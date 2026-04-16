La IA agéntica está emergiendo como una fuerza definitoria en la fabricación moderna, basándose en las capacidades tradicionales de la IA en la fabricación e introduciendo al mismo tiempo un mayor grado de autonomía y coordinación.
La IA agéntica en la fabricación se refiere a sistemas de inteligencia artificial autónomos y orientados a objetivos que pueden planificar, tomar decisiones y actuar en entornos de producción con una intervención humana mínima. Los sistemas agénticos funcionan a menudo como agentes de IA coordinados, formando un sistema multiagente que opera a través de flujos de trabajo en lugar de dentro de tareas aisladas.
Los agentes inteligentes equilibran continuamente restricciones como la capacidad, la mano de obra y la disponibilidad de materiales, y pueden ajustar dinámicamente la producción cuando se producen interrupciones. Esta coordinación permite a las fábricas responder a las condiciones cambiantes mientras optimizan continuamente el rendimiento.
En la práctica, significa que los sistemas agénticos pueden detectar ineficiencias y actuar sobre ellas en tiempo real, a menudo sin esperar la entrada humana. También pueden automatizar los flujos de trabajo entre procesos de producción, reduciendo la coordinación manual y los retrasos. Las operaciones se vuelven más adaptables y están mejor alineadas con las cambiantes demandas de producción.
En la planta de producción, la IA agéntica también refuerza la toma de decisiones al combinar los datos en tiempo real con el contexto y los objetivos definidos. En lugar de limitarse a señalar un defecto, un sistema puede ajustar la configuración de la máquina, desencadenar comprobaciones de calidad y rastrear las causas raíz en los procesos anteriores. Los algoritmos avanzados, el machine learning y el razonamiento de IA impulsan estas acciones. Estas tecnologías crean un bucle de decisión continuo que considera conjuntamente el coste, la calidad y la entrega y utiliza el feedback para mejorar los resultados a lo largo del tiempo.
El mantenimiento y la gestión de activos están evolucionando de manera similar a medida que la IA agéntica pasa de la predicción a la ejecución. Estos sistemas no solo detectan posibles fallos, sino que también pueden poner en marcha y coordinar las respuestas. Pueden programar el mantenimiento y alinear el servicio con las prioridades de producción. Estas capacidades crean un enfoque más proactivo en el que se anticipa y gestiona el tiempo de inactividad.
Más allá del taller, la IA agéntica ayuda a sincronizar las decisiones de la cadena de suministro y la producción. De hecho, el 62 % de los responsables de la cadena de suministro reconocen que los agentes de IA integrados en los flujos de trabajo operativos aceleran la capacidad de actuación, agilizando la toma de decisiones, las recomendaciones y las comunicaciones.1
Los sistemas con IA pueden interpretar al mismo tiempo la demanda, las limitaciones de los proveedores y las condiciones logísticas. La IA en la logística también desempeña un papel cada vez mayor al permitir respuestas más rápidas e informadas a las interrupciones. Los fabricantes pueden mantener los niveles de servicio y, al mismo tiempo, controlar los costes.
Gartner predice que para 2028, el 33 % de las aplicaciones de software empresarial incluirán IA agéntica, frente a menos del 1 % en 20242. Aun así, adoptarla requiere una atención cuidadosa a la calidad de los datos, la integración de sistemas y el gobierno.
Las organizaciones necesitan una infraestructura digital sólida, que incluya sensores IoT (Internet de las cosas) y MES (sistemas de ejecución de fabricación), para soportar datos en tiempo real y permitir una fabricación inteligente. Estos sistemas ayudan a garantizar que las acciones autónomas se alineen con los objetivos empresariales.
La supervisión humana sigue siendo importante, especialmente en escenarios complejos en los que se requiere juicio y responsabilidad. A medida que aumente su adopción, los fabricantes tendrán que equilibrar la autonomía con el control y, al mismo tiempo, generar confianza en estos sistemas.
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La IA agéntica en el sector de la fabricación cambia la forma en que se toman y ejecutan las decisiones en todas las operaciones, no solo dentro de tareas o sistemas aislados. Los entornos tradicionales se basan en estructuras de toma de decisiones por niveles, en las que los datos se transmiten hacia arriba para su análisis y las instrucciones vuelven a bajar para su ejecución.
Los sistemas agenéticos comprimen este ciclo al integrar la toma de decisiones directamente en los flujos de trabajo, lo que permite a las fábricas responder a las condiciones cambiantes en tiempo real. Los roles humanos y de software pasan de la ejecución de tareas a la supervisión de sistemas autónomos.
Los entornos de producción se definen por una gran variabilidad, ciclos de vida de los productos más cortos y cadenas de suministro a veces volátiles. La IA agéntica permite a los fabricantes gestionar esta complejidad de forma continua y coordinada. Esta sincronización mejora su capacidad para anticipar cambios y perfeccionar los modelos de previsión operativa en tiempo real.
Dado que los sistemas agénticos operan en funciones tradicionalmente separadas, como la producción, el mantenimiento y la cadena de suministro, reducen los silos. Este modelo operativo unificado permite que las acciones en un área estén informadas por las condiciones en otra.
En la fábrica, la IA agéntica reconfigura la forma de trabajar de las personas. Los empleados se mueven de realizar tareas predefinidas a supervisar sistemas y tomar decisiones de mayor nivel. Las funciones clave cambian y se necesitan nuevas competencias, lo que afecta a la formación, la planificación del personal y las prioridades de liderazgo.
En términos más generales, la IA agéntica refleja un cambio en las tendencias de fabricación, a medida que las organizaciones se mueven hacia entornos autónomos y que se optimizan automáticamente. Los primeros usuarios ya están lanzando iniciativas estratégicas para integrar la IA agéntica en las operaciones principales. Las fábricas se convierten en sistemas dinámicos que pueden ajustarse a unos objetivos definidos en lugar de depender de una dirección humana constante. Este nuevo nivel de autonomía ayuda a los fabricantes a crear una ventaja competitiva más sólida, al tiempo que aumenta las expectativas de eficiencia, capacidad de respuesta y escalabilidad.
La IA agéntica puede detectar defectos, tomar medidas correctivas y rastrear los problemas de calidad a lo largo del proceso de producción. Conecta los datos de los sensores, los sistemas de inspección y el rendimiento histórico. La visión artificial se utiliza a menudo para el control de calidad automatizado, identificando el problema, determinando cómo corregirlo y evitando que vuelva a ocurrir. Estas acciones pueden incluir ajustar la configuración de la máquina o activar más inspecciones. Al mejorar continuamente los procesos, estos sistemas también ayudan a mejorar la calidad del producto.
Por ejemplo, en la fabricación de productos electrónicos, si un sistema detecta un defecto de soldadura recurrente, puede modificar automáticamente los parámetros de temperatura o tiempo en el equipo. Al mismo tiempo, puede iniciar controles de calidad específicos en soldaduras recientes e identificar causas que ocurrieron en sentido ascendente, como materiales inconsistentes.
La IA agéntica puede ajustar continuamente los programas de producción en función de las entradas en tiempo real, como los pedidos entrantes y la disponibilidad de máquinas y mano de obra. También coordina robots y permite la automatización avanzada de tareas, lo que ayuda a garantizar que los pasos de producción se ejecuten de forma eficaz a medida que cambian las prioridades. Estos sistemas recalculan la secuenciación a medida que cambian las condiciones, lo que ayuda a los fabricantes a mantener la producción incluso cuando se produce un problema, como una interrupción de la cadena de suministro.
Un ejemplo común es el ensamblaje de automóviles, donde un retraso en el envío de un componente clave normalmente podría detener una línea de producción. Un sistema agéntico puede mantener la producción en movimiento reordenando automáticamente los trabajos, priorizando vehículos que no requieren la pieza faltante y reequilibrando las cargas de trabajo entre las líneas de montaje.
En lugar de optimizar pasos individuales, la IA agéntica permite la mejora continua en todo el flujo de trabajo de fabricación. Evalúa las compensaciones entre coste, velocidad y calidad y realiza ajustes que tienen un beneficio para el sistema en general.
En una fábrica de bienes de consumo, el sistema agéntico podría identificar que velocidades de producción ligeramente más lentas reducen el número de defectos. También puede reducir el tiempo y el coste dedicados a reparar productos defectuosos, lo que mejora la eficiencia general. A continuación, el sistema puede aplicar y monitorizar este ajuste automáticamente y perfeccionar el equilibrio a lo largo del tiempo en función de los resultados.
Las operaciones de fabricación a menudo se enfrentan a costes energéticos fluctuantes y objetivos de sostenibilidad. La IA agéntica puede gestionar dinámicamente el consumo de energía alineando las actividades de producción con los precios, la demanda y los objetivos medioambientales. Tiene en cuenta los factores externos y la eficiencia operativa en sus decisiones.
Un ejemplo se puede ver en sectores que consumen mucha energía, como el acero o los productos químicos, donde el sistema podría trasladar ciertos procesos de fabricación a horas de menor actividad cuando los costes de energía son más bajos. También permite equilibrar el uso de las máquinas para reducir el consumo total sin mermar la producción.
La IA agéntica crea un enfoque más integrado para la gestión de activos. El sistema de agencia amplía el mantenimiento predictivo al coordinar la respuesta total a los posibles problemas del equipo. Evalúa cuándo debe producirse el mantenimiento, lo alinea con los calendarios de producción y ayuda a garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios.
En una fábrica a gran escala, si una máquina crítica muestra signos de desgaste, el sistema puede programar el mantenimiento durante una pausa de producción planificada. Puede pedir piezas de repuesto y asignar técnicos para realizar el trabajo necesario. También puede evitar interrupciones trasladando temporalmente las cargas de trabajo a otras máquinas.
La IA agéntica está empezando a transformar la forma en que los fabricantes diseñan y desarrollan nuevos productos al acelerar los flujos de trabajo de investigación y desarrollo. Estos sistemas pueden descomponer problemas complejos de ingeniería en tareas más pequeñas. Pueden generar alternativas de diseño y coordinar simulaciones, a menudo utilizando un gemelo digital para probar y validar el rendimiento en un entorno virtual. Este proceso reduce el tiempo necesario para mover del concepto al diseño validado y mejora la calidad de los resultados.
Por ejemplo, un fabricante de automóviles que desarrolla un nuevo componente puede utilizar la IA agéntica para generar automáticamente variaciones de diseño basadas en los requisitos de rendimiento. Al incorporar IA generativa y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) capacidades, el sistema puede ayudar en la resolución de problemas complejos. Puede ejecutar pruebas virtuales y refinar las especificaciones en función de los resultados, lo que permite a los ingenieros centrarse en decisiones de mayor nivel.
Un departamento de ventas no se basa en la planta de producción, pero afecta directamente a la planificación de la producción y a la alineación con la demanda. La IA agéntica está influyendo en la forma en que los fabricantes gestionan las ventas y el compromiso con el cliente. Estos sistemas pueden analizar los datos de los clientes, las tendencias del mercado y la disponibilidad de los productos para orientar las estrategias de precios, configuración y ventas en tiempo real. Este proceso crea un vínculo más estrecho entre la demanda y la fabricación.
Por ejemplo, un fabricante de equipos industriales podría utilizar la IA agéntica para recomendar configuraciones de maquinaria personalizadas en función de los patrones de uso de un cliente y de su comportamiento de compra en el pasado. Al mismo tiempo, el sistema puede alinear estas recomendaciones con la capacidad de producción actual y la disponibilidad de componentes para ayudar a garantizar que lo que se vende se pueda fabricar de manera eficiente.
La IA agéntica puede sincronizar las decisiones de producción con las condiciones de la cadena de suministro. El sistema monitoriza el rendimiento de los proveedores, los niveles de inventario y la demanda. Utiliza modelos de previsión de la demanda para actualizar continuamente su previsión y, a continuación, ajusta las estrategias de compra y producción en consecuencia.
Este proceso reduce el desfase entre los cambios externos y las respuestas internas y ayuda a evitar cuellos de botella o exceso de inventario. En un estudio de IBM, el 76 % de los CSCO afirman que los agentes de IA que realizan tareas repetitivas basadas en el impacto a un ritmo más rápido que las personas mejorarán la eficiencia general de sus procesos.1
Por ejemplo, si un proveedor señala un retraso, el sistema puede ajustar automáticamente las cantidades de los pedidos e identificar proveedores alternativos. O puede modificar los planes de producción para utilizar los materiales disponibles de forma más eficiente. En sectores de rápida evolución, este nivel de respuesta ayuda a prevenir cuellos de botella y la acumulación de exceso de inventario.
La capacidad de la IA agéntica para actuar de forma autónoma, coordinar flujos de trabajo y aprender continuamente genera impactos medibles en las operaciones, la innovación y el rendimiento empresarial. Entre los beneficios se incluyen:
La IA agéntica ofrece un gran potencial, pero no es una solución lista para usar. La implementación y el funcionamiento de estos sistemas plantean nuevos retos técnicos, organizativos y estratégicos. No se limitan a la implementación, sino que se extienden a cómo se gobiernan, integran y confían los sistemas a lo largo del tiempo.
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1. Scaling supply chain resilience: Agentic AI for autonomous operations. IBM Institute for Business Value (IBV) en colaboración con Oracle y Accelalpha. Publicado originalmente el 8 de abril de 2025
2. Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI. Gartner. Octubre de 2024.