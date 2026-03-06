Los LLM pueden ser muy útiles, pero su uso plantea riesgos éticos y sociales. Estos riesgos no son causados por un diseño deficiente o por un error del desarrollador: son una consecuencia fundamental tanto de la naturaleza humana como de la forma en que entrenamos a los LLM.

Los LLM adquieren sus conocimientos básicos y sus habilidades lingüísticas a través de un preentrenamiento autosupervisado en una cantidad masiva de muestras de texto sin etiquetar. Después de “aprender” los patrones encontrados en los miles y miles de millones de oraciones en sus datos de entrenamiento, un LLM puede generar un texto gramaticalmente coherente que siga esos patrones.

Pero al hacerlo, esas salidas del modelo también podrían reproducir cualquier contenido dañino presente en ese conjunto de datos de entrenamiento. Si los datos de entrenamiento contienen sesgos, imprecisiones, contenido tóxico o opiniones discriminatorias, también lo hará el texto que genere el LLM. Si los datos de entrenamiento recopilados mediante el scraping indiscriminado de Internet contienen información privada o sensible, el LLM podría filtrar dicha información. En general, la naturaleza probabilística de cómo los LLM generan sus salidas puede dar lugar a alucinaciones de IA dañinas.

La posibilidad de abusar de los LLM representa más riesgos. Si sus datos de entrenamiento incluyen información sobre la fabricación de armas o productos químicos peligrosos, el LLM podría ayudar a un individuo a dañar a otros. Sin protecciones, se puede utilizar un LLM para generar desinformación peligrosa (pero convincente). En los escenarios hipotéticos más extremos, un modelo de IA desalineado podría teóricamente provocar una guerra nuclear.

Los problemas de alineación pueden surgir de formas inesperadas. Un famoso experimento mental en el campo de la inteligencia artificial es el escenario del “maximizador de clips” del filósofo Nick Bostrom. Bostrom describió una superinteligencia artificial encargada de fabricar clips y determinó que la mejor manera de lograr su objetivo es comenzar a “transformar primero toda la Tierra y luego aumentar partes del espacio en instalaciones de fabricación de clips”2.

La alineación de LLM, como disciplina, surgió como un intento de mitigar estos riesgos lo suficiente como para que los LLM fueran prácticos para su uso en el mundo real y lo suficientemente seguros para continuar. Cuanto más se integren los LLM en nuestra vida cotidiana, más esencial será comprender y tener en cuenta los posibles desajustes con los intereses humanos.