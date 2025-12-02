¿Qué es un agente basado en objetivos?

No hay nada que decir que un sistema agéntico no pueda "mezclar y combinar" tipos de agentes, con cada agente adaptado a la complejidad del problema en cuestión. Por ejemplo, se puede imaginar un ejemplo de la sanidad: un hospital que emplea no solo agentes basados en objetivos para ejecutar flujos de trabajo, sino también agentes de los otros cuatro tipos examinados.

En el nivel más simple, un agente reflejo llamado Vitals Monitor podría simplemente monitorizar los signos vitales de todos los pacientes. Su objetivo específico es activar una alarma si la frecuencia cardíaca de un paciente, por ejemplo, baja de cierto nivel—para así alertar mejor a un médico o enfermero sobre la intervención humana. Un agente de este tipo puede confiar en algoritmos simples si/entonces.

Un nivel superior, un agente reflejo basado en modelos llamado Agente de inventario podría gestionar el inventario de medicamentos y suministros para el hospital. Mantiene un modelo interno del inventario actual, los patrones históricos de uso y los tiempos de respuesta de los socios de la cadena de suministro, para agilizar mejor los pedidos de reposición.

En tercer lugar, un agente de nivel superior basado en objetivos llamado Discharge Planner podría trabajar a la inversa del simple objetivo binario del alta del paciente. Se basaría en estrategias preprogramadas y árboles de decisión, considerando también los estados futuros, para coordinar laboratorios, medicamentos y aprobaciones de especialistas, incluyendo todas las subtareas necesarias. Si una etapa se retrasa, su módulo de planificación puede volver a ejecutarse y formular un nuevo plan. (Es probable que el agente basado en objetivos, como la mayoría de estos agentes, se afine en un modelo lingüístico de gran tamaño).

En cuarto lugar, un agente de servicios públicos llamado optimizador de asignación de camas podría asignar a los pacientes a varias habitaciones y, al mismo tiempo, tratar de maximizar la seguridad, la satisfacción y el rendimiento. Dado que debe gestionar múltiples bienes y complejas compensaciones, el agente trabaja con una función de utilidad, evaluando variables como la contagiosidad, los niveles de personal y la gravedad de la enfermedad.

En quinto lugar y en el nivel más alto, un agente de aprendizaje llamado Intake Assistant emplea el machine learning, buscando patrones de experiencias pasadas para mejorar las preguntas de triaje, señalar a los pacientes de alto riesgo y reducir los pasos redundantes. A diferencia de los agentes de nivel inferior, este agente de aprendizaje debe evaluar continuamente conjuntos de datos en evolución, buscando patrones profundos que podrían ser invisibles para los humanos.

Los cinco agentes trabajan juntos como un conjunto de asistentes virtuales para resolver problemas complejos. Con la orquestación adecuada y la integración de varias capacidades, desde el procesamiento del lenguaje natural (PNL) y la IA generativa hasta la visión artificial y las llamadas a herramientas API, el sistema multiagente es simple donde tiene que ser simple, complejo donde tiene que ser complejo.