¿Los agentes de IA siguen necesitando humanos? Esta semana en Mixture of Experts, el presentador invitado Matt Kosinski de Security Intelligence se une a Mihai Criveti, Martin Keen y Kush Varshney.
En primer lugar, desglosamos la enorme inversión de 200 000 millones de dólares en infraestructura de IA de Google y DeepMind en la India: “El mayor acuerdo de infraestructura de IA de la historia”. ¿Tiene que ver con la soberanía, la geografía o algo completamente diferente? A continuación, el investigador de Anthropic Nicholas Carlini utilizó a Claude para construir de forma autónoma un compilador C totalmente operativo de 100 000 líneas. Nuestros expertos debaten si esto es impresionante o inevitable, y qué significa para los desarrolladores humanos. Luego, un duro toque de realidad: el 36 % de las habilidades de los agentes de IA presentan vulnerabilidades de seguridad. Por último, mientras los líderes de TI cuestionan el ROI de la IA, discutimos el cambio del “cómo” al “cuánto” y si los precios basados en el valor podrían cambiarlo todo. ¡Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana!
Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
El acuerdo de infraestructura de IA de Google por valor de 200 000 millones de dólares en la India, Claude crea un compilador de C en dos semanas, las vulnerabilidades de seguridad de los agentes de IA y el problema del ROI empresarial.
El informe de uso de Copilot de Microsoft revela sorprendentes tendencias de adopción de la IA, además de temas como el prompting de Ralph Wiggum, la cumbre de la IA en la India y lel despliegue publicitario de la IA durante la Super Bowl.
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI cayeron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de codificación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de esta semana de Mixture of Experts!
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, Dario Amodei analiza la “adolescencia” de la IA, IBM presenta Grammy IQ y Microsoft desvela su chip Maia 200.
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code vive su momento de gloria y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva los agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds se suma al vibe coding. ¡Todo eso y mucho más en el Mixture of Experts de esta semana!
NVIDIA Rubin promete cinco veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2000 millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.
¿Qué se necesita para engañar a un agente de IA? No mucho, al parecer. Los ponentes Nick Bradley, Claire Nuñez y Jeff Crume se unen al presentador Matt Kosinski para hablar sobre un par de nuevos métodos para secuestrar agentes de IA y romper sus barreras de seguridad.
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