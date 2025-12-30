Las herramientas de observabilidad tradicionales entienden el estado o el estado interno de un sistema complejo utilizando los tres pilares de la observabilidad: registros, rastreos y métricas. Las aplicaciones de IA y los agentes de IA introducen una capa adicional de complejidad que requiere herramientas de observabilidad únicas, que pueden optimizar el rendimiento del modelo mediante la monitorización de resultados específicos de la IA y la producción de visualizaciones (a menudo generadas por IA).

A diferencia del software tradicional, los resultados de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y otras aplicaciones de inteligencia artificial generativa son probabilísticos. Entradas idénticas pueden generar respuestas diferentes, lo que puede dificultar el seguimiento de cómo las entradas dan forma a las salidas, causando problemas para las herramientas de observabilidad convencionales. Por lo tanto, la resolución de problemas, la depuración y la monitorización del rendimiento son más complejas en los sistemas de IA generativa.

Además, la explicabilidad en IA, un campo en crecimiento que busca reducir las cualidades de "caja negra" de muchos modelos de IA, aún no puede explicar completamente cómo interactúan los modelos con sistemas y flujos de trabajo informáticos más amplios. Las soluciones de observabilidad de IA deben priorizar cosas que puedan medir y analizar eficazmente. Esta priorización es especialmente importante cuando se utilizan modelos de terceros como OpenAI o Google, que ejecutan y gestionan los modelos de forma privada.

Los agentes de IA, sistemas que trabajan de forma autónoma para diseñar y ejecutar flujos de trabajo en todo el ecosistema de TI, plantean sus propios desafíos únicos para la observabilidad y requieren un enfoque en consecuencia único para la recopilación de datos. Casi la mitad de los ejecutivos encuestados en 2025 por el IBM Institute for Business Value citaron "la falta de visibilidad de los procesos de toma de decisiones de los agentes como una barrera importante para la implementación" de la IA agéntica. La observabilidad de estos sistemas es crucial para su adopción.