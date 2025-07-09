Cómo maximizar el ROI de la IA en 2025

Sin embargo, aunque el entusiasmo por implementar la IA sigue aumentando, muchas organizaciones se están dando cuenta de que el retorno de la inversión (ROI) de sus soluciones de IA es insuficiente. Un informe de 2023 del IBM Institute for Business Value reveló que las iniciativas empresariales de IA obtuvieron un ROI del 5,9 %. Sin embargo, la inversión de capital en esos mismos proyectos de IA fue del 10 %1.

Entonces, ¿por qué la mayoría de las empresas tienen dificultades para obtener beneficios de las soluciones impulsadas por IA? ¿Y cómo pueden conseguir un mejor ROI en 2025? Resulta que tener IA no es suficiente. Algunos líderes empresariales se sumaron a la IA por miedo a quedarse fuera (FOMO) y con una visión a corto plazo para mantenerse por delante de sus competidores. Otros imaginaron que la IA empresarial era la estrategia comercial definitiva para todo. Ambos grupos olvidaron la importancia de los matices y la planificación.

"La gente decía: 'Primer paso: vamos a utilizar los LLM(modelos lingüísticos de gran tamaño). Segundo paso: ¿Para qué debemos utilizarlos?", comentó Marina Danilevsky, científica investigadora sénior de tecnologías del lenguaje en IBM. Su comentario es una advertencia para las empresas que podrían cometer el mismo error de falta de visión a largo plazo con los agentes de IA en 2025.

Lograr un ROI positivo en una transformación de IA requiere el enfoque inverso. Por fortuna, se vislumbra un amanecer en el horizonte para las empresas y la inteligencia artificial. No solo es posible, sino probable, obtener ganancias cuantificables en el ROI cuando los sistemas de IA se implementan correctamente, es decir, cuando las organizaciones permiten que la calidad de los datos y la estrategia de IA marquen el rumbo.