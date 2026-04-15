Cómo Dynamiq creó un flujo de trabajo de investigación jurídica que tiene en cuenta los costes con IBM® watsonx

IBM watsonx Orchestrate convirtió un flujo de trabajo multiagente autónomo en una capacidad para toda la empresa, ayudando a reducir a la mitad el tiempo de revisión de los contratos legales.
Se espera que los equipos jurídicos ofrezcan respuestas rápidas y defendibles a los contratos, las políticas y las cuestiones de cumplimiento. Sin embargo, el volumen de documentos sigue creciendo, mientras que la empresa espera cada vez más tiempos de respuesta casi inmediatos. Este fue el principal problema para un cliente de seguros europeo que trabajaba con el socio de IBM, Dynamiq.
Para afrontar el desafío, el partner de IBM, Dynamiq, utilizó IBM watsonx para proporcionar una solución técnica a un problema relacionado con numerosos datos no estructurados, traspasos y mucho esfuerzo manual para las reseñas. Dynamiq ha implementado un sistema que permite la síntesis de contratos con múltiples documentos, la gestión de preguntas y respuestas sobre pólizas, el análisis de la competencia y la verificación del cumplimiento normativo en distintas jurisdicciones.
La arquitectura resultante combinó la coordinación, la clasificación de consultas a bajo coste y la investigación en profundidad, lo que redujo el tiempo de revisión de los contratos de 90 a 45 minutos y acortó el tiempo de respuesta a las consultas comerciales de dos días a una hora. Además, aceleró la identificación de las cláusulas (el proceso de localizar y extraer disposiciones, obligaciones o condiciones específicas ocultas en contratos prolongados) de 20 minutos a dos.
En las operaciones jurídicas, la velocidad importa. Es importante porque el hecho de pasar por alto una sola cláusula puede alterar la responsabilidad, las condiciones de pago o las obligaciones de cumplimiento, y los abogados a menudo tienen que comparar decenas de cláusulas de múltiples acuerdos en plazos muy ajustados.
El cliente necesitaba un único flujo de trabajo que abarcara las tareas jurídicas, que normalmente se reparten entre herramientas inconexas y revisiones manuales. Tenía que resumir varios contratos, responder a preguntas sobre políticas con respecto a acuerdos internos, comparar el lenguaje contractual interno con fuentes externas y realizar comprobaciones de cumplimiento en múltiples jurisdicciones. El objetivo final era sencillo: ayudar a los equipos jurídicos a tomar decisiones más rápidas y mejor informadas para la empresa sin aumentar los costes.
Lo que dificultaba el desafío era un conjunto estricto de requisitos funcionales. El sistema tenía que mantenerse estrictamente optimizado en cuanto a costes. Tenía que canalizar el trabajo a través de un flujo basado en agentes, aunque parcialmente determinista, lo que exigía que el agente de clasificación clasificara todas las consultas (véase el diagrama) y mantuviera una trazabilidad completa en cada paso del razonamiento y de las herramientas. También tenía que integrarse con la infraestructura de búsqueda y documentos existente y completar la ejecución de consultas en menos de cuatro minutos.
El sistema también tenía que funcionar con almacenes de documentos jurídicos propios, investigación jurídica externa a través de EXA y controles de acceso ajustados a los requisitos SOC 2. Abordar esa combinación de limitaciones es lo que convierte una demo en un desafío de producción.
Para los usuarios finales, el valor proporcionado por la solución de Dynamiq fue inmediato. Los abogados pueden pasar de la búsqueda manual de cláusulas y la comparación entre documentos a obtener resultados guiados y con referencias. Los stakeholders de la empresa podrían obtener respuestas más rápido. Desde el punto de vista del coste total de propiedad (TCO), el cambio significativo radica en que el razonamiento costoso se reserva para las consultas que lo requieren, en lugar de aplicarse de manera uniforme a todas las solicitudes.
El núcleo del diseño lo constituye un sistema compuesto por tres elementos: un coordinador, un agente de clasificación de consultas jurídicas de bajo coste y un agente de investigación jurídica avanzada. Cada componente tiene una función y un perfil de costes distintos, que es lo que permite que el flujo de trabajo global siga siendo práctico y escalable.
El coordinador ayuda a garantizar que se elija el agente de menor coste. El agente clasificador ofrece un triaje rápido y rentable, un enrutamiento recomendado y una respuesta a consultas sencillas. El agente investigador se centra en la investigación jurídica avanzada, pero solo si lo recomienda el agente clasificador.
Dynamiq construyó un agente de orquestación que impone una ruta, decide y sintetiza patrones. Remite cada solicitud al agente clasificador antes de responder directamente y luego decide si la ruta de menor coste es suficiente o si la solicitud debe escalar. También monitoriza el consumo de tokens a lo largo de la ejecución y aplica controles presupuestarios de dos maneras.
Primero, pide al agente investigador que confirme las suposiciones cuando el clasificador detecta una solicitud de inferencia de baja confianza y alto coste. Además, establece un límite máximo de tokens de investigador por paso cuando los costes se disparan, devolviendo un resumen limitado y un control de “¿continuar?” cuando es necesario. El coordinador también asigna por defecto frases como “nuestros términos”, “mis contratos” y “políticas internas” a las consultas internas.
Al determinar cuál era el mejor modelo para el coordinador, el equipo concluyó que Claude 4 Sonnet y GPT-5 eran relativamente eficaces, pero también más lentos y con un coste de inferencia relativamente elevado. El equipo eligió Grok-4-fast porque ofrecía el equilibrio necesario entre velocidad, coste y calidad en relación con las opciones de mayor coste.
El agente clasificador de consultas jurídicas (etiquetado como “agente 1” en el diagrama) está diseñado para una clasificación rápida y de bajo coste. Utiliza IBM Granite 4 Small como primer punto para cada solicitud y produce un resultado estructurado en seis campos: complejidad, fuentes de datos, tipo de tarea, razonamiento, recomendación y confianza.
Ese resultado determina si el sistema permanece local, escala al agente de investigación o toma una ruta híbrida. También determina si se permiten llamadas externas. Si el clasificador marca una solicitud como “INTERNAL_ONLY”, el acceso a EXA está deshabilitado.
El enrutamiento determinista ofrece a los equipos una forma predecible de separar el trabajo barato del más costoso antes de que el flujo de trabajo empiece a consumir más tokens.
Las consultas simples abarcan definiciones jurídicas, preguntas sencillas sobre políticas y consultas de estado. Las consultas moderadamente complejas pueden requerir que el agente investigador proporcione explicaciones de los términos del contrato, análisis de documentos únicos y comprobaciones básicas de cumplimiento. Las consultas complejas requieren una escalada para el análisis comparativo de documentos, la evaluación del cumplimiento a nivel de cláusulas, la investigación jurídica en múltiples fuentes y tareas de razonamiento jurídico más complejas.
En efecto, el clasificador se convierte tanto en una capa de enrutamiento como en una capa de control de gastos. El Granite 4 Small ofrecía aproximadamente tres veces mejor relación calidad-rendimiento y rentabilidad que el modelo Grok-4-fast utilizado en otras partes del sistema.
El agente de investigación jurídica avanzada (etiquetado como “agente 2” en el diagrama anterior) se encarga del trabajo semántico más pesado y se activa solo cuando el clasificador recomienda una ruta EXTERNAL_ONLY o HYBRID. Con la tecnología de Grok, el agente investigador gestiona búsquedas con múltiples herramientas y razonamientos más complejos. Se conecta a un subsistema de generación aumentada por recuperación (RAG) basado en Milvus para los documentos jurídicos propios del cliente. Para obtener información contextual sobre la legislación pública y la jurisprudencia, el subagente se conecta a EXA.
El agente investigador ofrece cuatro resultados principales:
Cada respuesta incluye un resumen ejecutivo, un análisis detallado, recomendaciones, citas de fuentes y una evaluación de riesgos que puede señalar ambigüedades, conflictos, referencias obsoletas y lagunas en la cobertura. Cuando el sistema detecta datos contradictorios, muestra el conflicto mediante citas en paralelo. Cuando los resultados iniciales en Milvus y EXA son escasos, el agente recurre a incrustaciones más amplias o a consultas seleccionadas y registra un indicador de “coverage_gap”.
Para cumplir con el requisito del cliente de trazabilidad total, el tiempo de ejecución utiliza un modo de inferencia ReAct con patrón XML para mantener el razonamiento, la acción y el bucle de observación uniformes y que puedan ser depurados. Esa estructura genera registros de pasos muy detallados: registros minuciosos y con marca de tiempo de cada decisión de razonamiento, cada llamada a una herramienta y cada respuesta del modelo que se produce durante una única ejecución del flujo de trabajo. Además, permite realizar análisis posteriores más claros que abarcan al gestor, a los agentes, a las herramientas y a los modelos fundacionales.
Del mismo modo, preserva la visibilidad de cómo el sistema multiagente intercambia instrucciones y respuestas con watsonx Orchestrate cuando el flujo de trabajo se activa a través de la API. Para facilitar la auditoría, las versiones del modelo y de la incrustación se almacenan junto a cada traza.
Cuando se creó el sistema multiagente, Dynamiq lo importó a IBM watsonx Orchestrate como agente externo a través de la API utilizando un token portador y una URL de instancia de servicio generada por la plataforma Dynamiq.
El equipo eligió watsonx Orchestrate porque convierte un flujo de trabajo multiagente independiente en una capacidad para toda la empresa. En lugar de limitar el acceso a una sola interfaz, Orchestrate permite que cada usuario autorizado convoque al agente de investigación jurídica a través del chat. Además, los usuarios pueden coordinarlo junto con agentes conectados a sistemas como SAP, Salesforce y ServiceNow.
También proporciona un catálogo controlado en el que el agente aparece como una herramienta de primera clase, lo que significa que los equipos de TI y cumplimiento mantienen la visibilidad. Los equipos pueden ver qué se está ejecutando, quién lo está utilizando y cómo se conecta con el resto de la pila empresarial, sin necesidad de que Dynamiq reconstruya ninguna lógica de integración.
La solución aborda tres preocupaciones clave sobre el mantenimiento y escalado de agentes de IA. En primer lugar, el sistema multiagente optimiza los costes con IBM Granite 4 Small. La clasificación jurídica rutinaria no requiere recursos de razonamiento de mayor coste. En segundo lugar, el equipo jurídico de toda la organización puede aprovechar el sistema de agentes con la interfaz de usuario que elija con IBM watsonx Orchestrate.
Por último, la arquitectura general del sistema de agentes ofrece la flexibilidad de implementar en la nube y on-prem a medida que avanza hacia producción.
El caso de uso no consiste solo en responder más rápidamente a las preguntas jurídicas. Se trata de hacer que esas respuestas sean más fiables y menos costosas de operar a escala. El flujo de trabajo mantiene los límites de las citas entre fuentes internas y externas, registra los pasos del razonamiento para facilitar la auditoría y señala las incertidumbres en lugar de ocultarlas.
En las operaciones jurídicas, ese tipo de transparencia afecta directamente a la confianza del usuario final. Una respuesta más rápida es útil, pero una respuesta más rápida que se base en fuentes fiables, incluya indicadores de riesgo visibles y ofrezca un perfil de costes predecible es mucho más fácil de poner en práctica.