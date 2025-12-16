El scraping con IA es el proceso de utilizar la inteligencia artificial (IA) para automatizar la extracción de datos de sitios web, con el objetivo de recopilarlos y procesarlos de forma más eficaz e inteligente que los métodos manuales. Antes de la IA, este proceso se conocía simplemente como web scraping o extracción de datos.
La IA permite que modelos sofisticados extraigan sitios web de forma más inteligente, adaptándose a entornos digitales cambiantes con flujos de trabajo adaptativos e incluso actuando de forma más ética, evitando los errores de herramientas de scraping web más simples.
El scraping con IA también hace que el proceso sea más fácil y rentable. Ahora las startups de comercio electrónico pueden utilizarlo para realizar investigaciones de mercado y análisis de redes sociales. Los investigadores académicos pueden analizar artículos de noticias, listados de productos de Amazon o ofertas de trabajo en LinkedIn. Los especialistas en SEO pueden monitorizar las clasificaciones de palabras clave, los backlinks y los sitios web de la competencia para mantenerse a la vanguardia. Y las empresas de IA pueden utilizar los datos extraídos para entrenar sus modelos.
Interfaces no-code como browse.ai simplifique la creación de scrapers mediante plantillas, acciones de arrastrar y soltar y activadores automatizados. Estas herramientas de IA pueden incluso realizar capturas de pantalla de cada página para su auditoría.
Aunque no es intrínsecamente ilegal ni poco ético, el web scraping puede ser problemático cuando se realiza de forma poco ética. Los casos de uso legítimos incluyen el análisis de datos, la investigación y el seguimiento de los precios de la competencia. Las tareas de scraping comúnmente consideradas poco éticas incluyen el scraping de datos privados, la sobrecarga de servidores o el plagio de contenidos. Es responsabilidad del profesional recopilar datos de forma ética y de conformidad con los marcos normativos pertinentes sobre recopilación de datos.
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El web scraping tradicional y el web scraping con IA persiguen el mismo objetivo, pero difieren en cómo interpretan las páginas web. El web scraping tradicional suele realizarse con scripts codificados manualmente en forma de selectores CSS, expresiones XPath y lógica codificada. Estas reglas permiten al scraper navegar por las páginas y localizar elementos específicos en la página. Funcionan bien cuando la estructura es estable.
Los web scrapers tradicionales envían una solicitud HTTP a un servidor web, y el servidor responde con el contenido de la página en HTML. Después de obtener el HTML, el scraper interpreta los datos con herramientas como BeautifulSoup, lxml o Cheerio para crear un árbol de análisis, que representa la estructura jerárquica de la página: el modelo de objetos de documento o DOM.
Los scrapers utilizan expresiones, patrones escritos o reglas para localizar un dato web específico dentro de un documento HTML. Estos incluyen selectores, instrucciones específicas que indican al scraper qué partes de la página web recuperar, reglas regex, fórmula de coincidencia de patrones usada para identificar texto en bruto, y reglas lógicas, reglas personalizadas escritas en código para decidir cómo y qué extraer.
Una vez localizados los elementos, se extrae el texto, se recopilan los atributos y se limpian los datos para eliminar la información irrelevante y garantizar la coherencia del formato. Estos datos recién estructurados se almacenan en un formato de archivo preferido, como una hoja de cálculo de Excel, una hoja de cálculo de Google o un archivo CSV.
Dado que los scrapers se basan en reglas fijas, los cambios menores en el sitio web pueden romper el scraper, ya que diferentes sitios web requieren una lógica única para rasparse con éxito. Los métodos tradicionales tienen dificultades cuando se trata de páginas dinámicas con contenidos desestructurados y multimodales.
Hay varias formas en las que se puede utilizar el machine learning para automatizar el scraping a gran escala.
Recopilación de datos no estructurados
Gestión de entornos web complejos
Mantenimiento reducido
Comprensión semántica
Mejora de la calidad de los datos
Resiliencia y eficiencia
La IA amplía el alcance de lo que se puede extraer. Puede manejar diferentes idiomas y analizar datos en forma de imágenes, vídeo, diagramas y PDF. En lugar de limitarse a extraer el texto de la página, la IA transforma la información multimodal en bruto en datos estructurados. Se acerca más a la complejidad y comprensión que un investigador humano podría aportar.
La rígida lógica del raspado tradicional basado en reglas se adaptaba mejor a una web estática. Pero muchos sitios web ya no ofrecen HTML simple y estático. La web es un ser vivo, y las arquitecturas de los sitios web evolucionan constantemente para permitir JavaScript y otros elementos de contenido dinámico, como el desplazamiento infinito y los widgets que se actualizan a medida que el usuario tiene la experiencia de la página. Como resultado, los scrapers tradicionales a menudo se rompen o producen resultados no deseados cuando se exponen a un nuevo nombre de clase o contenedor. Además, muchos sitios web implementan herramientas para frustrar intencionadamente a los rastreadores automatizados de agentes de IA, incluso a los que operan de forma ética.
Los modelos de IA que poseen la comprensión semántica obtenida de su entrenamiento en grandes corpus de datos mejoran la capacidad del scraper para manejar estos entornos complejos y cambiantes. La IA puede inferir dónde reside el contenido significativo incluso cuando las señales estructurales son inconsistentes u ocultas.
Los scrapers tradicionales necesitan actualizaciones para seguir el ritmo de una web cambiante. Sin embargo, los scrapers con IA generalizan y se adaptan a diferentes diseños y diseños. Incluso cuando se rediseñan los sitios web, un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) puede identificar, por ejemplo, que un número específico es un precio, o que un nombre es un autor, porque reconoce patrones más profundos de lenguaje y cómo se presentan las entidades en la página .
El diseño de una página web suele ser caótico, con distintos tipos de elementos de navegación, texto estándar al pie de la página, barras laterales dinámicas y otras distracciones. Los scrapers equipados con procesamiento del lenguaje natural (PLN) pueden filtrar el contenido que no es útil y centrarse en la información significativa de cada página.
Se puede decir que donde los scrapers tradicionales recopilan datos, los scrapers de IA recopilan conocimiento. Identifican entidades y comprenden las relaciones entre ellas. Pueden realizar análisis de sentimientos o clasificar los contenidos por temas.
El resultado de todo este conocimiento más profundo es la transformación del contenido sin procesar y desordenado en conjuntos de datos limpios y coherentes. Esto permite un mejor análisis posterior. Esta funcionalidad es especialmente valiosa en sectores especializados como las finanzas o la sanidad, donde el contexto suele ser más importante que la simple captura de texto.
Mientras que un scraper tradicional puede verse bloqueado por un CAPTCHA, una limitación de velocidad u otros métodos de estrangulamiento, los modelos más inteligentes pueden elegir entre diferentes estrategias para evitar activar medidas anti-bot para acceder al contenido. Los sitios de pago, los servicios de suscripción y otras páginas seguras pueden requerir una tarjeta de crédito u otro tipo de autenticación. Los scrapers de IA pueden navegar por estas páginas de forma segura y conforme cuando lo permitan los términos del sitio.
La IA puede dirigir a un scraper para rastrear a una hora determinada del día, a una velocidad específica y solo entre páginas que probablemente arrojen datos útiles extraídos. Estas medidas hacen que los web scrapers de IA sean más eficientes de operar.
La revolución moderna de la IA no habría sido posible sin el web scraping y, afortunadamente, la IA puede, a su vez, ayudar a que la práctica del scraping sea más ética.
Uno de los principales problemas en el scraping tradicional es sobrecargar los servidores con peticiones repetidas. Los scrapers tradicionales operan de forma indiscriminada, atacando sitios web miles de veces por hora. Los sitios web suelen utilizar una serie de técnicas para bloquear los scrapers solo por este motivo. La IA puede ayudar programando de forma inteligente las solicitudes y adaptando la velocidad de scraping en función de los tiempos de respuesta del servidor. Los modelos pueden detectar patrones de estrés del servidor y limitar sus propias solicitudes para evitar interrumpir las operaciones de un sitio web. Los modelos pueden evitar rastrear páginas que probablemente no aporten información útil, lo que minimiza los costes impuestos a los propietarios de esos sitios web.
Algunos administradores de sitios web simplemente no quieren que los scrapers rastreen sus sitios web por el motivo que sea, y utilizan señales como archivos robots.txt, directrices de API u otras restricciones de uso publicadas. Los scrapers pueden cumplir de forma inteligente estas normas, elegir puntos finales de API legales y evitar voluntariamente el contenido prohibido.
Otra preocupación es la privacidad. Los enfoques simples de web scraping pueden recopilar información confidencial o de identificación personal (PII), como direcciones de correo electrónico, números de teléfono u otra información de contacto. La IA puede filtrar o anonimizar los datos sensibles en tiempo real a medida que se ingieren.
Los scrapers de IA también pueden registrar sus decisiones para mayor explicabilidad y proporcionar pistas de auditoría. Esta transparencia ayuda a las organizaciones a verificar sus procesos y cumplir con los estándares éticos, especialmente cuando utilizan datos extraídos para entrenar modelos de IA.
Para evitar el plagio y respetar a los creadores de contenido, los modelos pueden ser selectivos sobre los datos que consumir. Por ejemplo, en lugar de raspar páginas o sitios web enteros, pueden resumir el contenido, agregar estadísticas y utilizar embedding en lugar de texto literal.
Los enfoques de scraping más inteligentes también pueden evitar datos que podrían perpetuar el sesgo, el acoso o la desinformación cuando esos datos están destinados a utilizarse en el entrenamiento de modelos.
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