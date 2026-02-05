Los agentes de IA en sanidad son sistemas de software autónomos que utilizan la inteligencia artificial (IA) para percibir la información y razonar a través de los datos. Ejecutan tareas que apoyan la atención clínica, las operaciones y la participación de los pacientes con una mínima intervención humana.
Se están convirtiendo en una tecnología importante en el sector sanitario, ya que las organizaciones buscan sistemas de IA capaces de responder al cambio de forma más rápida y eficiente.
Las herramientas de IA ya se utilizan ampliamente en todo el sector sanitario para analizar datos y optimizar cómo se asignan el personal, los recursos y las instalaciones. Estos sistemas incluyen cada vez más capacidades de IA generativa, como los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), que permiten a los usuarios interactuar con los datos y los sistemas a través del lenguaje natural.
La IA agéntica va más allá. A diferencia de la IA tradicional o de la automatización basada en reglas, los agentes de IA están diseñados para operar con cierto grado de independencia (agencia) sin dejar de trabajar dentro de unos límites definidos establecidos por una organización. Esta capacidad está impulsando una adopción más amplia, y Gartner predice que para 2028, el 33 % de las aplicaciones de software empresarial incluirán IA agéntica, frente a menos del 1 % en 2024¹.
Los agentes de IA combinan múltiples capacidades de IA, incluidas capacidades cognitivas avanzadas, machine learning y procesamiento del lenguaje natural, en sistemas que pueden percibir la información, razonar e impulsar los resultados. Los avances en los modelos de IA generativa, combinados con marcos para la planificación y la ejecución, han acelerado el desarrollo de agentes de IA al permitirles comprender instrucciones, generar conocimiento y coordinar tareas de varios pasos.
A diferencia de la IA tradicional o de los algoritmos basados en reglas, los agentes de la IA pueden adaptarse a condiciones cambiantes y operar en entornos complejos como los sistemas sanitarios. Al integrarse con los sistemas empresariales y las herramientas clínicas, incluidas las aplicaciones móviles, ayudan a mejorar la eficiencia operativa incluso cuando las condiciones cambian rápidamente.
A un nivel básico, un agente de IA recopila información de su entorno y construye una comprensión del contexto. A continuación, evalúa las posibles acciones, planifica los próximos pasos y decide cómo proceder. Este proceso de razonamiento permite al agente de la IA desglosar los objetivos en tareas y ajustar su enfoque a medida que dispone de nueva información.
Cuando se forma un plan, el agente de IA ejecuta acciones a través de sistemas conectados o interactuando con personas. El feedback de estas acciones puede utilizarse para mejorar el rendimiento futuro. En conjunto, estas capacidades permiten a los agentes de IA funcionar como participantes activos en los flujos de trabajo, en lugar de herramientas pasivas que se limitan a generar resultados.
En el ámbito sanitario, los agentes de IA se están convirtiendo en una tecnología importante. Están diseñados para razonar a través de datos sanitarios complejos y perseguir objetivos clínicos u operativos definidos, respetando las restricciones de seguridad,normativas y de gobierno.
En la práctica, los agentes de IA ya se están aplicando en una variedad de actividades sanitarias. Ayudan a los clínicos con la documentación, la información relevante del paciente y la gestión de tareas de seguimiento. En el ámbito operativo, los agentes de IA sanitaria coordinan la programación, el personal y la asignación de recursos, y pueden adaptar los planes según cambien las condiciones. Los agentes de IA orientados al paciente se encargan de la gestión de citas, la admisión y la comunicación continua.
Los agentes de IA operan dentro de los límites definidos por los proveedores de asistencia sanitaria, los estándares clínicos y las regulaciones, incluida la HIPAA. Estas medidas de protección les permiten responder de forma responsable a los cambios más rápidamente que los sistemas que dependen totalmente de la intervención humana.
A medida que estos sistemas evolucionan, las tecnologías de IA generativa, como los modelos de lenguaje de gran tamaño, permiten una interacción más natural con los datos y los flujos de trabajo. Esta progresión sienta las bases para que los agentes de IA se integren más profundamente en los ecosistemas sanitarios, en lugar de limitarse a casos de uso individuales.
Los agentes de IA indican un cambio estructural en la forma en que se organiza y dirige el trabajo sanitario. En lugar de apoyar tareas aisladas, pueden planificar, coordinar y actuar en flujos de trabajo clínicos, operativos y administrativos. Esta transición cambia la forma en que se crea valor en la atención médica, alejando a las organizaciones de procesos fragmentados hacia sistemas más integrados y adaptables.
Su papel cada vez más importante refleja la creciente complejidad de la asistencia sanitaria moderna. Los sistemas de salud y bienestar deben ampliar los volúmenes de datos, la escasez de personal y las crecientes expectativas de acceso y calidad. A medida que la IA en la sanidad sigue madurando, los agentes de IA ayudan a escalar la toma de decisiones clínicas y la ejecución más allá de la capacidad humana, lo que los hace especialmente importantes a medida que la demanda de atención sigue superando los recursos disponibles.
Los agentes de IA también cuestionan las suposiciones de larga data sobre las funciones profesionales y la responsabilidad. A medida que asumen responsabilidades más autónomas, los médicos y administradores deben replantearse cómo supervisan, confían y colaboran con los sistemas de software. Más de la mitad de los ejecutivos sanitarios (53 %) afirman que la ciberseguridad y la protección de los datos de los pacientes son sus mayores retos2 . Las acciones impulsadas por IA influyen en los resultados de los pacientes, planteando importantes cuestiones sobre la supervisión y la responsabilidad y moldeando la amplitud de la adopción de estos sistemas.
Los agentes de IA también están acelerando el ritmo de la innovación sanitaria. Al generar ideas, coordinar tareas y aprender a lo largo del tiempo, reducen la distancia entre identificar un problema y actuar sobre él. Si bien esta dinámica puede acelerar la mejora, también aumenta el riesgo de desajuste con los estándares clínicos o la preparación organizacional, por lo que el gobierno y la gestión del cambio son esenciales.
Los agentes de IA ejercen presión sobre los sistemas sanitarios para que evolucionen. Revelan las brechas en los procesos, las habilidades y el liderazgo que deben abordarse para que la adopción tenga éxito. Que los agentes de IA aporten un valor duradero dependerá menos de la tecnología en sí y más de cómo las organizaciones sanitarias adapten a su personal, sus estructuras y sus normas.
Los agentes de IA actúan como tejido conectivo en los sistemas sanitarios. A diferencia de las herramientas de propósito único, su valor proviene de la coordinación de acciones y el mantenimiento del contexto a través de flujos de trabajo que, de otro modo, requerirían un importante esfuerzo manual. Los siguientes casos de uso ilustran cómo las organizaciones sanitarias están empezando a aplicar o a probar agentes de IA:
Los agentes de IA suelen implementarse en sistemas multiagente para gestionar vías de atención que abarcan múltiples equipos y sistemas. Este enfoque suele implicar la orquestación de agentes de IA, en la que varios agentes coordinan tareas, comparten el contexto y gestionan las dependencias entre los flujos de trabajo clínicos y operativos.
Por ejemplo, un agente puede gestionar las referencias. Otro puede monitorizar la finalización de las pruebas. Un tercero puede avisar al personal o a los pacientes cuándo se requieren los siguientes pasos. Juntos, estos agentes mantienen los planes de tratamiento en marcha sin intervención manual en cada paso.
Los agentes de IA ayudan a los clínicos generando resúmenes de consulta, actualizando historiales clínicos electrónicos (EHR) y gestionando tareas administrativas de seguimiento. Por ejemplo, un agente de IA puede escuchar la interacción con un paciente, redactar notas clínicas y enviarlas para su revisión, al mismo tiempo que realiza pedidos o programa seguimientos. Esta automatización de la entrada rutinaria de datos agiliza los flujos de trabajo de documentación y ayuda a los médicos a centrarse en la atención al paciente.
Algunos agentes con IA ayudan a los médicos sintetizando los datos de los pacientes y analizando imágenes médicas como resonancias magnéticas y radiografías, sobre todo en especialidades como la radiología y la oncología. En lugar de tomar decisiones de forma independiente, estos agentes de IA sacan a la luz riesgos, directrices y patrones que respaldan el juicio humano, mejoran la precisión del diagnóstico y permiten tomar decisiones terapéuticas más personalizadas.
Los agentes de IA apoyan el descubrimiento y desarrollo de fármacos coordinando el análisis de datos, la simulación y los flujos de trabajo de investigación en conjuntos de datos grandes y complejos. Pueden ayudar a identificar compuestos prometedores, gestionar ensayos clínicos y adaptar los planes de investigación a medida que surgen nuevos hallazgos. A medida que la IA en medicina continúa avanzando, estos agentes permiten una iteración más rápida y una mayor eficiencia y colaboración en todo el ciclo de vida del desarrollo de fármacos.
Los hospitales utilizan agentes de IA para apoyar la programación, la dotación de personal y la gestión de la capacidad. Un agente de IA podría ajustar los planes de dotación de personal en función del volumen previsto de pacientes o identificar cuellos de botella en los horarios de los quirófanos. Estas capacidades permiten a los profesionales sanitarios y a las organizaciones responder de forma más dinámica a la demanda cambiante.
Un estudio reciente de IBM reveló que el 69 % de los ejecutivos de sanidad esperan que la IA mejore su capacidad de adaptación a las cambiantes demandas clínicas, incluidas respuestas más rápidas durante futuras crisis de salud pública. 2.
Los agentes de IA impulsan asistentes virtuales, chatbots y otras herramientas que gestionan la programación de citas, la admisión y la comunicación básica con los pacientes. Estos sistemas suelen utilizar la IA conversacional para interactuar de forma natural con los pacientes y recopilar síntomas, responder preguntas y gestionar los seguimientos. Esta interacción continua mejora el acceso y mejora la experiencia general del paciente.
Los agentes de IA monitorizan las poblaciones de pacientes para identificar riesgos emergentes o lagunas en la atención. Mediante el análisis predictivo, un agente de IA puede escanear continuamente los registros para detectar a los pacientes que muestran signos tempranos de deterioro o afecciones como una enfermedad renal. Los conocimientos importantes en tiempo real resultantes de la monitorización del paciente pueden desencadenar la comunicación o el escalado a los equipos de atención para su revisión.
Un estudio de IBM reveló que 4 de cada 10 ejecutivos sanitarios ya utilizan la IA para la monitorización de pacientes hospitalizados y para proporcionar alertas tempranas sobre problemas de salud de los pacientes2.
Los agentes de IA apoyan la automatización del flujo de trabajo administrativo, como los procesos de facturación, codificación y autorización previa. Por ejemplo, un agente de IA puede recopilar la documentación requerida, enviar solicitudes de autorización y hacer seguimiento con los pagadores. Al gestionar estos procesos administrativos de varios pasos, los agentes de IA reducen retrasos y pérdidas de ingresos.
En el estudio de IBM, el 34 % de los ejecutivos sanitarios afirmaron aplicar la IA en la gestión del ciclo presupuestario y de los ingresos. Mientras tanto, el 67 % ve la mayor oportunidad para la IA en mejorar la coordinación entre pagadores y proveedores y la integridad de las reclamaciones2.
Los agentes de IA ofrecen una serie de beneficios que van más allá de los casos de uso individuales. Su impacto se siente en las dimensiones clínicas, operativas y organizativas de la atención sanitaria, moldeando cómo se realiza el trabajo y cómo se crea valor.
Mejor coordinación entre sistemas: el trabajo sanitario suele estar fragmentado entre herramientas, equipos y departamentos. Los agentes de IA pueden mantener el contexto y coordinar las acciones más allá de estos límites, lo que reduce los retrasos y los problemas de comunicación. Un tercio (34 %) de los ejecutivos sanitarios esperan que la IA ayude a mejorar la productividad. Ven su valor en la coordinación de equipos sanitarios multidisciplinares dentro de los departamentos y entre hospitales2.
Mejora continua a lo largo del tiempo: con un gobierno adecuado, los agentes de la IA pueden aprender de los resultados y del feedback. Esta capacidad permite a las organizaciones sanitarias perfeccionar los procesos de forma dinámica en lugar de depender únicamente de flujos de trabajo estáticos.
Respuesta más rápida a los cambios: los agentes de IA acortan el tiempo entre la identificación de un problema y la actuación al respecto. Su capacidad para planificar y ejecutar tareas permite realizar ajustes más rápidos a las condiciones clínicas y operativas.
Menos carga administrativa: al asumir la documentación, la coordinación y las tareas rutinarias, los agentes de IA reducen la carga de trabajo no clínica que recae sobre los médicos y el personal. Esto permite centrarse en el trabajo de mayor valor y ayuda a reducir el agotamiento.
Normas más coherentes: los agentes de IA pueden aplicar directrices, políticas y normas de forma fiable. Este enfoque ayuda a reducir las variaciones no deseadas y, al mismo tiempo, apoya los esfuerzos de calidad y seguridad a escala.
Participación continua de los pacientes: los agentes de IA permiten apoyar a los pacientes fuera de los centros de atención tradicionales. La interacción continua permite un mejor seguimiento, supervisión y cumplimiento entre las visitas.
Toma de decisiones escalable: los agentes de IA permiten a las organizaciones sanitarias ampliar el apoyo a la toma de decisiones a través de volúmenes crecientes de datos y complejidad. Ayudan a los equipos a tomar decisiones informadas a escala sin depender únicamente de la atención y disponibilidad humana.
Apoyo a la transformación a largo plazo: los agentes de IA hacen algo más que optimizar los flujos de trabajo existentes. Proporcionan una base para rediseñar roles, procesos y estructuras organizativas a medida que evolucionan los sistemas sanitarios.
A medida que los agentes de IA maduren, su impacto en la sanidad pasará de la ejecución de tareas a la coordinación a nivel de sistema. En lugar de apoyar los flujos de trabajo individuales, los agentes del futuro gestionarán cada vez más cómo se mueve el trabajo entre los ámbitos clínico, operativo y administrativo.
En el descubrimiento y el desarrollo de fármacos, los agentes de IA coordinarán el análisis de datos, la simulación y la experimentación en todos los flujos de trabajo de investigación. Adaptarán los planes de investigación a medida que surjan los resultados, ayudando a las organizaciones a mover de la investigación a la implementación más rápidamente.
Los futuros agentes de IA operarán de forma continua en lugar de responder a instrucciones o eventos. Mantendrán un contexto a largo plazo sobre los pacientes, los flujos de trabajo y los objetivos organizativos. Esta conciencia les permitirá anticiparse a las necesidades, ajustar los planes e intervenir antes.
Se confiará a los agentes de IA una responsabilidad más amplia en materia de planificación y ejecución. Sin embargo, seguirán estando limitados por las normas clínicas, las políticas de gobierno y la supervisión humana. Este equilibrio entre autonomía y control remodelará la forma en la que los médicos y administradores interactúan con la tecnología.
La asistencia sanitaria dependerá cada vez más de redes de agentes que trabajen conjuntamente entre departamentos, sistemas e incluso organizaciones. Estos entornos con varios agentes permitirán una coordinación que es difícil de lograr únicamente con el esfuerzo humano, especialmente a medida que la atención se distribuya más.
El futuro de los agentes de IA dependerá de marcos de gobierno sólidos que aborden la seguridad, la transparencia y la IA responsable en la sanidad. Las organizaciones que inviertan pronto en estas fundaciones estarán mejor posicionadas para escalar sistemas agentes sin aumentar el riesgo.
