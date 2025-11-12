¿Qué es un agente reflejo basado en modelos?

La diferencia entre los agentes reflejos basados en modelos y los agentes reflejos simples es que, si bien ambos tipos de agentes de IA pueden utilizar la percepción de los agentes de IA para reaccionar a los cambios del entorno en tiempo real, los agentes reflejos basados en modelos tienen una memoria persistente de su entorno. Los agentes reflejos simples son una forma menos compleja de IA agéntica que toma decisiones únicamente basándose en el estado actual del entorno.

Con solo su percepción actual disponible, los agentes reflejos simples están limitados en términos de toma de decisiones informada: no pueden recordar información previa ni anticipar cómo cambiará su entorno, ya sea como resultado de sus propias acciones o de otros factores externos.

A diferencia de los agentes reflejos simples, los agentes reflejos basados en modelos mantienen un estado interno simbólico que registra las percepciones pasadas y los hechos ambientales inferidos. El modelo interno les permite gestionar entornos parcialmente observables o dinámicos de forma más eficaz. Estos agentes pueden predecir cómo las acciones podrían hacer que cambie su entorno, lo que permite procesos de toma de decisiones adaptativos.