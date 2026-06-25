Cómo implementar agentes de IA en toda la empresa

Publicado el 25 de junio de 2026
By Matthew Finio and Amanda Downie

La implementación de agentes de IA es el proceso de trasladar un agente de inteligencia artificial (IA) desde un prototipo o entorno de pruebas hasta la operación en el mundo real.

Mientras que el desarrollo de un agente se centra en crear sus capacidades, su implementación se centra en hacer que dichas capacidades sean fiables y útiles en situaciones cotidianas. El objetivo de la implementación de agentes de IA es que el agente complete tareas para usuarios reales mientras interactúa con datos y sistemas reales.

Un agente de IA implementado suele trabajar con otros softwares, bases de datos y herramientas empresariales con IA. Podría recuperar información de los sistemas de la empresa, actualizar registros o coordinar tareas entre diferentes aplicaciones. Estas conexiones permiten al agente empezar a contribuir a flujos de trabajo reales.

La implementación también implica supervisar el funcionamiento del agente tras su puesta en marcha. Los equipos realizan un seguimiento de la fiabilidad, la precisión y las interacciones de los usuarios para poder identificar problemas y mejorar los resultados con el tiempo. Esta gestión continua contribuye a que el agente siga siendo útil a medida que evolucionan los requisitos.

El auge de la IA agéntica

Gartner predice que para 2028, el 33 % de las aplicaciones de software empresarial incluirán IA agéntica, frente a menos del 1 % en 2024.1 Los agentes de IA pueden operar con cierto grado de autonomía, o agencia, y están transformando rápidamente la forma en que las organizaciones recopilan, analizan y actuar sobre la información. Se les puede capacitar para analizar la información, razonar sobre ella y tomar medidas en función del contexto y los objetivos.

Los sistemas de IA agéntica combinan modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), machine learning y otras tecnologías de IA para realizar tareas complejas. Los agentes de IA pueden conectarse a herramientas y fuentes de datos externas, obtener información en tiempo real y llevar a cabo acciones. Pueden planificar flujos de trabajo de varios pasos, adaptarse a condiciones cambiantes y aprender de interacciones pasadas.

La implementación de agentes de IA frente al desarrollo de agentes de IA

La implementación de agentes de IA y el desarrollo de agentes de IA están estrechamente relacionados, pero se refieren a diferentes etapas del ciclo de vida de la IA:

  • El desarrollo de agentes de IA se centra en el diseño, la creación y la prueba del agente. Los equipos definen los objetivos del agente, configuran su comportamiento, lo conectan a las herramientas y evalúan su funcionamiento en entornos controlados.

  • La implementación del agente de IA comienza una vez que este está listo para su uso en el mundo real. El agente se integra con los sistemas empresariales, se pone a disposición de los usuarios y su rendimiento se gestiona a lo largo del tiempo.

La distinción es importante porque crear un agente es solo el principio. Las organizaciones pueden dedicar tiempo y recursos a crear y perfeccionar agentes, pero esos esfuerzos tienen escaso impacto hasta que los agentes se integran en los flujos de trabajo cotidianos. La implementación convierte la IA en un componente operativo de la organización.

Las últimas tendencias en IA, presentadas por expertos

Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

Cómo funciona la implementación de agentes de IA

La implementación del agente de IA comienza después de que el agente se haya diseñado, desarrollado y validado en un entorno de pruebas. La validación incluye:

  • Evaluación de agentes según criterios de éxito predefinidos
  • Pruebas de precisión, fiabilidad y finalización de tareas
  • Medición del rendimiento a través de diferentes instrucciones y escenarios
  • Identificación de casos de fallo y comportamientos inesperados
  • Verificar que las integraciones y las llamadas a herramientas funcionan correctamente

Las organizaciones suelen repetir este proceso varias veces antes de proceder a la implementación. El objetivo es establecer la confianza de que el agente puede operar eficazmente en entornos empresariales reales.

La implementación se centra en preparar la arquitectura, la infraestructura y los controles operativos necesarios para garantizar su uso en el mundo real. Aunque los detalles pueden variar según la organización, la implementación de agentes de IA suele seguir un proceso paso a paso que lleva al agente desde la fase de desarrollo hasta un estado en el que está listo para su puesta en producción. Estos pasos incluyen:

1. Diseñar la arquitectura de implementación

Una vez completada la validación, las organizaciones determinan cómo se estructurará el sistema implementado. Las decisiones arquitectónicas influyen en la capacidad de expansión del sistema, en la fiabilidad de su funcionamiento y en la facilidad de su mantenimiento a lo largo del tiempo. El objetivo del diseño arquitectónico es crear un sistema capaz de satisfacer de forma fiable los requisitos empresariales, sin dejar de ser lo suficientemente flexible como para evolucionar. Las decisiones clave incluyen:

  • Topología de agentes: las organizaciones deben decidir si un único agente puede gestionar la carga de trabajo o si es necesario que colaboren varios agentes especializados. Las implementaciones con un único agente suelen ser más sencillas de gestionar y mantener. Los sistemas multiagente pueden dividir las responsabilidades entre agentes con diferentes capacidades, lo que puede mejorar el rendimiento en flujos de trabajo complejos.

  • Estrategia de modelos: las organizaciones deben determinar qué modelos de IA impulsarán la implementación. Un modelo es el sistema de IA subyacente responsable del razonamiento, la generación de respuestas y la realización de tareas. Algunas implementaciones se basan en un único modelo, mientras que otras utilizan varios modelos con diferentes puntos fuertes. Por ejemplo, se puede seleccionar un modelo por su velocidad y menor coste, mientras que otro se utiliza para un razonamiento más complejo. Estas decisiones pueden afectar la precisión, la latencia y los costes operativos.

  • Comportamiento alternativo: los equipos deben determinar cómo responderá el sistema cuando un agente no pueda completar una tarea, acceder a la herramienta requerida o recuperar la información necesaria. Algunas implementaciones remiten las solicitudes a un usuario humano, mientras que otras recurren a flujos de trabajo alternativos o a copias de seguridad. Los procedimientos alternativos bien definidos ayudan a mejorar la fiabilidad y la experiencia del usuario.

  • Gestión de estados: Los equipos deben determinar cómo gestionará el agente la información a lo largo del tiempo. Los agentes sin estado tratan cada interacción de forma independiente, lo que simplifica la implementación y el escalado. Los agentes con estado conservan el contexto a través de conversaciones o flujos de trabajo, lo que los hace más eficaces para tareas que requieren memoria, continuidad o tareas de larga duración.

    Esta decisión es independiente de la forma en que se activa al agente. Algunas implementaciones se basan en solicitudes, lo que significa que el agente responde directamente a la entrada del usuario. Otros son orientados a eventos, donde el agente responde automáticamente a cambios en sistemas o flujos de trabajo conectados. Un único agente puede ser tanto de estado como basado en eventos. Por ejemplo, un agente de soporte podría recordar interacciones anteriores mientras responde automáticamente a los tickets recién creados.

  • Estrategia de coordinación: los agentes de IA suelen tener que realizar varias acciones antes de obtener un resultado. Un agente puede recuperar información, evaluar opciones, utilizar herramientas externas y generar una respuesta como parte de un único flujo de trabajo. La orquestación define cómo se coordinan estas actividades y cómo se mueve la información entre los diferentes pasos. Los marcos de trabajo, como LangGraph y LangChain, se utilizan habitualmente para facilitar la orquestación y la gestión de flujos de trabajo.

  • Lógica de enrutamiento: algunas implementaciones utilizan varios modelos, herramientas o agentes. El enrutamiento determina qué recurso debe gestionar una solicitud específica. Por ejemplo, un modelo puede responder a preguntas generales mientras que otro se reserva para tareas especializadas. Una planificación eficaz de las rutas puede mejorar el rendimiento y contribuir a controlar los costes.

  • Arquitectura de recuperación: las organizaciones deben decidir cómo accederán los agentes a la información. Algunas implementaciones se basan en bases de conocimiento internas, mientras que otras se conectan a bases de datos, repositorios de documentos o servicios externos. Estas decisiones influyen en la calidad, la precisión y la puntualidad de la información de que dispone el agente.

2. Seleccionar entornos de infraestructura y tiempo de ejecución

Una vez definida la arquitectura, las organizaciones eligen la infraestructura que permitirá la implementación. Estas decisiones afectan al rendimiento, la escalabilidad, la disponibilidad y la complejidad operativa. Las decisiones clave para este paso incluyen:

  • Entorno de implementación: las organizaciones suelen elegir entre entornos en la nube, privados o híbridos. Cada opción conlleva ventajas e inconvenientes. Las implementaciones en la nube ofrecen escalabilidad y reducen las necesidades de gestión de la infraestructura. Los entornos privados proporcionan un mayor control sobre los datos y los sistemas. Los enfoques híbridos combinan elementos de ambos y pueden utilizarse cuando las organizaciones tienen requisitos específicos en materia de seguridad o cumplimiento normativo.

  • Modelo de implementación: los equipos deben decidir cómo se empaquetarán y ejecutarán las aplicaciones. La contenerización permite implementar las aplicaciones y sus dependencias de forma coherente en todos los entornos. Las implementaciones sin servidor reducen la necesidad de gestionar la infraestructura subyacente y pueden simplificar el escalado de determinadas cargas de trabajo.

  • Requisitos de escalabilidad: la infraestructura debe soportar las cargas de trabajo previstas y, al mismo tiempo, permitir el crecimiento futuro. Las organizaciones deben planificar las fluctuaciones en la demanda, los requisitos de alta disponibilidad y los escenarios de recuperación del sistema antes de que comience la implementación.

  • Orquestación en tiempo de ejecución: las implementaciones de mayor tamaño suelen utilizar Kubernetes y plataformas de orquestación similares para gestionar los recursos informáticos, distribuir las cargas de trabajo y mantener la disponibilidad del sistema. Estas plataformas pueden automatizar numerosas tareas operativas que, de otro modo, requerirían una intervención manual.

  • Gestión del entorno: los entornos de desarrollo, pruebas y producción deben mantener la coherencia para reducir los problemas de implementación. Una gestión eficaz del entorno ayuda a los equipos a detectar los problemas con mayor antelación y reduce el riesgo de que se produzcan comportamientos inesperados tras el lanzamiento.

Las organizaciones también evalúan cómo encajan las plataformas de implementación dentro de su ecosistema tecnológico existente y si proporcionan las capacidades de monitorización, seguridad y la Integración necesarias para las operaciones a largo plazo.

3. Vincular las fuentes de datos y los sistemas empresariales

La mayoría de los agentes de IA aportan valor porque pueden acceder a la información e interactuar con otros sistemas. Durante la implementación, las organizaciones establecen las conexiones que permiten a los agentes recuperar datos y realizar acciones.

Las integraciones más comunes incluyen bases de datos, bases de conocimiento, repositorios de documentos, plataformas de gestión de la relación con el cliente (CRM), sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), herramientas de atención al cliente y otras aplicaciones. La complejidad de estas integraciones tiene un impacto significativo en el esfuerzo general de implementación y en la capacidad de mantenimiento a largo plazo del sistema. Entre las consideraciones importantes se incluyen:

  • Métodos de integración: las conexiones se establecen normalmente mediante interfaces de programación de aplicaciones (API), kits de desarrollo de software (SDK) y conectores de software. Estas interfaces permiten al agente intercambiar información con otras aplicaciones y servicios.

  • Uso de herramientas: muchos agentes de IA dependen de llamadas a herramientas para completar tareas. Un agente de servicio de atención al cliente puede crear un ticket de soporte, mientras que un agente de ventas puede actualizar un registro de CRM. Las organizaciones deben determinar qué acciones puede realizar el agente y bajo qué condiciones.

  • Dependencias: los agentes de IA pueden depender de varios sistemas externos. Si uno de esos sistemas deja de estar disponible, el rendimiento del agente puede verse afectado. Comprender y gestionar las dependencias contribuye a mejorar la fiabilidad.

  • Acceso a datos: la arquitectura de recuperación determina de dónde obtiene la información el agente. Durante la implementación, las organizaciones deben definir qué información expondrá cada sistema conectado al agente y qué restricciones se aplicarán. Estas decisiones convierten los planes arquitectónicos en controles operativos, lo que ayuda a equilibrar los requisitos de usabilidad, seguridad y cumplimiento.

4. Implementar controles de seguridad y gobierno

Las consideraciones de seguridad y gobierno influyen en casi todas las etapas de la implementación de los agentes de IA. Las decisiones relativas al acceso a los datos, los permisos de las herramientas y las integraciones del sistema suelen tomarse en paralelo al trabajo de arquitectura e integración descrito en los pasos anteriores.

Antes de que un agente se ponga a disposición de los usuarios, las organizaciones confirman que estos controles están totalmente implementados y definen claramente cómo puede operar el agente y qué acciones puede realizar. Entre las principales medidas de seguridad figuran:

  • Autenticación y autorización: estos controles verifican las identidades y definen a qué pueden acceder los usuarios y las aplicaciones. En muchas implementaciones, al propio agente también se le asignan su propia identidad y sus propios permisos. Este enfoque permite que las acciones del agente se autentiquen, se auditen y se gestionen de forma independiente de los usuarios a los que presta servicio. Esta separación ofrece una mayor visibilidad y control sobre la forma en que se accede a los sistemas empresariales.

  • Gestión del acceso: los permisos basados en roles ayudan a limitar el acceso a la información confidencial y a los sistemas críticos para la empresa.

  • Medidas de seguridad: las organizaciones implementan restricciones que impiden a los agentes realizar acciones prohibidas, acceder a datos no autorizados o generar outputs inapropiados.

  • Supervisión humana: los procesos de revisión con intervención humana se utilizan comúnmente para acciones de alto riesgo, decisiones delicadas o requisitos regulatorios. Estos controles permiten a las personas revisar o aprobar determinadas actividades antes de que se lleven a cabo.

  • Protección frente a amenazas: los agentes de IA se enfrentan a riesgos a los que no se enfrentan los sistemas de software tradicionales. Los ataques de inyección de instrucciones intentan manipular el comportamiento de un agente mediante instrucciones maliciosas. Las organizaciones también vigilan la presencia de vulnerabilidades, usos indebidos y comportamientos inesperados que puedan plantear problemas de seguridad.

5. Implementar, monitorizar y mejorar continuamente

Una vez que la arquitectura, la infraestructura y los controles estén implantados, el agente podrá implementarse en las aplicaciones y los flujos de trabajo de la empresa. Esta implementación podría incluir un sitio web, una aplicación móvil, una plataforma de mensajería o un sistema empresarial interno.

La mayoría de las organizaciones utilizan procesos de implementación automatizados y pipelines de integración continua/entrega continua (CI/CD) para probar actualizaciones, lanzar nuevas versiones y gestionar los cambios a lo largo del tiempo. Estas prácticas contribuyen a reducir el riesgo operativo y a mejorar la coherencia entre los distintos entornos.

Tras la implementación, la monitorización se convierte en una actividad continua. Los equipos suelen realizar un seguimiento de:

  • Latencia: el tiempo que tarda el agente en procesar las solicitudes y generar las respuestas. La alta latencia puede afectar negativamente a la experiencia del usuario.

  • Disponibilidad: si el agente y sus sistemas de apoyo permanecen accesibles cuando es necesario.

  • Índices de finalización de tareas: el grado de éxito con el que el agente lleva a cabo las acciones y los flujos de trabajo que se le han asignado.

  • Rendimiento de las herramientas: la frecuencia con la que el agente accede a herramientas externas y si dichas interacciones están dando los resultados esperados.

  • Reintentos y fallos: los intentos repetidos de ejecución de tareas pueden indicar problemas de flujo de trabajo, errores del sistema o problemas de integración.

Las organizaciones también utilizan herramientas de observabilidad para obtener una visibilidad más profunda del comportamiento de los agentes. Estos sistemas capturan las rutas de ejecución del flujo de trabajo, los puntos de decisión y las interacciones del sistema, lo que hace que la depuración y la solución de problemas sean más eficaces.

6. Gestión continua

La implementación de agentes de IA es un proceso iterativo. No es la etapa final del ciclo de vida más amplio del desarrollo de la IA (ADLC), sino un proceso continuo de operar, mejorar y gobernar los sistemas de IA en entornos del mundo real. Los equipos perfeccionan periódicamente las instrucciones, amplían las integraciones, ajustan los flujos de trabajo y reevalúan el rendimiento a medida que evolucionan los requisitos empresariales.

AI Academy

Conviértase en un experto en IA

Obtenga los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que impulsan el crecimiento empresarial. Dé sus primeros pasos hoy mismo con nuestra AI Academy gratuita y lidere el futuro de la IA en su organización.
Vea la serie

Componentes de la implementación de agentes de IA

Un agente de IA implementado suele estar formado por varios componentes interconectados. Juntos, estos componentes permiten al agente comprender las solicitudes, acceder a la información, interactuar con sistemas externos y dar soporte a las operaciones empresariales del mundo real.

  • Modelos de IA: En el núcleo de la mayoría de las implementaciones de agentes de IA se encuentra un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM). El modelo sirve como motor de razonamiento del agente, lo que le permite interpretar instrucciones en lenguaje natural, generar respuestas y decidir cómo abordar una tarea. Muchas implementaciones utilizan modelos fundacionales de proveedores como OpenAI, Anthropic, Google o Meta. Algunas organizaciones también implementan modelos especializados que se han entrenado o ajustado para sectores o flujos de trabajo concretos.

  • Orquestación de agentes de IA: los agentes de IA suelen necesitar realizar más de una interacción de instrucción-respuesta. Es posible que necesiten recopilar información, evaluar opciones, utilizar herramientas y completar varios pasos antes de llegar a un resultado. Algunas implementaciones se basan en un único agente, mientras que otras utilizan sistemas con múltiples agentes que colaboran para llevar a cabo tareas complejas.

    Los sistemas de orquestación coordinan estas actividades. Gestionan la ejecución de tareas, determinan qué herramientas deben utilizarse, ejecutan llamadas a herramientas y controlan cómo se mueve la información entre las diferentes partes del flujo de trabajo del agente. En muchas implementaciones, la orquestación también gestiona el enrutamiento de tareas entre herramientas, nodos de procesamiento y sistemas multiagente. LangGraph y LangChain son marcos de orquestación muy utilizados que proporcionan herramientas para gestionar flujos de trabajo, interacciones con agentes y el uso de herramientas.

  • Sistemas de recuperación: muchos agentes de IA dependen del acceso a información que va más allá de la incluida en el entrenamiento del modelo. Para dar respuesta a esta necesidad, en las implementaciones suele conectarse a los agentes con bases de datos internas, repositorios de documentos, bases de conocimiento y aplicaciones empresariales.

    Los sistemas de recuperación determinan cómo se almacena, se organiza y se consulta la información durante las interacciones de los agentes. En lugar de depender únicamente del conocimiento existente del modelo, el agente puede recuperar información actual o específica de la organización en tiempo real cuando sea necesario. Este enfoque contribuye a mejorar la precisión y permite a los agentes trabajar con información que cambia con el tiempo.

    El diseño de los sistemas de recuperación puede tener un impacto significativo en el rendimiento y la calidad de la respuesta. Las organizaciones deben determinar qué información debe ser accesible, con qué frecuencia se actualizan los datos y cómo debe priorizarse la información cuando se dispone de varias fuentes.

  • Integraciones externas: a diferencia de los chatbots tradicionales, los agentes de IA pueden interactuar con sistemas externos. A través de las API, las integraciones de software y herramientas como un SDK, los agentes pueden recuperar información, actualizar registros, generar informes o activar procesos.

    Por ejemplo, un agente puede acceder a una plataforma CRM, crear tickets de soporte, programar reuniones o consultar sistemas de inventario. Estas integraciones permiten a los agentes trabajar dentro de los flujos de trabajo existentes.

  • Sistemas de memoria: muchas implementaciones incluyen sistemas que ayudan a los agentes a mantener el contexto a lo largo de las interacciones. La memoria puede abarcar desde el contexto conversacional a corto plazo hasta el almacenamiento a más largo plazo de las preferencias del usuario, la información de los proyectos o el historial de tareas.

    La gestión del contexto ayuda a los agentes a ofrecer respuestas más pertinentes y a mantener la continuidad en flujos de trabajo complejos. Sin una gestión eficaz del contexto, los agentes podrían perder información importante a medida que las interacciones se vuelven más complejas.

  • Marcos de implementación: Muchas organizaciones utilizan marcos de software para simplificar el desarrollo, la implementación y la gestión de agentes de IA. Estos marcos proporcionan capacidades comunes, como la coordinación de flujos de trabajo, la gestión de la memoria, la integración de herramientas y el seguimiento del estado.

    Al proporcionar componentes y plantillas reutilizables, los marcos de implementación pueden reducir el esfuerzo de desarrollo y facilitar el mantenimiento y la escalabilidad de las implementaciones de agentes de IA.

  • Infraestructura de tiempo de ejecución: los agentes implementados operan dentro de una infraestructura subyacente que proporciona recursos, conectividad de red y disponibilidad del sistema. Dependiendo de los requisitos de la organización, los agentes pueden funcionar en una infraestructura en la nube, privada o híbrida. Muchas organizaciones utilizan servicios en la nube de proveedores como AWS y Microsoft Azure para implementar agentes de IA.

    La infraestructura de tiempo de ejecución determina la forma en que las aplicaciones de los agentes se ejecutan, escalan y se recuperan de los fallos. Además, proporciona los recursos necesarios para procesar las solicitudes, interactuar con sistemas externos y garantizar un rendimiento fiable. Algunas organizaciones utilizan tecnologías de código abierto, como Kubernetes, para gestionar y escalar los agentes de IA implementados.

  • Gestión del acceso: Dado que los agentes de IA pueden interactuar con información confidencial y sistemas empresariales, las organizaciones necesitan mecanismos para controlar a qué puede acceder el agente y qué acciones puede realizar. La gestión de accesos permite definir los permisos de los usuarios, las aplicaciones y los sistemas conectados.

    Estos controles pueden incluir políticas de autenticación, autorización y acceso basadas en roles. Las organizaciones también establecen medidas de control operativas que ayudan a limitar las acciones que pueden realizar los agentes y la forma en que interactúan con los sistemas. Una gestión adecuada de los accesos contribuye a reducir los riesgos de seguridad, al tiempo que permite a los agentes trabajar de forma eficaz dentro de los límites autorizados.

  • Sistemas de monitorización: los sistemas de monitorización permiten conocer cómo funcionan los agentes implementados en entornos reales. Las organizaciones utilizan estos sistemas para realizar un seguimiento de métricas como la calidad de la respuesta, los índices de finalización de tareas, la latencia y la disponibilidad del sistema.

    Las herramientas de observabilidad ofrecen perspectivas más detalladas del comportamiento de los agentes, ya que registran las rutas de decisión, el uso de las herramientas y la ejecución de los flujos de trabajo. Estos sistemas también pueden ayudar a los equipos a identificar los problemas de rendimiento mediante el seguimiento de los fallos, los reintentos y los cuellos de botella.

Ámbitos en los que las organizaciones están implementando agentes de IA

Las estrategias de implementación varían según la organización y el sector, pero hay varias funciones empresariales en las que la adopción de agentes de IA se ha convertido en algo habitual. Las siguientes implementaciones se centran en tareas relacionadas con la recopilación de información, la realización de acciones rutinarias o el apoyo a la toma de decisiones de los empleados.

Explore estos y otros casos de uso de agentes de IA con más detalle.

Banca y finanzas

Los bancos, las entidades financieras y los equipos de finanzas corporativas están implementando cada vez más agentes de IA para facilitar el análisis, la elaboración de informes y los servicios de atención al cliente. Los agentes pueden ayudar a recopilar información financiera, resumir informes y asistir a los empleados con tareas rutinarias de investigación.

Algunas implementaciones también admiten el servicio de atención al cliente, la detección del fraude y la evaluación de riesgos. Debido a que estos entornos implican datos sensibles y requisitos regulatorios, los agentes de IA suelen implementarse con controles de supervisión y gobierno más estrictos que en muchas otras funciones empresariales.

Servicio de atención al cliente

El servicio de atención al cliente es una de las áreas más comunes para la implementación de agentes de IA. Las organizaciones utilizan agentes para responder a las preguntas de los clientes, proporcionar información sobre productos y ayudar con las solicitudes relacionadas con las cuentas. Muchas implementaciones están integradas en sitios web, aplicaciones móviles y plataformas de mensajería donde los clientes pueden acceder al soporte en cualquier momento.

Los agentes más avanzados pueden conectarse a bases de datos, registros de clientes y sistemas de asistencia. Estas conexiones les permiten recuperar información, crear tickets y ayudar con tareas de servicio rutinarias antes de escalar problemas más complejos a representantes humanos.

Recursos humanos

Los equipos de recursos humanos utilizan agentes de IA para apoyar la incorporación de empleados, la orientación política y las actividades de contratación. Los empleados pueden interactuar con estos agentes para encontrar información sobre beneficios, políticas en el lugar de trabajo y procedimientos internos sin tener que buscar en una extensa documentación.

La selección de personal es un ámbito de implementación habitual. Los agentes pueden ayudar a filtrar las solicitudes, responder a las preguntas de los candidatos y coordinar la programación de las entrevistas, lo que permite a los equipos de RR. HH. dedicar más tiempo a evaluar a los candidatos.

Marketing

Los departamentos de marketing utilizan agentes de IA para facilitar la creación de contenidos, la planificación de campañas y el análisis de la audiencia. Los agentes pueden ayudar a realizar investigación sobre temas, generar ideas de contenido, resumir las tendencias del mercado y ayudar a los equipos a desarrollar materiales de marketing a través de múltiples canales.

Algunas organizaciones también implementan agentes para monitorizar el rendimiento de las campañas, analizar el feedback de los clientes e identificar oportunidades emergentes. Los profesionales del marketing siguen siendo los responsables de la estrategia y de las decisiones relacionadas con la marca, pero los agentes de IA pueden ayudar a agilizar muchas de las tareas de investigación y producción.

Operaciones y cadena de suministro

Los equipos de operaciones implementan agentes de IA para respaldar la gestión del flujo de trabajo, la coordinación de recursos y la monitorización de procesos y la automatización empresarial. En los entornos de fabricación, logística y distribución, los agentes pueden ayudar a realizar un seguimiento de las actividades en múltiples sistemas e identificar posibles cuellos de botella antes de que afecten al rendimiento.

Las operaciones de cadena de suministro son un ámbito en expansión para la implementación de agentes de IA. Los agentes pueden prestar asistencia en procesos integrales, entre los que se incluyen la gestión de existencias, el seguimiento de envíos, la coordinación con los proveedores y la previsión de la demanda. Lo hacen recopilando información de varias fuentes y presentándola en un formato más práctico.

Ventas

Los equipos de ventas implementan agentes de IA durante todo el proceso de venta, desde la generación de oportunidades hasta el soporte de las ofertas. Los agentes de IA pueden identificar posibles clientes potenciales, investigar empresas, resumir la información de las cuentas y ayudar a priorizar las oportunidades. Estas habilidades dan a los representantes de ventas más tiempo para interactuar con los clientes.

Algunas implementaciones también admiten etapas posteriores del ciclo de ventas. Preparan resúmenes de reuniones, redactan comunicaciones de seguimiento y responden preguntas sobre productos, precios o cuentas de clientes. Estas capacidades ayudan a los equipos de ventas a gestionar pipelines más grandes y responder más rápidamente a las oportunidades.

desarrollo de software

Los equipos de desarrollo de software implementan cada vez más agentes de IA para respaldar las actividades de codificación, pruebas y mantenimiento de software. Los agentes pueden ayudar a generar código, revisar solicitudes de extracción, identificar errores y ayudar con tareas de documentación. También pueden recuperar información de repositorios, plataformas de desarrollo y fuentes internas de conocimiento para apoyar los flujos de trabajo de ingeniería.

Las implementaciones más avanzadas contribuyen al control de calidad, al análisis del código y a la planificación del desarrollo. Los agentes de IA pueden ayudar a los desarrolladores que trabajan con lenguajes de programación habituales, como Python, lo que permite a los equipos dedicar más tiempo a la arquitectura, la resolución de problemas y el desarrollo de productos.

Beneficios de la implementación de agentes de IA

Las organizaciones implementan agentes de IA por muchas razones, pero la mayoría de los beneficios se agrupan en algunas categorías comunes.

  • Mejora del apoyo a la toma de decisiones: los agentes de IA pueden ayudar a los empleados a tomar decisiones más rápidas y fundamentadas mediante la recopilación, el resumen y la organización de la información.

  • Tiempos de respuesta más rápidos: los agentes pueden responder a preguntas, prestar asistencia y realizar tareas con mayor rapidez que con los procesos tradicionales, lo que mejora la capacidad de respuesta tanto para los clientes como para los empleados.

  • Mayor escalabilidad: una vez implementados, los agentes de IA pueden hacer frente a cargas de trabajo cada vez mayores sin que las organizaciones tengan que aumentar su plantilla al mismo ritmo.

  • Mejor acceso a la información: los agentes pueden conectarse a múltiples sistemas y fuentes de conocimiento. Estas conexiones facilitan a los usuarios la búsqueda de información relevante cuando la necesitan.

  • Mayor eficiencia: los agentes de IA pueden encargarse de tareas rutinarias, recuperar información y completar flujos de trabajo de varios pasos con mayor rapidez que los procesos manuales.

  • Aumento de la productividad: los agentes de IA reducen el tiempo dedicado a tareas repetitivas, lo que permite a los empleados centrarse en tareas de mayor valor que requieren criterio o conocimientos especializados.

  • Resultados más uniformes: los agentes de IA siguen instrucciones y flujos de trabajo definidos, lo que contribuye a reducir las variaciones en la forma de realizar las tareas habituales.

  • Reducción de los costes operativos: las organizaciones pueden reducir el coste de determinados procesos mediante la automatización de las actividades rutinarias y la mejora de la eficiencia de los flujos de trabajo.

Retos de la implementación de agentes de IA

Aunque los agentes de IA pueden aportar un valor significativo, operarlos a escala puede presentar varios retos técnicos y operativos.

  • Requisitos de cumplimiento: las organizaciones que operan en sectores regulados se enfrentan a requisitos más estrictos relacionados con la protección de datos, la seguridad y el mantenimiento de registros. Establecer políticas de gobierno al principio del proceso de implementación puede ayudar a abordar estas obligaciones.

  • Calidad de los datos: los agentes de IA dependen de una información precisa y accesible. Los datos incompletos, desactualizados o inconsistentes pueden reducir el rendimiento y provocar outputs poco fiables. Las revisiones periódicas de los datos y las prácticas claras de gestión de datos pueden ayudar a mejorar los resultados.

  • Monitorización y mantenimiento: la implementación no es un evento puntual. Los agentes de IA requieren monitorización, actualizaciones y optimización continuas a medida que evolucionan las necesidades del negocio. La supervisión dedicada y las reseñas periódicas pueden ayudar a mantener la eficacia a largo plazo.

  • Escalabilidad: un agente de IA que funcione bien durante las pruebas puede encontrar desafíos a medida que aumenta el uso. La planificación de infraestructuras, las pruebas y las arquitecturas de implementación escalables pueden contribuir a respaldar el crecimiento a lo largo del tiempo.

  • Riesgos de seguridad: dado que los agentes de IA suelen interactuar con información confidencial y sistemas empresariales, pueden generar nuevos problemas de seguridad. Las organizaciones pueden reducir el riesgo mediante la implantación de controles de acceso rigurosos, la monitorización de la actividad de los agentes y la protección frente a las amenazas.

  • Integración: muchas organizaciones confían en múltiples aplicaciones, bases de datos y sistemas heredados que no se diseñaron para funcionar con agentes de IA. La integración de estos sistemas puede ser compleja y llevar mucho tiempo. Partir de flujos de trabajo bien definidos y dar prioridad a las integraciones de gran valor puede ayudar a simplificar la implementación.

  • Adopción por parte de los usuarios: los empleados y los clientes pueden dudar en confiar en los sistemas impulsados por IA, especialmente cuando los flujos de trabajo están cambiando. Una comunicación clara, los tutoriales de incorporación y formación y la implementación gradual pueden ayudar a generar confianza y fomentar la adopción.

Autores

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

Comience a obtener ROI: una guía práctica para la IA agéntica

Aprenda a escalar la IA agéntica para obtener un ROI medible en toda su empresa. Esta guía de estrategias describe los principales obstáculos que limitan el impacto, cómo medir eficazmente el ROI y un marco práctico para impulsar una adopción exitosa en toda la empresa.

Recursos

La empresa en 2030: diseñada para la innovación continua

Descubra nuestras cinco predicciones sobre lo que definirá a las empresas más exitosas en 2030 y los pasos que los líderes pueden seguir para obtener una ventaja basada en la IA.
El gobierno de la IA es imprescindible: evolución de la normativa y aparición de la IA agéntica

Aprenda cómo las regulaciones en evolución y la aparición de agentes de IA están transformando la necesidad de marcos robustos de gobierno de la IA.
Explicación de la IA agéntica

Techsplainers de IBM desglosa lo esencial de la IA agéntica, desde los conceptos clave hasta los casos de uso en el mundo real. Los episodios claros y rápidos le ayudan a aprender los fundamentos de forma rápida.
Desbloquee el ROI de la IA: una guía táctica para la productividad empresarial

Aprenda estrategias probadas para aumentar la productividad y potenciar la transformación con la IA y la innovación como núcleo.
How AI agents and assistants can benefit your organization

Sumérjase en esta completa guía que desglosa los casos de uso clave y las capacidades principales, y proporciona recomendaciones paso a paso para ayudarle a elegir las soluciones adecuadas para su negocio.
Reimagine business productivity with AI agents and assistants

Descubra cómo los agentes de IA y asistentes de IA pueden trabajar juntos para alcanzar nuevos niveles de productividad.
Pruebe watsonx Orchestrate

Explore cómo los asistentes de IA generativa pueden aligerar su carga de trabajo y mejorar la productividad.
De los proyectos de IA a los beneficios: cómo la IA agéntica puede mantener la rentabilidad financiera

Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar la IA en pilotos dispares a utilizarla para impulsar la transformación en el núcleo.

Omdia Report on empowered intelligence: The impact of AI agents

Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de la IA generativa con agentes de IA.

How AI agents will reinvent productivity

Aprenda formas de utilizar la IA para ser más creativo y eficiente y empezar a adaptarse a un futuro que implica trabajar en estrecha colaboración con los agentes de IA.
Introducción a la empresa agéntica: poner la IA al servicio de toda su tecnología

Manténgase al día sobre los nuevos agentes de IA emergentes, un punto de ruptura fundamental en la revolución de la IA.
El futuro de los agentes, el consumo de energía de la IA, el uso del ordenador de Anthropic y la marca de agua de Google en el texto generado por IA

Manténgase a la vanguardia con nuestros expertos en IA en este episodio de Mixture of Experts mientras profundizan en el futuro de los agentes de IA y más.

Cómo utiliza Comparus un "asistente bancario"

Comparus utilizó soluciones de watsonx.ai y demostró de manera impresionante el potencial de la banca conversacional como un nuevo modelo de interacción.
Soluciones relacionadas
Agentes de IA para empresas

Cree, implemente y gestione potentes asistentes y agentes de IA que automaticen flujos de trabajo y procesos con IA generativa.

         Explore watsonx Orchestrate
    Soluciones de agente de IA de IBM

    Construya el futuro de su empresa con soluciones de IA en las que puede confiar.

         Explore las soluciones de los agentes de IA
    Servicios de IA de IBM Consulting

    Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma de trabajar de las empresas usando IA para la transformación.

         Explore los servicios de inteligencia artificial
    Dé el siguiente paso

    Tanto si opta por personalizar las aplicaciones y habilidades prediseñadas como si prefiere crear e implementar servicios agentivos personalizados mediante un estudio de IA, la plataforma IBM watsonx le ofrece todo lo que necesita.

    1. Explore watsonx Orchestrate
    2. Explore watsonx.ai
    Notas a pie de página

    1. Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI. Gartner. Octubre de 2024