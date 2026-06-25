Cómo implementar agentes de IA en toda la empresa

Mientras que el desarrollo de un agente se centra en crear sus capacidades, su implementación se centra en hacer que dichas capacidades sean fiables y útiles en situaciones cotidianas. El objetivo de la implementación de agentes de IA es que el agente complete tareas para usuarios reales mientras interactúa con datos y sistemas reales.

Un agente de IA implementado suele trabajar con otros softwares, bases de datos y herramientas empresariales con IA. Podría recuperar información de los sistemas de la empresa, actualizar registros o coordinar tareas entre diferentes aplicaciones. Estas conexiones permiten al agente empezar a contribuir a flujos de trabajo reales.

La implementación también implica supervisar el funcionamiento del agente tras su puesta en marcha. Los equipos realizan un seguimiento de la fiabilidad, la precisión y las interacciones de los usuarios para poder identificar problemas y mejorar los resultados con el tiempo. Esta gestión continua contribuye a que el agente siga siendo útil a medida que evolucionan los requisitos.