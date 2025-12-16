La IA permite que modelos sofisticados extraigan sitios web de forma más inteligente, adaptándose a entornos digitales cambiantes con flujos de trabajo adaptativos e incluso actuando de forma más ética, evitando los errores de herramientas de scraping web más simples.

El scraping con IA también hace que el proceso sea más fácil y rentable. Ahora las startups de comercio electrónico pueden utilizarlo para realizar investigaciones de mercado y análisis de redes sociales. Los investigadores académicos pueden analizar artículos de noticias, listados de productos de Amazon o ofertas de trabajo en LinkedIn. Los especialistas en SEO pueden monitorizar las clasificaciones de palabras clave, los backlinks y los sitios web de la competencia para mantenerse a la vanguardia. Y las empresas de IA pueden utilizar los datos extraídos para entrenar sus modelos.

Interfaces no-code como browse.ai simplifique la creación de scrapers mediante plantillas, acciones de arrastrar y soltar y activadores automatizados. Estas herramientas de IA pueden incluso realizar capturas de pantalla de cada página para su auditoría.

Aunque no es intrínsecamente ilegal ni poco ético, el web scraping puede ser problemático cuando se realiza de forma poco ética. Los casos de uso legítimos incluyen el análisis de datos, la investigación y el seguimiento de los precios de la competencia. Las tareas de scraping comúnmente consideradas poco éticas incluyen el scraping de datos privados, la sobrecarga de servidores o el plagio de contenidos. Es responsabilidad del profesional recopilar datos de forma ética y de conformidad con los marcos normativos pertinentes sobre recopilación de datos.