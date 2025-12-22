2. Conecte el componente de Entrada de chat al campo "Entrada" del componente Agente.

3. Conecte el componente Output de chat al campo "Respuesta" del componente Agente.

4. En el componente Agente, configure el “Proveedor de modelo” en “Personalizado” en el menú desplegable. Dependiendo de la versión de Langflow que esté utilizando, es posible que vea "Conectar otros modelos" en su lugar. Cualquiera de las dos opciones es aceptable.

5. En el componente IBM watsonx.ai, seleccione el endpoint de API de watsonx.ai adecuado para sus credenciales de API. A continuación, pegue el ID del proyecto watsonx.ai y la clave API en los campos correspondientes. A continuación, seleccione el nombre del modelo de lenguaje de gran tamaño que prefiera. En este tutorial, podemos seleccionar openai/gpt-oss-120b . Asegúrese de que el componente esté configurado en "Modelo de lenguaje" en lugar de "Respuesta del modelo". Esta configuración es importante porque queremos utilizar este modelo como modelo de lenguaje para nuestro agente. Por tanto, ahora podemos conectar el componente IBM watsonx.ai del campo “Modelo de lenguaje” al componente Agente.

Nota: Si prefiere usar variables globales en lugar de pegar directamente sus credenciales de API, haga clic en el icono de su perfil en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione Configuración. En la sección Variables globales, añada su WATSONX_PROJECT_ID y WATSONX_APIKEY para la conexión a watsonx.ai que generó como requisito previo para este tutorial. Una vez que vuelva a su flujo, debería ver un icono de globo terráqueo en los campos de texto "ID del proyecto watsonx.ai" y "Clave API". Haga clic en el icono y selecciona la tecla correspondiente en el desplegable.

6. Habilite el modo Herramientas usando el interruptor para arXiv, Búsqueda de noticias y Componente personalizado. Verá que este conmutador aparece en el menú del encabezado haciendo clic en cualquier lugar de cada uno de estos componentes. Con este modo activado, ahora puede conectar estos componentes al campo "Herramientas" del componente Agente . Los componentes arXiv y News Search están configurados y listos para usarse. Ahora podemos centrarnos en configurar los demás componentes.

7. En el menú de cabecera del Componente Personalizado, seleccione <> Código. Aquí, podemos personalizar el comportamiento del componente editando el código Python que lo define.6 Como ejemplo sencillo, podemos crear una herramienta que devuelva la fecha de hoy, conocimiento que de otro modo sería inaccesible a un LLM. Reemplace el código estándar con el siguiente:

from langflow.custom.custom_component.component import Component

from langflow.io import MessageTextInput, Output

from langflow.schema.data import Data

from datetime import date



class CustomComponent(Component):

display_name = “Date”

description = “Returns today’s date.”

documentation: str = “https://docs.langflow.org/components-custom-components”

icon = “calendar-check”

name = “CustomDateComponent”



inputs = [] # No input needed



outputs = [

Output(display_name=”Today’s Date”, name=”output”, method=”build_output”),

]



def build_output(self) -> Data:

today = date.today()

data = Data(value=today)

self.status = data

return data

Adelante, guarde sius cambios. Ahora debería ver el componente con su nuevo nombre, descripción e icono.