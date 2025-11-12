Una función de utilidad es una ecuación matemática que representa cómo el agente debe evaluar el beneficio de cualquier posible acción que pueda realizar. Es esencialmente el sistema de valores del agente y representa cómo éste prioriza los factores relevantes a la hora de tomar decisiones.

Las funciones de utilidad asignan un valor numérico a cada resultado de una acción potencial, cuantificando las preferencias que debe mantener el agente. Los agentes basados en la utilidad utilizan la función de servicios para negociar entornos complejos, sopesar las compensaciones y maximizar los servicios de sus elecciones.