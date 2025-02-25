¿Qué es la observabilidad de LLM?

La monitorización manual de los LLM es difícil debido al gran volumen de datos, la compleja arquitectura del sistema y la necesidad de seguimiento en tiempo real. La abundancia de registros y métricas dificulta la rápida identificación de problemas. Además, la observación manual consume muchos recursos, es propensa a errores y no puede escalar eficazmente a medida que los sistemas se expanden, lo que se traduce en una detección de problemas más lenta y una resolución de problemas ineficiente.

Estas limitaciones demuestran la dificultad de mantener manualmente la observabilidad en los LLM, lo que pone de relieve la necesidad de soluciones autónomas y más sofisticadas para los entornos empresariales.6