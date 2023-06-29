La digitalización ha tenido un profundo impacto en el sector manufacturero, permitiendo a las empresas optimizar los procesos, mejorar la calidad y reducir los costes. La Industria 4.0,también conocida como la cuarta revolución industrial, es la última fase de la transformación digital de la industria manufacturera. Integra tecnologías avanzadas, como el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y el cloud computing, en los procesos de fabricación existentes de una organización.

La Industria 4.0 permite a los fabricantes recopilar y analizar datos en tiempo real para grandes cantidades de datos, proporcionándoles conocimientos valiosos sobre sus operaciones.

También ayuda a las organizaciones a gestionar y mantener más fácilmente los equipos, utilizando el almacenamiento en la nube y facilitando la comunicación entre los equipos habilitados para crear sistemas de fabricación más flexibles y ágiles que puedan adaptarse rápidamente a los cambios en la demanda.