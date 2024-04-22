Por el planeta y las personas: el enfoque de IBM en la ética de la IA en la sostenibilidad

La creación de IA requiere grandes cantidades de energía y datos. Según la Directiva de Eficiencia Energética de 2023 de la Unión Europea, se espera que el consumo eléctrico de los centros de datos europeos crezca un 28 % de 2018 a 2030, lo que ejemplifica los costes medioambientales del uso de la IA. IBM ha dado muchos pasos para mitigar el impacto medioambiental de sus sistemas de IA. En nuestro Informe de impacto de 2023, informamos de que el 70,6 % del consumo total de electricidad de IBM procedía de fuentes renovables, incluido el 74 % de la electricidad que consumían los centros de datos de IBM. En 2023, 28 centros de datos de todo el mundo recibieron el 100 % de su electricidad de fuentes renovables.

IBM se centra en el desarrollo de métodos energéticamente eficientes para entrenar, ajustar y ejecutar modelos de IA, como sus propios modelos fundacionales Granite. Con 13 000 millones de parámetros, los modelos Granite son más pequeños y eficientes que los modelos más grandes y, por tanto, pueden tener un menor impacto en el medio ambiente.

En 2022, IBM presentó Vela, su primer superordenador optimizado para IA y nativo de la nube. Su diseño permite una implementación y una gestión eficaces de su infraestructura en cualquier parte del mundo, lo que contribuye a reducir la presión sobre los recursos existentes.

Otros productos de IBM diseñados para respaldar la sostenibilidad de la IA incluyen:

IBM® Envizi, un conjunto de productos de software diseñados para ayudar a las empresas a simplificar sus informes medioambientales, sociales y de gobierno.

IBM TRIRIGA, un sistema integrado de gestión del lugar de trabajo que puede ayudar a mejorar la gestión energética.

IBM Maximo, que puede ayudar a monitorizar, gestionar y mantener operaciones de manera que fomente la sostenibilidad a lo largo del ciclo de vida del activo.

Según John Thomas, vicepresidente e ingeniero distinguido de IBM Expert Labs y miembro del Consejo de Ética de la IA, "es alentador ver un creciente interés de nuestros clientes por equilibrar los beneficios de la IA generativa con sus objetivos de sostenibilidad a largo plazo. Algunos de nuestros principales clientes están incorporando este requisito a sus marcos de gobierno de la IA empresarial".