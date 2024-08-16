¿Qué es sin código?

Utiliza interfaces visuales y herramientas de arrastrar y soltar que permiten a los usuarios no técnicos crear software funcional con poco o ningún conocimiento de programación.

El poder del desarrollo sin código reside en su capacidad para democratizar la creación de software y permitir a los usuarios empresariales desarrollar rápidamente soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Por ejemplo, supongamos que un equipo de marketing quiere crear una aplicación de encuestas a clientes. Al utilizar una plataforma sin código, pueden montar la aplicación en horas en lugar de semanas arrastrando y soltando módulos como campos de preguntas, botones y herramientas de recopilación de datos en un lienzo visual.

Las plataformas sin código utilizan interfaces de arrastrar y soltar, flujos de trabajo visuales y componentes prediseñados para permitir a los usuarios no técnicos (también conocidos como desarrolladores ciudadanos o tecnólogos empresariales) diseñar, crear, probar y lanzar soluciones personalizadas sin involucrar a TI.

Este enfoque de desarrollo rápido de aplicaciones acelera la creación de prototipos y la implantación de aplicaciones, lo que permite a las empresas probar ideas y aplicar soluciones a una velocidad sin precedentes. Promueve respuestas rápidas a las necesidades del mercado, reduce los costes de desarrollo y la carga de los equipos de TI y libera recursos técnicos para proyectos más complejos. Como resultado, las empresas pueden innovar más rápido y adaptarse de manera más eficiente a las demandas cambiantes.

El desarrollo sin código remodela el panorama tecnológico al poner las herramientas de desarrollo en manos de usuarios empresariales con habilidades técnicas limitadas. El analista del sector Gartner prevé que el 70 % de las nuevas aplicaciones se desarrollarán con tecnologías de código bajo/sin código para 2025, frente a menos del 25 % en 2020 (enlace externo a ibm.com).

Este cambio fomenta una cultura de innovación en todos los niveles organizativos, desde el marketing hasta las operaciones. A medida que las empresas se enfrentan a una creciente presión para digitalizar los flujos de trabajo y automatizar los procesos, las plataformas sin código ofrecen una solución escalable y rentable. Estas herramientas ayudan a los líderes empresariales a cumplir sus objetivos de transformación digital sin necesidad de una amplia experiencia en codificación o recursos técnicos adicionales.