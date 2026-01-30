A medida que el número de agentes de IA creados crece a diario, las empresas exploran sistemas autónomos para apoyar la toma de decisiones y los flujos de trabajo operativos. Al mismo tiempo, las organizaciones suelen expresar su preocupación por la explicabilidad, el gobierno y la preparación para la producción, especialmente en los sistemas multiagente que se basan en modelos lingüísticos de gran tamaño (LLM) para razonar. Es un desafío utilizar agentes en entornos empresariales que proporcionan respuestas sin una explicación clara o que muestran un comportamiento incoherente.

Estos desafíos pueden abordarse utilizando IBM watsonx Orchestrate que proporciona una plataforma estructurada, que soporta autoalojamiento, razonamiento basado en herramientas, llamadas a API y control de nivel empresarial sin necesidad de código de orquestación personalizado.

Dynamiq construyó un asistente de investigación legal multiagente para un importante cliente de seguros, enrutando las consultas a través de un clasificador IBM Granite de bajo coste antes de escalar a un agente de investigación más complejo. Hacer viable este flujo de trabajo de alto riesgo requería una visibilidad profunda de cada paso de razonamiento y llamada de herramienta. Gracias a la integración de IBM watsonx Orchestrate, Dynamiq garantizó que todas las decisiones fueran totalmente trazables, auditables y documentadas, lo que permitió reducir el tiempo de revisión de los contratos de 90 minutos a 45 sin comprometer el gobierno.

En este tutorial, aprenderá cómo crear un agente de IA en watsonx Orchestrate con el Agent Development Kit (ADK) de watsonx Orchestrate. En los sistemas de IA basados en LangChain o LangGraph, los desarrolladores suelen gestionar manualmente los intentos, la gestión de estados y la ejecución asincrónica. Watsonx Orchestrate ADK facilita este proceso mediante la gestión integrada del ciclo de vida que permite implementaciones de agentes coherentes y preparadas para la empresa.

Utilizará Python para crear la lógica de evaluación de riesgos, definir el comportamiento de los agentes e incorporar Langfuse para monitorizar y mejorar el comportamiento de los agentes con rastros de ejecución reales. También puede encontrar este tutorial en GitHub.