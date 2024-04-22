Por el planeta y las personas: el enfoque de IBM en la ética de la IA en la sostenibilidad

La IA puede ser una fuerza positiva, pero también puede generar preocupaciones medioambientales y de sostenibilidad. IBM se dedica al desarrollo e implementación responsables de esta tecnología, que puede permitir a nuestros clientes cumplir sus objetivos de sostenibilidad.
"La IA es una oportunidad increíble para abordar algunos de los desafíos más urgentes del mundo en estado, manufactura, cambio climático y más", dijo Christina Shim, directora global de software de sostenibilidad de IBM y miembro del Consejo de Ética de IA. "Pero es importante cosechar estos beneficios y minimizar el impacto ambiental. Eso significa tomar decisiones más sostenibles sobre cómo se construyen, entrenan y utilizan los modelos, dónde se realiza el procesamiento, qué infraestructura se utiliza y cuán abiertos y colaborativos somos a lo largo del proceso”.
La Comisión Europea estima que más del 80 % de todos los impactos ambientales relacionados con el producto se determinan durante su fase de diseño. A medida que los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) ganan popularidad, es importante determinar si se necesita un LLM o si un modelo tradicional de IA servirá. Un artículo de la Universidad de Columbia afirma que las consultas LLM consumen hasta cinco veces más potencia que un motor de búsqueda tradicional. A medida que aumenten las actividades de uso y procesamiento de datos, también lo harán las emisiones globales. Por lo tanto, es crítico diseñar y gestionar los sistemas de forma sostenible.
La creación de IA requiere grandes cantidades de energía y datos. Según la Directiva de Eficiencia Energética de 2023 de la Unión Europea, se espera que el consumo eléctrico de los centros de datos europeos crezca un 28 % de 2018 a 2030, lo que ejemplifica los costes medioambientales del uso de la IA. IBM ha dado muchos pasos para mitigar el impacto medioambiental de sus sistemas de IA. En nuestro Informe de impacto de 2023, informamos de que el 70,6 % del consumo total de electricidad de IBM procedía de fuentes renovables, incluido el 74 % de la electricidad que consumían los centros de datos de IBM. En 2023, 28 centros de datos de todo el mundo recibieron el 100 % de su electricidad de fuentes renovables.
IBM se centra en el desarrollo de métodos energéticamente eficientes para entrenar, ajustar y ejecutar modelos de IA, como sus propios modelos fundacionales Granite. Con 13 000 millones de parámetros, los modelos Granite son más pequeños y eficientes que los modelos más grandes y, por tanto, pueden tener un menor impacto en el medio ambiente.
En 2022, IBM presentó Vela, su primer superordenador optimizado para IA y nativo de la nube. Su diseño permite una implementación y una gestión eficaces de su infraestructura en cualquier parte del mundo, lo que contribuye a reducir la presión sobre los recursos existentes.
Otros productos de IBM diseñados para respaldar la sostenibilidad de la IA incluyen:
Según John Thomas, vicepresidente e ingeniero distinguido de IBM Expert Labs y miembro del Consejo de Ética de la IA, "es alentador ver un creciente interés de nuestros clientes por equilibrar los beneficios de la IA generativa con sus objetivos de sostenibilidad a largo plazo. Algunos de nuestros principales clientes están incorporando este requisito a sus marcos de gobierno de la IA empresarial".
IBM aspira a tener un impacto positivo y duradero en el medio ambiente, las comunidades en las que trabajamos y vivimos, y la ética empresarial. En 2021, IBM lanzó IBM Sustainability Accelerator, un programa de impacto social pro bono que aplica las tecnologías de IBM, incluida la IA, y la experiencia para mejorar y escalar las soluciones de organización sin ánimo de lucro y gobierno. Este programa ayuda a las poblaciones que son especialmente vulnerables a las amenazas ambientales. En 2024, IBM anunció nuestra última solicitud de propuestas sobre el tema de las ciudades resilientes, cuyo objetivo será encontrar formas de fomentar la resiliencia urbana a largo plazo. IBM planea aumentar la inversión en el programa hasta en 45 millones de dólares adicionales en los próximos cinco años.
IBM también se centra en cerrar la brecha de habilidades en el personal, incluso en torno a la IA y la sostenibilidad. El año pasado, IBM SkillsBuild añadió una nueva selección de cursos de IA generativa como parte de nuestro nuevo compromiso de formación en IA. IBM también lanzó un nuevo plan de estudios sobre sostenibilidad para ayudar a equipar a la próxima generación de líderes con habilidades para la economía verde. Esta formación gratuita conecta tecnología punta con la ecología y el cambio climático.
IBM se ha comprometido desde hace tiempo a hacer negocios con proveedores que actúen con un alto nivel de responsabilidad ética, medioambiental y social. Este compromiso incluye un código de conducta a través de la Responsible Business Alliance, donde IBM es miembro fundador. Apoyamos este compromiso estableciendo requisitos medioambientales específicos para nuestros proveedores y asociándonos con ellos para impulsar la mejora continua.
En 2022, IBM completó su primer compromiso para promover las prácticas éticas de la IA en todo nuestro ecosistema, superando su objetivo de entrenar a 1000 socios del ecosistema en ética tecnológica. En 2023, anunciamos un nuevo compromiso para entrenar a 1000 proveedores tecnológicos en ética tecnológica para 2025, y vamos por buen camino.
La IA puede aumentar la inteligencia humana, incrementar la equidad y optimizar los ingresos, o bien restarles valor. Las normativas pueden obligar a cierta responsabilidad, pero los desarrolladores y los usuarios deben tener en cuenta a las personas, el planeta y los beneficios en su uso de la IA.
Un enfoque de la IA centrado en las personas necesita mejorar las capacidades de la IA y, al mismo tiempo, adoptar prácticas éticas y dirección los imperativos de sostenibilidad. A medida que IBM infunde la IA en todas las aplicaciones, nos comprometemos a utilizar la IA de forma sostenible y a capacitar a los stakeholders en la IA para que también lo hagan.
