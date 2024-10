Las transformaciones de la IA emplean modelos de machine learning y deep learning, por ejemplo, visión artificial, procesamiento del lenguaje natural (PLN) e IA generativa, junto con otras tecnologías para crear sistemas que puedan:

Automatizar las tareas manuales y el trabajo administrativo repetitivo.

Modernizar las aplicaciones y la TI con la generación de código.



Proporcionar información basada en datos y soporte para la toma de decisiones mediante el uso de análisis avanzados.

"Aprenda" de los datos para mejorar la precisión y el rendimiento con el tiempo.



Mejore la experiencia del cliente con personalización y chatbots.

A medida que se aceleran los avances en la IA, su transformación se ha convertido en un factor importante para el éxito a largo plazo de una empresa. Según "Augmented work for an automated, AI-driven world", un informe reciente del Institute for Business Value de IBM, las organizaciones que integran la IA en su proceso de transformación con más frecuencia superan a sus competidores.



Normalmente, la transformación de la IA es un esfuerzo más holístico que la simple replicación de los procesos empresariales existentes con nuevas tecnologías. Una estrategia de transformación de la IA bien diseñada tiene la capacidad de crear formas completamente nuevas de hacer negocios, aumentar la productividad y facilitar el crecimiento sostenible. Para realizar y escalar la tecnología, las transformaciones de la IA suelen requerir que las empresas cambien sus estrategias y culturas.