que se utilizan en otras modalidades de ingeniería de software. A medida que los cambios en el software avanzan por el proceso, las pruebas automatizadas detectan problemas y los agentes pueden implementar los cambios en el código, creando así un ciclo continuo de feedback.
Los marcos de evaluación proporcionan la infraestructura básica para ejecutar pruebas, registrar las trayectorias de los agentes, puntuar los outputs y realizar un seguimiento de las métricas a lo largo del tiempo. Son la base de una práctica de pruebas sistemáticas y pueden considerarse como los entrenadores de los agentes de IA.
La mayoría de los marcos de evaluación permiten a las empresas definir un conjunto de ejemplos de referencia que representan el rendimiento ideal de los agentes. A continuación, las plataformas comparan la trayectoria simulada de un agente con esos ejemplos y evalúan su rendimiento en función de varias variables. Un ejemplo es simular una conversación entre un gran lote de "usuarios" con IA generativa y, a continuación, crear informes que califiquen al agente en cuanto a la precisión de la llamada a la herramienta y la precisión del enrutamiento del agente.
Esto permite a las organizaciones ver rápidamente dónde necesita mejorar un agente y dónde está funcionando bien. Los marcos de evaluación ayudan a los equipos a definir los criterios de éxito en las primeras fases del proceso de desarrollo y proporcionan una guía clara para las pruebas de regresión.
Las plataformas de observabilidad proporcionan visibilidad histórica y en tiempo real del comportamiento de los agentes. En ocasiones, integrados en la misma plataforma que los marcos de evaluación, monitorizan continuamente las redes de agentes para detectar anomalías y regresiones a medida que surgen. Las plataformas de observabilidad de la IA realizan un seguimiento de las interacciones de los agentes, recopilan métricas y avisan a los miembros del equipo cuando surgen irregularidades. Pueden ser especialmente útiles para los ingenieros que monitorizan sistemas complejos multiagente y proporcionan visibilidad del razonamiento de los agentes para identificar las causas raíz de un problema.
Un plano de control de agentes es la capa de gestión que se sitúa sobre los agentes individuales, proporcionando visibilidad centralizada y control sobre cómo se implementan y gobiernan los agentes en toda una organización. Mientras que los marcos de evaluación y las plataformas de observabilidad se centran en medir lo que hace un agente, un plano de control se centra en lo que se le permite hacer a un agente. También garantizan que las normas que rigen el comportamiento de los agentes se apliquen de forma coherente y sean ejecutables.
En el contexto de las pruebas, un plano de control de agentes mantiene un registro de la configuración de cada agente, lo que permite reproducir las condiciones exactas. Muchos planos de control admiten la versión, las pruebas y la implementación controlada de agentes, lo que permite la iteración en ecosistemas de varios agentes.
Varias de las principales plataformas de IA ofrecen actualmente capacidades integradas de prueba y evaluación para los agentes creados en su infraestructura. Estas herramientas integradas en la plataforma ofrecen la ventaja de una estrecha integración con el entorno de implementación y una configuración simplificada. Sin embargo, suelen ofrecer menos flexibilidad que los marcos independientes para equipos con necesidades de evaluación complejas.
Las pruebas de los agentes de IA son un proceso continuo. Realizar pruebas desde las primeras etapas de desarrollo, y continuar probando y perfeccionando los agentes después de su implementación, ayuda a garantizar la calidad a largo plazo.
Se deben implementar procesos de automatización de pruebas exhaustivos y de alta calidad cuando se cambien las instrucciones o se añadan nuevas herramientas, pero también deben formar parte del protocolo rutinario de monitorización de agentes de la organización. Para ello, es necesario invertir en infraestructura que permita que las pruebas sean rápidas y económicas: unos conjuntos de datos de pruebas bien organizados y unos paneles de control de métricas ayudan a integrar el proceso de pruebas en el día a día.
Realizar pruebas en una fase temprana también implica definir los criterios de éxito antes de desarrollar un agente. Los equipos que comienzan el desarrollo sin comprender claramente lo que quieren lograr se arriesgan a un proceso de depuración reactivo basado en cómo aparece un agente, no en cómo funciona.
Los conjuntos de pruebas desequilibrados producen métricas que parecen buenas pero que pueden no predecir el rendimiento en el mundo real. Por ejemplo, las pruebas en las que predominan los casos sencillos o un conjunto limitado de tareas no reflejarán adecuadamente todas las formas en que actuará un sistema agénico.
Los conjuntos de pruebas equilibrados comprueban tanto los casos en los que una trayectoria debería producirse como aquellos en los que no debería. Los conjuntos deben incluir tanto consultas de un solo paso como interacciones de varios pasos, y los formatos de entrada deben cubrir una variedad de formas en que los usuarios reales pueden formular solicitudes. Los casos extremos deben representarse de forma explícita para protegerse contra las instrucciones adversas o las entradas vacías.
Los conjuntos de pruebas también deben actualizarse periódicamente con ejemplos activos a medida que evolucionan los patrones de uso. Algunas empresas recurren a la generación automatizada de casos de prueba para reducir la carga de trabajo de los desarrolladores, utilizando la IA para analizar los requisitos de un agente y crear conjuntos de pruebas exhaustivos.
Los datos mal etiquetados, como los conjuntos de pruebas ambiguos o los criterios de puntuación insuficientes, generan métricas ruidosas y engañosas. Los datos de las pruebas deben versionarse y auditarse para hacer un seguimiento de los cambios en los conjuntos de evaluación y compararlos con los resultados de las pruebas. Para las tareas agénticas con varios pasos, los datos de alta calidad también significan tener trayectorias de referencia sólidas con las que medir un caso de prueba.
Aunque la IA se utiliza cada vez más para generar scripts de prueba y ejecutar ejecuciones de prueba a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software, la automatización por sí sola no es suficiente para crear ecosistemas de agentes sofisticados. Algunos juicios requieren la entrada humana. Los humanos deben evaluar, por ejemplo, si las respuestas de un agente son apropiadas para un contexto sensible. Los equipos humanos también pueden determinar si un caso extremo revelado en las pruebas refleja un buen razonamiento o una coincidencia.
Es crítico que las empresas incorporen la revisión humana estructural en el proceso de prueba. Durante las pruebas activas, la revisión humana debe aplicarse a muestras estructuradas de outputs de agentes en varios niveles del proceso de pruebas.
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