IBM ha sido reconocida como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms. Creemos que esto es un reconocimiento a nuestro compromiso de ofrecer soluciones flexibles y centradas en IA que capacitan a científicos de datos e ingenieros de machine learning para construir, implementar y gobernar aplicaciones de IA impactantes en sus empresas.

Lo que creemos que le aportará el informe:

Una visión general de los retos a los que se enfrentan hoy en día los equipos de ciencia de datos y machine learning, incluidos los obstáculos para la IA responsable, la optimización de costes y la automatización a escala

Perspectivas sobre el portfolio watsonx de IBM, que ofrece flexibilidad con marcos y modelos de código abierto y patentados, y opciones de implementación

Cómo IBM simplifica la gestión de datos preparada para la IA con watsonx.data y otras tecnologías

Detalles sobre las herramientas innovadoras de IBM, como los modelos fundacionales Granite, la plataforma no-code BeeAI y AutoAI para la automatización de pipelines RAG

Tantos si está creando estrategias de IA como si está escalando soluciones empresariales, este informe proporciona perspectivas necesarias para elegir un líder en plataformas de ciencia de datos y machine learning.

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