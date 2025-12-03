Cómo crear un agente de IA

Los agentes basados en LLM no solo son capaces de comprender la intención de las entradas del usuario, sino que también pueden determinar las acciones que deben llevarse a cabo en respuesta a ellas y generar outputs que las hagan realidad.

En el nivel más fundamental, un agente de IA generativa es solo un LLM que opera en un entorno en el que su capacidad de procesamiento del lenguaje natural (PLN) se utiliza para generar texto que puede funcionar como entrada para herramientas externas y fuentes de datos a las que haya sido vinculado. Por ejemplo, el LLM que controla un agente podría generar una consulta SQL para extraer información de la base de datos de una empresa o un objeto JSON estructurado para realizar una llamada a una API y activar una acción específica en una aplicación externa.

Esos outputs de LLM no son acciones en sí mismas: simplemente desencadenan acciones al enviarse a esas herramientas externas. Si al LLM se le proporciona una lógica clara sobre qué acciones debe desencadenar en respuesta a ciertos comentarios de su entorno, puede planificar y realizar tareas de forma autónoma y de una manera más dinámica que los sistemas más antiguos y basados en reglas explícitas, como la automatización robótica de procesos (RPA).

Una forma de configurar esa arquitectura agéntica(conectar un LLM a las API para llamadas a herramientas externas y fuentes de datos, establecer la lógica de qué outputs debe generar y cuándo, etc.) es codificarlo desde cero en cualquier programación común como Python o Javascript. Esto permite el máximo nivel de control, personalización y transparencia, pero también requiere más trabajo manual y conocimientos técnicos.

Como alternativa, existen muchos servicios diseñados para agilizar el proceso de crear e implementar sus propios agentes de IA. Los marcos de trabajo para agentes de IA agilizan el proceso de codificación mediante bloques de construcción predefinidos, mientras que las plataformas de agentes de IA ofrecen una solución integral para crear e implementar agentes. La elección óptima para su primer agente dependerá de su habilidad y nivel de experiencia, así como de la naturaleza de los casos de uso previstos.

En cualquier caso y en cualquier nivel de habilidad, el proceso de creación de su propio agente de IA debe comenzar de la misma manera: definiendo cuidadosamente el propósito de su agente de IA e identificando las herramientas y la información necesarias para lograr ese propósito.