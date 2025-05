Agentes de IA en 2025: expectativas frente a realidad 

"Las empresas necesitan marcos de gobierno para monitorizar el rendimiento y garantizar la responsabilidad a medida que estos agentes se integran más profundamente en las operaciones", insta Gajjar. "Aquí es donde realmente brilla el enfoque de IA responsable de IBM. Se trata de asegurarse de que la IA trabaje con las personas, no contra ellas, y de crear sistemas que sean fiables y auditables desde el primer día".

Ashoori pinta un cuadro de un posible desajuste con la IA agentiva. "Utilizar un agente hoy en día significa básicamente tomar un LLM y permitirle realizar acciones por sí mismo. ¿Y si esa acción es conectarse a un conjunto de datos y eliminar un conjunto de datos sensibles?".

"La tecnología no piensa. No puede ser responsable", afirma Danilevsky. En cuanto a riesgos como la filtración o eliminación accidental de datos, afirma que "la escala del riesgo es mayor". "Un ser humano no puede hacer mucho en mucho tiempo, mientras que la tecnología puede hacer cosas en mucho menos tiempo y de una forma de la que quizá no nos demos cuenta".

Y cuando eso ocurra, no se podrá señalar simplemente a la IA y exonerar totalmente a los responsables. "Será un empleado de esa organización el responsable de tales acciones", advierte Hay.

"El reto es la transparencia", afirma Ashoori. "Y la trazabilidad de las acciones de cada agente. Hay que saber exactamente lo que está pasando y poder seguirlo, rastrearlo y controlarlo".

Para Danilevsky, la experimentación libre es la clave para alcanzar el desarrollo sostenible. "[Es muy valioso] permitir que la gente juegue con la tecnología, que la construya y que intente romperla". También insta a los desarrolladores a ser cautelosos a la hora de determinar qué modelos utilizar y qué datos introducir en ellos: "Algunos proveedores se quedarán con todos tus datos. Así que hay que tener un poco de cuidado".