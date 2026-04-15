Cómo Dynamiq creó un flujo de trabajo de investigación jurídica que tiene en cuenta los costes con IBM® watsonx

Se espera que los equipos jurídicos ofrezcan respuestas rápidas y defendibles a los contratos, las políticas y las cuestiones de cumplimiento. Sin embargo, el volumen de documentos sigue creciendo, mientras que la empresa espera cada vez más tiempos de respuesta casi inmediatos. Este fue el principal problema para un cliente de seguros europeo que trabajaba con el socio de IBM, Dynamiq.

Para afrontar el desafío, el partner de IBM, Dynamiq, utilizó IBM watsonx para proporcionar una solución técnica a un problema relacionado con numerosos datos no estructurados, traspasos y mucho esfuerzo manual para las reseñas. Dynamiq ha implementado un sistema que permite la síntesis de contratos con múltiples documentos, la gestión de preguntas y respuestas sobre pólizas, el análisis de la competencia y la verificación del cumplimiento normativo en distintas jurisdicciones.

La arquitectura resultante combinó la coordinación, la clasificación de consultas a bajo coste y la investigación en profundidad, lo que redujo el tiempo de revisión de los contratos de 90 a 45 minutos y acortó el tiempo de respuesta a las consultas comerciales de dos días a una hora. Además, aceleró la identificación de las cláusulas (el proceso de localizar y extraer disposiciones, obligaciones o condiciones específicas ocultas en contratos prolongados) de 20 minutos a dos.

En las operaciones jurídicas, la velocidad importa. Es importante porque el hecho de pasar por alto una sola cláusula puede alterar la responsabilidad, las condiciones de pago o las obligaciones de cumplimiento, y los abogados a menudo tienen que comparar decenas de cláusulas de múltiples acuerdos en plazos muy ajustados.