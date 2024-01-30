¿Qué es la automatización empresarial?

La automatización empresarial puede transformar significativamente las operaciones de negocio. La automatización se puede utilizar para optimizar flujos de trabajo, estandarizar procesos y minimizar errores, todo lo cual ayuda a las organizaciones a construir operaciones consistentes y confiables que refuerzan la agilidad y la adaptabilidad organizacional.

Al automatizar las tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo, las organizaciones pueden reducir los costes operativos y optimizar la utilización de los recursos. Esto ayuda a los empleados y a los sistemas a trabajar de forma más eficiente, aumentando la productividad y la rentabilidad de la empresa. La automatización también puede repercutir positivamente en la dinámica de los equipos al liberar a los empleados de las tareas mundanas y permitirles participar en iniciativas estratégicas de mayor valor.

Una encuesta realizada por Salesforce (enlace externo a ibm.com) descubrió que la automatización del lugar de trabajo ha mejorado la satisfacción general de los empleados. De los 773 usuarios de automatización encuestados en Estados Unidos, el 89 % informó de una mayor satisfacción laboral, mientras que el 84 % expresó una mayor satisfacción con su empresa, atribuyendo estos sentimientos positivos a la integración de la automatización en su lugar de trabajo.

Aunque muchas organizaciones abordan actualmente la automatización de forma aislada, en la que cada unidad de negocio aprovecha la automatización para mejorar sus procesos internos, el creciente énfasis en la realización de valor en la automatización, la evolución de las demandas de los clientes y la mejora de las tecnologías de automatización harán necesario un enfoque más holístico. Entre en la automatización empresarial.

La automatización empresarial se construye en torno a una estrategia de automatización global, impulsada por los ejecutivos, que integra los esfuerzos de automatización de las distintas unidades de negocio en torno a objetivos organizativos compartidos. Las organizaciones que superen con éxito este cambio obtendrán una ventaja competitiva gracias a la mayor escalabilidad, los análisis integrados, el control centralizado y, en última instancia, el valor empresarial que proporciona un enfoque de automatización empresarial.