¿Qué es sin código?

Publicado: 16 de agosto de 2024
Colaboradores: Tasmiha Khan, Michael Goodwin
Sin código es un enfoque de desarrollo de software que permite a los usuarios crear aplicaciones y automatizar procesos empresariales sin escribir código.
Utiliza interfaces visuales y herramientas de arrastrar y soltar que permiten a los usuarios no técnicos crear software funcional con poco o ningún conocimiento de programación.
El poder del desarrollo sin código reside en su capacidad para democratizar la creación de software y permitir a los usuarios empresariales desarrollar rápidamente soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Por ejemplo, supongamos que un equipo de marketing quiere crear una aplicación de encuestas a clientes. Al utilizar una plataforma sin código, pueden montar la aplicación en horas en lugar de semanas arrastrando y soltando módulos como campos de preguntas, botones y herramientas de recopilación de datos en un lienzo visual.
Las plataformas sin código utilizan interfaces de arrastrar y soltar, flujos de trabajo visuales y componentes prediseñados para permitir a los usuarios no técnicos (también conocidos como desarrolladores ciudadanos o tecnólogos empresariales) diseñar, crear, probar y lanzar soluciones personalizadas sin involucrar a TI.
Este enfoque de desarrollo rápido de aplicaciones acelera la creación de prototipos y la implantación de aplicaciones, lo que permite a las empresas probar ideas y aplicar soluciones a una velocidad sin precedentes. Promueve respuestas rápidas a las necesidades del mercado, reduce los costes de desarrollo y la carga de los equipos de TI y libera recursos técnicos para proyectos más complejos. Como resultado, las empresas pueden innovar más rápido y adaptarse de manera más eficiente a las demandas cambiantes.
El desarrollo sin código remodela el panorama tecnológico al poner las herramientas de desarrollo en manos de usuarios empresariales con habilidades técnicas limitadas. El analista del sector Gartner prevé que el 70 % de las nuevas aplicaciones se desarrollarán con tecnologías de código bajo/sin código para 2025, frente a menos del 25 % en 2020 (enlace externo a ibm.com).
Este cambio fomenta una cultura de innovación en todos los niveles organizativos, desde el marketing hasta las operaciones. A medida que las empresas se enfrentan a una creciente presión para digitalizar los flujos de trabajo y automatizar los procesos, las plataformas sin código ofrecen una solución escalable y rentable. Estas herramientas ayudan a los líderes empresariales a cumplir sus objetivos de transformación digital sin necesidad de una amplia experiencia en codificación o recursos técnicos adicionales.
El desarrollo sin código tiene su origen en las herramientas de programación visual y los lenguajes de programación de cuarta generación (4GL) de los años ochenta y noventa. Sin embargo, el movimiento moderno sin código cobró fuerza a finales de la década de 2000, impulsado por los avances en el cloud computing y el diseño de la interfaz de usuario.
A principios de la década de 2010 se introdujeron los creadores de aplicaciones visuales, que sentaron las bases para el panorama sin código actual. Conforme avanzaba la década, surgió una oleada de herramientas especializadas sin código que satisfacían diversas necesidades, desde la creación de sitios web hasta la automatización de procesos comerciales. A mediados de la década de 2010 se introdujeron mejoras significativas en las interfaces de arrastrar y soltar y en los componentes preconstruidos, lo que hizo que estas plataformas fueran cada vez más accesibles para los usuarios no técnicos.
El crecimiento de la adopción sin código ha acelerado la evolución de estas plataformas, haciéndolas más potentes y versátiles que nunca. Como resultado, las empresas pueden innovar de manera más rápida y eficiente, impulsando la transformación digital en varios sectores sin depender únicamente de la experiencia en codificación tradicional.
Las plataformas sin código revolucionan el desarrollo de software al abstraer los lenguajes de codificación, la lógica y la sintaxis, y permitir a los usuarios no técnicos crear aplicaciones a través de interfaces intuitivas de arrastrar y soltar. El término "sin código" es un poco equívoco, ya que las interfaces y los componentes con los que interactúan los usuarios en las plataformas sin código se construyen con líneas de código.
La diferencia es que el usuario no tiene que escribir el código, sino que está preintegrado en la plataforma. En cambio, los usuarios diseñan las aplicaciones organizando los componentes visuales como formularios, listas y botones en un lienzo. Estas acciones generan el código necesario de manera automática y gestionan el almacenamiento, la recuperación y el procesamiento de los datos entre bastidores.
Esta abstracción permite a los usuarios centrarse en la funcionalidad y el diseño mientras la plataforma convierte sus configuraciones en código funcional. La gestión de datos se agiliza con modelos de datos estructurados y conectores prediseñados, lo que facilita una integración perfecta con sistemas externos y API.
La implementación se simplifica con opciones de un solo clic, lo que permite lanzar aplicaciones rápidamente sin configuraciones complejas. Las plataformas gestionan el aprovisionamiento de servidores, el escalado y las actualizaciones, manteniendo las aplicaciones seguras y actualizadas.
Aunque las plataformas sin código continúan evolucionando y ofrecen funciones más avanzadas, su principal punto fuerte reside en que permiten a los usuarios no técnicos crear aplicaciones y flujos de trabajo relativamente simples sin codificación.
Las herramientas sin código complementan el desarrollo de software tradicional en lugar de sustituirlo. Aunque algunos pueden manejar tareas más complejas, el desarrollo tradicional o las soluciones de bajo código suelen ser superiores y necesarias para soluciones más sofisticadas.
Según un informe (enlace externo a ibm.com) del analista del sector McKinsey, las organizaciones que adoptan plataformas de bajo código y sin código para empoderar a los desarrolladores ciudadanos muestran puntuaciones de innovación un 33 % más altas en comparación con las empresas del cuartil inferior. Este impacto significativo se debe a varias características clave del desarrollo sin código:
Las plataformas sin código ofrecen herramientas visuales intuitivas de diseño de aplicaciones para un desarrollo eficaz de las mismas. Las plataformas sin código proporcionan una completa biblioteca de componentes preconstruidos, como formularios, botones y tablas de datos, que permiten montar rápidamente aplicaciones funcionales y estéticamente agradables.
Las plataformas sin código ofrecen potentes herramientas de automatización del flujo de trabajo que agilizan las operaciones empresariales. Estas herramientas permiten a las organizaciones automatizar tareas y procesos repetitivos, lo que reduce los errores manuales y aumenta la eficiencia. Con interfaces intuitivas de arrastrar y soltar, las empresas pueden crear fácilmente flujos de trabajo automatizados para funciones como procesos de aprobación, notificaciones y asignaciones de tareas. Estas automatizaciones ayudan a agilizar las operaciones, reducir los errores manuales y mejorar la eficiencia general.
Las plataformas sin código proporcionan herramientas para crear paneles de control e informes interactivos personalizados. Estas plataformas permiten a los usuarios diseñar cuadros de mando analíticos con unos pocos clics, extrayendo datos de diversas fuentes para visualizar las métricas de rendimiento y realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI). Esto simplifica el análisis de datos y permite a las organizaciones tomar decisiones basadas en los datos de forma rápida y eficaz.
Las plataformas sin código ofrecen compatibilidad con API y capacidades de integración de terceros, lo que permite conexiones fluidas con sistemas y servicios externos. Estas plataformas admiten tanto el consumo de API como la publicación para facilitar las integraciones internas y externas. Vienen con conectores prediseñados y herramientas API intuitivas, lo que permite a los usuarios vincular sus aplicaciones con sistemas como bases de datos, plataformas CRM, pasarelas de pago y otro software.
Las plataformas sin código de nivel empresarial integran la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) en sus ofertas, lo que permite a las empresas aprovechar estas tecnologías sin necesidad de conocimientos especializados. Las capacidades de IA/ML desbloquean potentes funciones como el análisis predictivo, el procesamiento del lenguaje natural, la clasificación de datos y la personalización del contexto.
Las herramientas AI/ML integradas pueden ayudar a las empresas a descubrir patrones ocultos, prever tendencias y optimizar las operaciones automáticamente. Esta integración mejora el análisis de datos al ir más allá de la simple descripción de eventos pasados para predecir resultados futuros y sugerir pasos procesables. Ayuda a las organizaciones a realizar predicciones y tomar decisiones más inteligentes y basadas en datos, así como a capitalizar los conocimientos que proporcionan la IA y el ML.
Tanto las plataformas sin código como las de bajo código comparten características comunes destinadas a acelerar el proceso de desarrollo. Utilizan interfaces visuales, componentes prediseñados y funcionalidades de arrastrar y soltar, lo que permite a los usuarios crear aplicaciones de forma rápida y eficiente.
Aunque las plataformas sin código y de bajo código tienen como objetivo simplificar el desarrollo de aplicaciones, se dirigen a diferentes grupos de usuarios. En términos generales, las plataformas sin código están diseñadas para usuarios empresariales sin conocimientos técnicos, lo que les permite crear aplicaciones sin ningún conocimiento de programación.
Algunos desarrolladores ciudadanos podrían trabajar con plataformas de bajo código. Sin embargo, estas plataformas están orientadas a desarrolladores profesionales y usuarios empresariales más expertos en tecnología que tienen algunos conocimientos de programación pero quieren aprovechar la rapidez y eficacia que ofrecen las soluciones de bajo código.
Las plataformas de desarrollo de bajo código proporcionan un entorno de desarrollo visual que reduce la cantidad de codificación manual necesaria, pero permite a los desarrolladores acceder al código subyacente y modificarlo cuando sea necesario. Esta capacidad ofrece más flexibilidad y opciones de personalización, lo que hace que las herramientas de bajo código sean adecuadas para aplicaciones más complejas que requieren personalizaciones específicas. Por el contrario, las plataformas sin código, aunque más limitadas en personalización, destacan en el desarrollo rápido de aplicaciones para procesos empresariales estándar.
Las plataformas sin código permiten un desarrollo rápido con componentes plug-and-play, lo que minimiza los errores de codificación y reduce el tiempo de comercialización. Las plataformas de bajo código requieren más capacitación y algunos conocimientos técnicos dada la necesidad de escribir algo de código. Sin embargo, las aplicaciones de bajo código pueden implantarse más rápido que el software desarrollado mediante métodos tradicionales y ofrecen un mayor equilibrio entre velocidad y personalización. Este equilibrio entre velocidad y flexibilidad hace que ambos enfoques sean valiosos en el desarrollo moderno.
En el panorama tecnológico empresarial moderno, estos dos enfoques coexisten y ofrecen un espectro de soluciones para diversas necesidades de desarrollo. Las empresas suelen emplear soluciones sin código para la creación rápida de prototipos y aplicaciones departamentales sencillas. Utilizan plataformas de desarrollo de bajo código para aplicaciones más complejas y escalables que requieren cierta personalización.
Para una comparación más detallada de bajo código y sin código, lea "Low-Code vs. No-Code: What’s the Difference?”
Las plataformas sin código permiten un rápido desarrollo de aplicaciones para diversas necesidades empresariales. Algunos casos de uso clave para el desarrollo sin código incluyen:
Las herramientas sin código son inestimables para crear rápidamente prototipos funcionales y productos mínimos viables (MVP). Las startups y los equipos de innovación pueden validar rápidamente las ideas, probar el ajuste al mercado e iterar en los diseños de los productos sin necesidad de una codificación extensa. Este rápido ciclo de desarrollo reduce el tiempo de comercialización y permite una experimentación rentable.
Las plataformas sin código ofrecen potentes capacidades de automatización del flujo de trabajo, lo que permite a los usuarios crear, optimizar y automatizar procesos empresariales en diversas funciones empresariales, como RR. HH., finanzas y operaciones. Al digitalizar los procesos internos de back-office y los flujos de trabajo centrados en el cliente, las empresas pueden agilizar las operaciones, ofrecer experiencias personalizadas, aumentar la eficiencia, reducir los errores y lograr importantes ahorros de costes.
Por ejemplo, las empresas pueden utilizar plataformas sin código para automatizar la incorporación de empleados. Los departamentos de RR. HH. pueden configurar flujos de trabajo en los que los nuevos empleados completan formularios digitales que se dirigen automáticamente a los departamentos pertinentes para su aprobación y procesamiento. Esto reduce el esfuerzo manual y acelera el proceso de incorporación.
Otro ejemplo es la gestión de inventarios. Las empresas minoristas pueden utilizar plataformas sin código para automatizar el seguimiento de inventario y los procesos de reposición. Cuando los niveles de inventario disminuyen por encima de un umbral especificado, el sistema puede hacer pedidos automáticamente a los proveedores, actualizar los niveles de existencias y notificarlo al personal pertinente, asegurándose de que los productos estén siempre disponibles sin intervención manual.
Las plataformas sin código ofrecen amplias capacidades de gestión de datos para integrarse a la perfección con las bases de datos y los sistemas empresariales existentes. Con conectores prediseñados y la opción de crear otros personalizados, las aplicaciones sin código pueden acceder a los datos de la empresa de forma eficaz.
En el contexto empresarial, las soluciones sin código ofrecen funciones como la validación de datos, la transformación y el almacenamiento seguro, que mantienen la integridad de los datos en diversos flujos de trabajo empresariales. Al simplificar la gestión y la integración de datos, las plataformas sin código ayudan a los usuarios a crear aplicaciones sofisticadas basadas en datos que respaldan la toma de decisiones informadas basadas en información en tiempo real. En última instancia, esto aumenta la eficiencia y la productividad en toda la empresa.
Las soluciones sin código se utilizan cada vez más para crear aplicaciones orientadas al cliente, como aplicaciones móviles, aplicaciones web front-end y plataformas de autoservicio. Estas herramientas son especialmente populares entre las pequeñas empresas con recursos de TI limitados. Permiten a las empresas implementar e iterar rápidamente soluciones centradas en el cliente, lo que mejora la experiencia y el compromiso del usuario.
Las soluciones sin código se utilizan para crear chatbots con IA que gestionan las consultas de los clientes y proporcionan asistencia instantánea. Esto ayuda a liberar a los agentes humanos para problemas más complejos. Los proveedores sanitarios pueden utilizar estas herramientas para desarrollar chatbots que respondan a las preguntas más habituales de los pacientes, les recuerden sus citas y les ofrezcan consejos de salud.
Las herramientas sin código también pueden automatizar la generación de clientes potenciales y el seguimiento. Por ejemplo, los equipos de marketing pueden configurar flujos de trabajo en los que los asistentes digitales hagan un seguimiento automático de los clientes potenciales de las campañas. Estas automatizaciones promueven respuestas oportunas y mejoran las tasas de conversión.
Las herramientas sin código ofrecen potentes capacidades para extraer y procesar datos de diversos documentos empresariales. Los usuarios pueden crear aplicaciones que automaticen la extracción de información clave de facturas, recibos o contratos. Esta automatización reduce la introducción manual de datos, mejora la precisión y acelera los flujos de trabajo de procesamiento de documentos.
Las plataformas sin código pueden agilizar la gestión de la cadena de suministro automatizando la sincronización de datos entre las plataformas de comercio electrónico y los sistemas backend. Mediante herramientas visuales de arrastrar y soltar, las empresas pueden automatizar los procesos de la cadena de suministro, como la creación de flujos de trabajo que actualizan de forma automática los sistemas de gestión de inventario cuando se realizan pedidos en línea. Esto permite a las empresas mantener niveles precisos de existencias, precios e información de envío sin necesidad de introducir datos manualmente. Como resultado, mejora la eficiencia y reduce los errores.
La automatización de procesos de negocio (BPA) con herramientas de software sin código va más allá de la simple automatización de tareas para abordar procesos multifuncionales más exigentes. Las organizaciones pueden utilizar herramientas sin código para trazar flujos de trabajo completos, identificar ineficiencias e implementar soluciones automatizadas en múltiples departamentos.
Por ejemplo, una empresa puede agilizar su proceso de adquisición automatizando los flujos de trabajo de aprobación e integrándose con los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP). Esto facilita la tramitación y aprobación oportunas de los pedidos, reduce los retrasos y mejora la coordinación entre departamentos.
Otro ejemplo es la automatización de los procesos de elaboración de informes financieros. No se pueden utilizar soluciones de código para consolidar, validar e informar automáticamente datos de diversas fuentes. Esto ayuda a minimizar la carga de trabajo de entrada manual y los errores asociados.
Las plataformas sin código simplifican el diseño, el desarrollo y la automatización de las aplicaciones de software y los procesos empresariales. Estas plataformas permiten a las organizaciones impulsar la innovación, mejorar la eficiencia y acelerar la transformación digital. Las principales ventajas del desarrollo sin código incluyen:
Las plataformas sin código reducen significativamente los costes de desarrollo de software al disminuir la necesidad de conocimientos tradicionales de codificación. Las empresas pueden aprovechar el personal existente para crear y modificar algunas aplicaciones, lo que minimiza la dependencia de los equipos de desarrollo. Con duraciones de proyecto más cortas y modelos de suscripción flexibles, las soluciones sin código hacen que el software a medida sea accesible para organizaciones de todos los tamaños.
Las plataformas sin código reducen la curva de aprendizaje para el desarrollo de aplicaciones, lo que permite a los usuarios ser productivos rápidamente. Esta capacidad ayuda a las organizaciones a mejorar rápidamente las habilidades de los empleados existentes, acelerar el inicio de proyectos y promover una participación más amplia en iniciativas digitales. La reducción del tiempo de formación fomenta una cultura de aprendizaje continuo e innovación en la empresa.
Las plataformas sin código reducen significativamente el tiempo de desarrollo de las aplicaciones y ayudan a las empresas a transformar rápidamente las ideas en productos funcionales. Esta rapidez permite a las empresas responder rápido a las demandas del mercado y aprovechar las oportunidades. Las organizaciones pueden crear prototipos, probar y lanzar aplicaciones en cuestión de días o semanas. Esta agilidad es crucial en el panorama digital actual, donde la velocidad de la innovación puede ser un diferenciador clave.
Las plataformas sin código aumentan la productividad organizativa al permitir a los usuarios no técnicos crear soluciones para sus necesidades específicas sin esperar a la disponibilidad del departamento de TI. Este enfoque de autoservicio para el desarrollo de aplicaciones ayuda a los usuarios empresariales a automatizar los flujos de trabajo, agilizar los procesos y resolver problemas rápidamente.
Las principales plataformas sin código tienen un historial de código coherente y de alta calidad que se adhiere a las mejores prácticas. Un código de alta calidad ayuda a reducir el riesgo de errores y vulnerabilidades de seguridad, requiere menos mantenimiento y resolución de problemas y puede ayudar a las organizaciones a reducir la deuda técnica. Una sólida plataforma sin código puede permitir a las empresas adaptar las soluciones de software a las necesidades cambiantes sin preocuparse por la deuda técnica.
Las plataformas modernas sin código ofrecen una sólida escalabilidad y flexibilidad que permiten a las empresas empezar con algo pequeño y ampliar sus aplicaciones a medida que crecen las necesidades. La capacidad de modificar y adaptar rápidamente las aplicaciones sin código en respuesta a los cambiantes requisitos empresariales hace que las soluciones sin código sean eficaces en entornos empresariales dinámicos.
Aunque las ventajas de las plataformas de desarrollo sin código son atractivas para las empresas, es crucial tener en cuenta los posibles inconvenientes y riesgos ocultos. Lo que al principio parece una solución rentable puede acarrear complicaciones imprevistas en el futuro. Es esencial evaluar el coste total de propiedad desde el principio de cualquier proyecto de software, incluidos los que utilizan plataformas sin código.
El auge de las plataformas sin código puede contribuir inadvertidamente a la TI invisible dentro de las organizaciones. Como los usuarios no técnicos crean aplicaciones sin la supervisión de TI, puede producirse una falta de normalización, posibles vulnerabilidades de seguridad y problemas de integración.
Este enfoque descentralizado puede dar lugar a silos de datos y a experiencias de usuario incoherentes en toda la organización. Implementar un gobierno adecuado y unas políticas claras es esencial para mitigar estos riesgos y aprovechar al mismo tiempo las ventajas del desarrollo sin código.
Aunque las plataformas sin código ofrecen una funcionalidad impresionante, pueden quedarse cortas cuando surgen requisitos muy específicos o complejos. Los componentes y plantillas prediseñados que hacen accesible el desarrollo sin código también limitan el grado de personalización e integración posible.
Para las empresas con procesos distintivos o necesidades especializadas, esta limitación puede exigir compromisos en la funcionalidad o la experiencia del usuario. La dependencia de una plataforma sin código específica también puede conducir a la dependencia del proveedor, lo que dificulta la migración a otros sistemas o plataformas en el futuro.
Las plataformas sin código pueden plantear desafíos para mantener protocolos de seguridad y gobierno de datos sólidos. La facilidad de creación de aplicaciones puede generar una atención inadecuada a la protección de datos, los requisitos de cumplimiento y los controles de acceso.
Sin una supervisión adecuada, la información confidencial podría quedar expuesta o mal manejada, lo que podría dar lugar a violaciones regulatorias o vulneraciones de datos. Las organizaciones deben implementar políticas estrictas de gobierno de datos y asegurarse de que el desarrollo sin código se alinee con los estándares generales de seguridad de TI para mitigar estos riesgos.
IBM Cloud Pak for Business Automation es un conjunto modular de componentes de software integrados, creado para cualquier cloud híbrido, diseñado para automatizar el trabajo y acelerar el crecimiento empresarial.
Aumente la productividad con un software de automatización del flujo de trabajo que agiliza una amplia variedad de procesos y tareas.
La oferta de IBM Robotic Process Automation le ayuda a automatizar más procesos empresariales y de TI a escala con la facilidad y velocidad de RPA tradicional. Los robots de software o bots actúan a través de los conocimientos de la IA para llevar a cabo tareas sin demora, permitiéndole lograr la transformación digital.
IBM watsonx Assistant es una solución de IA conversacional de próxima generación que permite a los equipos crear asistentes de IA generativa que brindan experiencias de autoservicio a los clientes a través de cualquier dispositivo o canal, ayudan a aumentar la productividad de los empleados y escalan en todo su negocio.
Diseñe automatizaciones basadas en IA con herramientas low code y no code, asigne tareas a bots y realice un seguimiento del rendimiento con IBM Cloud Pak for Business Automation. Compatible con cualquier nube híbrida, este conjunto modular de componentes de software integrados se ha creado para transformar los flujos de trabajo fragmentados y acelerar el crecimiento empresarial.