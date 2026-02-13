¿Los agentes de IA siguen necesitando humanos? Esta semana en Mixture of Experts, el presentador invitado Matt Kosinski de Security Intelligence se une a Mihai Criveti, Martin Keen y Kush Varshney.

En primer lugar, desglosamos la enorme inversión de 200 000 millones de dólares en infraestructura de IA de Google y DeepMind en la India: “El mayor acuerdo de infraestructura de IA de la historia”. ¿Tiene que ver con la soberanía, la geografía o algo completamente diferente? A continuación, el investigador de Anthropic Nicholas Carlini utilizó a Claude para construir de forma autónoma un compilador C totalmente operativo de 100 000 líneas. Nuestros expertos debaten si esto es impresionante o inevitable, y qué significa para los desarrolladores humanos. Luego, un duro toque de realidad: el 36 % de las habilidades de los agentes de IA presentan vulnerabilidades de seguridad. Por último, mientras los líderes de TI cuestionan el ROI de la IA, discutimos el cambio del “cómo” al “cuánto” y si los precios basados en el valor podrían cambiarlo todo. ¡Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana!

00:00 – Introducción

1:22 – Acuerdo de infraestructura de IA de Google por 200 000 millones de dólares en India

7:54– Claude construye un compilador de C de forma autónoma

26:25 – Vulnerabilidades de seguridad en las habilidades de los agentes de IA

39:44– El problema del ROI de la IA: medir el valor frente al coste

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.