2. Conecte el componente de Entrada de chat al campo "Entrada" del componente Agente.
3. Conecte el componente Output de chat al campo "Respuesta" del componente Agente.
4. En el componente Agente, configure el “Proveedor de modelo” en “Personalizado” en el menú desplegable. Dependiendo de la versión de Langflow que esté utilizando, es posible que vea "Conectar otros modelos" en su lugar. Cualquiera de las dos opciones es aceptable.
5. En el componente IBM watsonx.ai, seleccione el endpoint de API de watsonx.ai adecuado para sus credenciales de API. A continuación, pegue el ID del proyecto watsonx.ai y la clave API en los campos correspondientes. A continuación, seleccione el nombre del modelo de lenguaje de gran tamaño que prefiera. En este tutorial, podemos seleccionar openai/gpt-oss-120b . Asegúrese de que el componente esté configurado en "Modelo de lenguaje" en lugar de "Respuesta del modelo". Esta configuración es importante porque queremos utilizar este modelo como modelo de lenguaje para nuestro agente. Por tanto, ahora podemos conectar el componente IBM watsonx.ai del campo “Modelo de lenguaje” al componente Agente.
- Nota: Si prefiere usar variables globales en lugar de pegar directamente sus credenciales de API, haga clic en el icono de su perfil en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione Configuración. En la sección Variables globales, añada su WATSONX_PROJECT_ID
y WATSONX_APIKEY
para la conexión a watsonx.ai que generó como requisito previo para este tutorial. Una vez que vuelva a su flujo, debería ver un icono de globo terráqueo en los campos de texto "ID del proyecto watsonx.ai" y "Clave API". Haga clic en el icono y selecciona la tecla correspondiente en el desplegable.
6. Habilite el modo Herramientas usando el interruptor para arXiv, Búsqueda de noticias y Componente personalizado. Verá que este conmutador aparece en el menú del encabezado haciendo clic en cualquier lugar de cada uno de estos componentes. Con este modo activado, ahora puede conectar estos componentes al campo "Herramientas" del componente Agente . Los componentes arXiv y News Search están configurados y listos para usarse. Ahora podemos centrarnos en configurar los demás componentes.
7. En el menú de cabecera del Componente Personalizado, seleccione <> Código. Aquí, podemos personalizar el comportamiento del componente editando el código Python que lo define.6 Como ejemplo sencillo, podemos crear una herramienta que devuelva la fecha de hoy, conocimiento que de otro modo sería inaccesible a un LLM. Reemplace el código estándar con el siguiente:
from langflow.custom.custom_component.component import Component
from langflow.io import MessageTextInput, Output
from langflow.schema.data import Data
from datetime import date
class CustomComponent(Component):
display_name = “Date”
description = “Returns today’s date.”
documentation: str = “https://docs.langflow.org/components-custom-components”
icon = “calendar-check”
name = “CustomDateComponent”
inputs = [] # No input needed
outputs = [
Output(display_name=”Today’s Date”, name=”output”, method=”build_output”),
]
def build_output(self) -> Data:
today = date.today()
data = Data(value=today)
self.status = data
return data
Adelante, guarde sius cambios. Ahora debería ver el componente con su nuevo nombre, descripción e icono.
8. El número de herramientas que proporcione a su agente depende de usted. Sin embargo, recuerde no abrumar a su agente con demasiadas herramientas, ya que podría obstaculizar el rendimiento y la precisión. La última herramienta que habilitaremos es un servidor MCP. Puede conectarse a cualquier servidor que elija. En este tutorial, podemos conectarnos al servidor MCP de Alpha Vantage.7 El servidor oficial Alpha Vantage MCP facilita a los LLM y a los agentes la extracción de datos bursátiles pasados y en tiempo real mediante el protocolo de contexto del modelo. Para conectarse a este servidor, abra el menú desplegable "Servidor MCP" en el componente Herramientas MCP y haga clic en + Agregar servidor MCP. En la pestaña STDIO, proporcione cualquier nombre para su servidor, por ejemplo, “av_mcp”, y pegue el siguiente comando: uvx av-mcp YOUR_API_KEY
. Para generar una clave API gratuita de Alpha Vantage, visite la web oficial de Alpha Vantage y péguela en el comando, reemplazando el marcador de posición YOUR_API_KEY. Una vez que añada el servidor, active la opción Modo Herramientas en el menú de cabecera del nodo componente. Verá que aparece una amplia lista de herramientas como "Acciones". Este resultado significa que su conexión al servidor MCP es exitosa. Ahora puede conectar este último componente al campo "Herramientas" del componente Agente .