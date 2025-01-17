Cómo calcular el ROI de tu ciberseguridad con IA

Imagine este escenario: una campaña de phishing sofisticada y maliciosa tiene como objetivo una gran institución financiera. Los atacantes utilizan correos electrónicos generados por inteligencia artificial (IA) que imitan fielmente las comunicaciones internas de la empresa. Los correos electrónicos contienen enlaces maliciosos diseñados para robar las credenciales de los empleados, que los atacantes podrían utilizar para obtener acceso a los activos y datos de la empresa con fines desconocidos.

La solución de ciberseguridad de la Organización con IA, que supervisa continuamente el tráfico de la red y el comportamiento de los usuarios, detecta varias anomalías asociadas al ataque, bloquea el acceso a los dominios sospechosos en toda la red, pone en cuarentena los correos electrónicos de phishing, restablece las contraseñas de todas las cuentas potencialmente comprometidas y envía alertas en tiempo real al centro de Operaciones de seguridad, proporcionando información detallada sobre el vector del ataque y los sistemas afectados.

Mediante el análisis predictivo, la IA sugiere los posibles próximos pasos que podrían dar los atacantes, lo que permite al equipo de seguridad reforzar las defensas en esas áreas de forma proactiva.

Ganaron los buenos. Pero, ¿valió la pena el precio de la solución de IA? ¿Cuál es el valor en dólares de esa victoria? Es fácil medir la inversión en IA. Pero, ¿cómo mides el retorno de esa inversión? Concretamente, ¿cómo se mide el valor de los datos que nunca se robaron, los daños desconocidos a la reputación que nunca se produjeron, la confianza de los clientes que nunca se perdió o la reducción de los riesgos operativos en los que nunca se incurrió?