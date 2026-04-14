¿Qué es la calidad del código?

Unos altos estándares de codificación son para el proceso de desarrollo de software lo que una mise en place adecuada y ”trabajar limpio” son para el funcionamiento de una cocina profesional. Las prácticas que mejoran la calidad de su código pueden aportar una mejor funcionalidad a corto plazo, pero sus beneficios más importantes son menos problemas, un progreso más rápido y menores costes de mantenimiento a largo plazo.

A veces, a los programadores les puede resultar difícil comunicar los beneficios a largo plazo de un código de mayor calidad a una dirección menos versada en los entresijos del ciclo de vida del desarrollo de software. Equilibrar los beneficios holísticos del código óptimo con las presiones inmediatas de las prioridades empresariales a menudo implica complejas concesiones. Dicho esto, un estudio de 2022 sobre 39 bases de código de producción propietarias afirmó, entre otras conclusiones1, que:

La deuda técnica derivada de un código elaborado con prisas supone una pérdida de hasta el 42 % del tiempo de los desarrolladores.

El código de baja calidad genera 15 veces más defectos que el código de alta calidad.

Resolver los problemas en un código de baja calidad lleva (de media) 124 % más tiempo que resolverlos en un código de alta calidad.

Un código de mayor calidad aumenta la facilidad y la rapidez de comprensión, refactorización, depuración y adición de nuevas características a una base de código. Un código claro, coherente y bien escrito facilita una coordinación más fluida entre los equipos de desarrollo y reduce la complejidad y las complicaciones de los cambios en el código. Impulsa no solo una sólida calidad del software, sino también una sólida experiencia del desarrollador y experiencia del usuario.

El hecho de que un fragmento de código se compile y ejecute con éxito su propósito en tiempo de ejecución no es suficiente para determinar su calidad general. Escribir código no es como completar un crucigrama, en el que existe una única forma de completar correctamente la tarea: a menudo hay innumerables soluciones para un problema de codificación determinado. Por lo tanto, la funcionalidad representa el mero punto de partida para un código aceptable. El valor del código de alta calidad se manifiesta en sus efectos secundarios sobre el contexto que lo rodea.