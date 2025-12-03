Cómo crear un agente de IA

Un agente de IA es un sistema que puede aprovechar herramientas y fuentes de datos externas para ejecutar tareas con una intervención humana mínima. Aunque los agentes de IA también pueden ser impulsados por el aprendizaje por refuerzo (RL) o incluso por reglas explícitas, en el lenguaje moderno el término suele referirse a un sistema con un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) como motor. Aunque existen muchos marcos y plataformas para crear agentes de IA con LLM, que se adaptan a casi cualquier nivel de experiencia técnica, todos se basan en una comprensión profunda de los usuarios de su agente y en el propósito de tener éxito.
Los agentes basados en LLM no solo son capaces de comprender la intención de las entradas del usuario, sino que también pueden determinar las acciones que deben llevarse a cabo en respuesta a ellas y generar outputs que las hagan realidad.
En el nivel más fundamental, un agente de IA generativa es solo un LLM que opera en un entorno en el que su capacidad de procesamiento del lenguaje natural (PLN) se utiliza para generar texto que puede funcionar como entrada para herramientas externas y fuentes de datos a las que haya sido vinculado. Por ejemplo, el LLM que controla un agente podría generar una consulta SQL para extraer información de la base de datos de una empresa o un objeto JSON estructurado para realizar una llamada a una API y activar una acción específica en una aplicación externa.
Esos outputs de LLM no son acciones en sí mismas: simplemente desencadenan acciones al enviarse a esas herramientas externas. Si al LLM se le proporciona una lógica clara sobre qué acciones debe desencadenar en respuesta a ciertos comentarios de su entorno, puede planificar y realizar tareas de forma autónoma y de una manera más dinámica que los sistemas más antiguos y basados en reglas explícitas, como la automatización robótica de procesos (RPA).
Una forma de configurar esa arquitectura agéntica(conectar un LLM a las API para llamadas a herramientas externas y fuentes de datos, establecer la lógica de qué outputs debe generar y cuándo, etc.) es codificarlo desde cero en cualquier programación común como Python o Javascript. Esto permite el máximo nivel de control, personalización y transparencia, pero también requiere más trabajo manual y conocimientos técnicos.
Como alternativa, existen muchos servicios diseñados para agilizar el proceso de crear e implementar sus propios agentes de IA. Los marcos de trabajo para agentes de IA agilizan el proceso de codificación mediante bloques de construcción predefinidos, mientras que las plataformas de agentes de IA ofrecen una solución integral para crear e implementar agentes. La elección óptima para su primer agente dependerá de su habilidad y nivel de experiencia, así como de la naturaleza de los casos de uso previstos.
En cualquier caso y en cualquier nivel de habilidad, el proceso de creación de su propio agente de IA debe comenzar de la misma manera: definiendo cuidadosamente el propósito de su agente de IA e identificando las herramientas y la información necesarias para lograr ese propósito.
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El primer paso y el más importante para crear un agente de IA es comprender sus necesidades, cómo podría abordarlas un agente de IA y cómo puede medir objetivamente su rendimiento. Un agente simple con un problema claramente definido que resolver y una solución bien mapeada tiene más probabilidades de éxito que un agente altamente sofisticado cuyo flujo de trabajo no se adapta bien a la tarea en cuestión.
El problema que su agente de IA debe resolver dictará las decisiones tanto lógicas como técnicas de su diseño. Un agente de atención al cliente requiere instrucciones, herramientas y entornos completamente diferentes a los de un agente de revisión de código automatizado o un agente financiero diseñado para consultar los datos de ingresos de la empresa y proporcionar perspectivas de business intelligence. Un problema estrechamente definido puede abordarse con un solo agente, mientras que un problema ampliamente definido puede requerir un sistema multiagente.
Empiece con preguntas sencillas sobre su agente.
¿Quién lo utilizará? Los usuarios técnicos y los usuarios no técnicos tienen diferentes expectativas, desde la forma en que necesitarán gestionar activamente el flujo de trabajo hasta el tipo de interfaz de usuario con la que se sentirán cómodos.
¿Cuáles son sus responsabilidades? Tendrá que decidir si el agente de IA está destinado a abordar todo el problema o simplemente automatizar algunas de las subtareas más tediosas necesarias para resolverlo.
¿Qué tipo de entradas procesará? Un agente que vaya a procesar múltiples modalidades de datos (texto, audio, imagen, vídeo) podría necesitar varios modelos. Existen modelos multimodales, pero a veces un solo modelo de IA no proporciona la precisión adecuada para todas sus necesidades específicas. Por ejemplo, si su agente necesita extraer texto de imágenes y PDF, un modelo de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) podría superar a un modelo generalista de visión-lenguaje (VLM). Si esos archivos PDF contienen tablas, gráficos y ecuaciones complejas, es posible que necesite un modelo de conversión de documentos dedicado. Si su agente va a trabajar con ejemplos muy especializados o propios de un ámbito concreto, es posible que sea necesario ajustar los modelos que lo componen utilizando un conjunto de datos personalizado.
¿A qué fuentes de datos y bases de conocimiento necesitará acceder? Una de las funciones más básicas y esenciales de la IA agéntica es la generación aumentada por recuperación (RAG). Un chatbot de atención al cliente, por ejemplo, podría necesitar hacer referencia a información de la plataforma CRM de su empresa o a las preguntas frecuentes. Un agente de ingeniería de software probablemente tendrá que consultar su base de código. Muchos agentes necesitan acceder a información en tiempo real a través de motores de búsqueda o servicios web específicos. Es esencial saber no solo la información que necesitará un agente de IA, sino también dónde se puede encontrar.
¿A qué herramientas tendrá que acceder? Uno de los beneficios fundamentales de un agente de IA es la posibilidad de complementar las capacidades de un LLM mediante el uso de herramientas externas. Un agente que actúe como "asistente de IA" debería poder escribir y modificar elementos del calendario. Los agentes de codificación necesitan un entorno aislado para ejecutar scripts. Un agente de IA en un entorno de ventas o marketing podría necesitar aplicaciones externas para enviar correos electrónicos y otras comunicaciones. Las calculadoras externas o los motores computacionales como Wolfram Alpha garantizan que las operaciones matemáticas se puedan realizar de forma fiable y rápida.
¿Cómo va a medir el éxito? El desarrollo de agentes de IA es un proceso iterativo de pruebas, implementación, evaluación y optimización. Dependiendo de su caso de uso, el "éxito" puede medirse de forma variable en función de cosas como el tiempo ahorrado, los casos revisados, las tasas de finalización, la precisión o las calificaciones directas de los usuarios.
También tendrá que tener en cuenta consideraciones prácticas.
¿Su agente de IA va a trabajar en un entorno en el que el tiempo es un factor crucial y la rapidez es esencial? ¿O será más importante la precisión? Diferentes prioridades requieren a menudo diferentes modelos y distintos niveles de complejidad del flujo de trabajo.
¿De qué tipo de hardware y presupuesto dispone? Los diferentes LLM conllevan diferentes costes y requisitos computacionales, ya sea a través de los precios de las API (para modelos de código cerrado) o de los costes de hardware y cloud computing.
¿Las instrucciones a las que responde su agente de IA serán muy variadas y complejas? ¿Serán simples y repetitivas?
Como suele ocurrir en el mundo de los LLM, el "mejor" agente no es necesariamente el más sofisticado: es el que se adapta de manera más eficiente a sus necesidades y limitaciones. Los sistemas agénticos más sencillos son más fáciles y baratos de manejar, más fáciles de depurar y más fáciles de explicar a las personas que necesitan utilizarlos.
Una de las decisiones más importantes es qué modelo específico (o modelos) servirá (o servirán) como motor (o motores) de la toma de decisiones de su agente autónomo.
Por regla general, unas prioridades diferentes requieren LLM diferentes. En algunos casos de uso, la velocidad puede prevalecer sobre la precisión máxima. En otros entornos, la precisión es primordial. El primer caso requiere LLM más pequeños y rápidos; el segundo se beneficia de modelos más grandes y potentes. Cuando un flujo de trabajo agéntico implica detalles particularmente complejos o una planificación de varios pasos, podría valer la pena considerar un modelo de razonamiento. Si su flujo de trabajo implica tareas sencillas y repetitivas, puede que no justifique la latencia adicional ni los costes computacionales.
En muchos casos, su flujo de trabajo podría beneficiarse de un sistema multiagente. En una configuración típica multiagente, un agente impulsado por un LLM más grande recibe la solicitud inicial y la divide en subtareas, que luego delega a agentes impulsados por LLM más pequeños que ejecutan rápidamente tareas especializadas.
Las mismas consideraciones deberían tenerse en cuenta a la hora de elegir otros tipos de modelos. ¿Su caso de uso implica una tarea de visión artificial como la detección o la segmentación de imágenes? Si las respuestas en tiempo real son fundamentales, un modelo rápido basado en redes neuronales convolucionales (CNN) podría ser la mejor opción. Si lo más importante es la máxima precisión, un transformador de visión (ViT) más lento pero de mayor rendimiento podría ser mejor.
En el contexto de la IA agéntica, los usuarios deben considerar métricas de rendimiento de LLM diferentes a las que priorizarían en el contexto de las aplicaciones impulsadas por chatbots. Por ejemplo, los resultados de las pruebas de referencia de rendimiento que evalúan los conocimientos generales y la escritura creativa pueden ser útiles para un chatbot, pero tener poca importancia para un agente de IA que tendrá acceso a fuentes de datos externas y generará textos breves y orientados a un objetivo concreto. En el caso de la IA agéntica, suelen primar las habilidades del modelo para invocar funciones y seguir instrucciones.
Si no está preparado para codificar su agente de IA desde cero, querrá explorar diferentes marcos de agentes de IA o plataformas de agentes de IA.
Los marcos de agentes de IA son, en esencia, bibliotecas de código que proporcionan componentes modulares diseñados para combinarse entre sí y formar flujos de trabajo agénticos. En lugar de tener que codificar cada elemento desde cero, los desarrolladores pueden utilizar los fragmentos de código, clases y funciones predefinidos de un marco agéntico como bloques de construcción para simplificar y agilizar el proceso. Idealmente, los marcos ofrecen un enfoque más rápido y escalable que el código en bruto, permitiendo un alto grado de control y personalización. componentes diseñados para ensamblarse en flujos de trabajo agénticos. En lugar de tener que codificar cada elemento desde cero, los desarrolladores pueden utilizar los fragmentos de código, clases y funciones predefinidos de un marco agéntico como bloques de construcción para simplificar y agilizar el proceso. Idealmente, los marcos ofrecen un enfoque más rápido y escalable que el código en bruto, permitiendo un alto grado de control y personalización.
as plataformas de agentes de IA, como IBM watsonx.Orchestrate, son más completas. Abarcan no solo las herramientas para crear agentes, sino también la infraestructura para alojar, implementar, monitorizar y gestionar esos agentes a escala. Muchas plataformas de agentes de IA proporcionan interfaces de usuario (IU) low-code o incluso no-code, lo que permite que incluso los principiantes y los usuarios sin conocimientos técnicos construyan y utilicen agentes de IA para aplicaciones del mundo real utilizando un enfoque basado en plantillas.
Los marcos y las plataformas no suelen ser mutuamente excluyentes. Aunque algunas plataformas restringen a los usuarios a flujos de trabajo no-code o están diseñadas exclusivamente para ser compatibles con modelos o marcos específicos, otras, como watsonx.Orchestrate, son independientes del marco y se adaptan a múltiples niveles de habilidad. Estas plataformas suelen incluir una interfaz dedicada para crear agentes, pero también ofrecen a los usuarios la opción de crear agentes mediante un marco de su elección y simplemente usar la plataforma para implementarlos y gestionarlos.
La guía de IBM sobre agentes de IA ofrece descripciones generales, guías paso a paso y tutoriales sobre una amplia variedad de marcos de código abierto para crearlos. Aquí, en orden alfabético, hay enlaces a artículos explicativos y tutoriales de varios marcos conocidos.
Autogen es un marco de código abierto mantenido por Microsoft diseñado para sistemas escalables de IA multiagente. Para ayudarle a empezar, puede explorar este tutorial para RAG multiagente con AutoGen.
BabyAGI es un marco agente experimental de código abierto construido y mantenido por Yohei Nakajima.
ChatDev es un marco agente de código abierto diseñado para simular una empresa de software virtual, en el que varios agentes de IA desempeñan diferentes roles dentro de esa estructura organizativa. Su objetivo es servir como un entorno ideal para estudiar la inteligencia colectiva, en el que los agentes se inciten unos a otros a resolver tareas específicas mediante juegos de rol. Obtenga más información a través de este tutorial para el desarrollo de software colaborativo en ChatDev.
crewAI es un destacado marco de orquestación de código abierto basado en Python, optimizado para flujos de trabajo multiagente, configurable para su uso con cualquier LLM o API de código abierto. Para familiarizarse con él, eche un vistazo a este tutorial sobre la optimización de estanterías en el comercio minorista mediante sistemas multimodales y multiagente.
IBM® watsonx Orchestrate ofrece una gama de watsonx Agents optimizados para realizar de forma autónoma muchas funciones comunes en el lugar de trabajo.
LangChain es uno de los primeros y más populares marcos de orquestación para agentes de IA de código abierto. Mientras que LangChain está optimizado para"encadenar" tareas en flujos de trabajo lineales, LangGraph es un marco basado en gráficos diseñado para flujos de trabajo no lineales más complejos. Puede experimentar con LangChain a través de este tutorial de llamada a herramientas o probar LangGraph con tutoriales para construir un agente SQL o un agente ReAct de soporte informático.
LangFlow es un marco de código abierto, low-code y no-code, basado en una interfaz gráfica de usuario (GUI) de arrastrar y soltar.
MetaGPT es un marco multiagente en el que cada agente actúa como empleado siguiendo un flujo de trabajo simplificado y estrictamente especializado. Puede probarlo siguiendo este tutorial sobre la automatización multiagente de la creación de documentos de requisitos de producto (PRD).
AutoGPT es una plataforma de código abierto diseñada originalmente para integrar los modelos GPT de OpenAI en flujos de trabajo agéntico. Ahora también ofrece integración con una amplia variedad de modelos abiertos, así como modelos propietarios adicionales como Claude o Gemini.
BeeAI es la primera plataforma de código abierto construida sobre el Protocolo de Comunicación de Agentes (ACP), un estándar abierto diseñado para permitir una comunicación fluida entre agentes de IA construidos sobre cualquier marco. BeeAI, desarrollado originalmente por IBM Research, ahora está alojado en la Linux Foundation. Para empezar, puedes consultar este tutorial sobre un sistema de gestión de contratos multiagente con BeeAI.
IBM watsonx Orchestrate es una plataforma integral, independiente del marco de trabajo, diseñada para crear, implementar y coordinar agentes en toda la empresa. Ofrece flujos de trabajo que van desde IU para la creación de agentes de IA mediante la función no-code de arrastrar y soltar, hasta una personalización pro-code completa y profesional. Los usuarios pueden aprovechar los agentes prediseñados, desarrollar sus propios agentes dentro de la plataforma o importar agentes de terceros de otros lugares como mejor les parezca.
A medida que los sistemas multiagente complejos han comenzado a proliferar en el ecosistema de la IA, se han propuesto varios protocolos de agentes de IA para estandarizar las comunicaciones entre los agentes de IA y las API de otros sistemas. Aunque se prevé que el sector acabe por unificarse en torno a un único estándar, en la actualidad se utilizan múltiples protocolos.
La mayoría de los marcos se esfuerzan por adaptarse a todos los protocolos conocidos, pero en algunos casos su preferencia de protocolo puede limitar su elección de marco y viceversa. Algunos protocolos destacados de agentes de IA incluyen:
Protocolo de comunicación de agentes (ACP): introducido originalmente por BeeAI de IBM, ACP pretende definir y estandarizar los medios a través de los cuales los agentes de IA operan y se comunican entre sí. ACP utiliza una comunicación basada en REST que se ajusta a las convenciones estándar de HTTP, lo que facilita la integración de los agentes de IA en el entorno de producción. Está diseñado para la comunicación asíncrona por defecto y no requiere bibliotecas especializadas. Puede explorarlo a través de este tutorial.
Agent2Agent (A2A): lanzado originalmente por Google y otros partners bajo la plataforma en la nube de Google en abril de 2025, ahora está alojado por Linux como un proyecto de código abierto. Sigue una configuración de modelo cliente-servidor con un flujo de trabajo de tres pasos: descubrimiento, autenticación y comunicación. Para obtener experiencia práctica con A2A, consulte este tutorial. Cabe destacar que la Linux Foundation, que ahora opera tanto ACP como A2A, está trabajando para fusionar ambos protocolos migrando la funcionalidad de ACP a A2A.
Protocolo de contexto de modelo (MCP): introducido por Anthropic, MCP estandariza las comunicaciones mediante un sistema de conversiones al formato JSON-RPC. MCP ha sido adoptado por muchos proveedores de tecnología destacados, incluidos Figma, Notion, Atlassian, Zapier, Striper, PayPal y Square. Para obtener más información sobre MCP, visite este tutorial para construir un MCP
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