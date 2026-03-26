Reducir la deuda técnica en 2026

Cuando una corporación adquiere una empresa, es natural que examine su balance para hacerse una idea de su valor. La deuda financiera, que se manifiesta en forma de préstamos o pasivos que deben liquidarse en algún momento, es un componente relativamente sencillo de analizar en una adquisición.

Pero existe otro tipo de deuda que cobra cada vez más importancia en la ingeniería de software y que no se contabiliza formalmente. La deuda técnica se manifiesta en forma de código frágil, arquitecturas obsoletas y sistemas incapaces de adaptarse a las tecnologías y tendencias emergentes.

En ambos casos, los compradores deben tomar decisiones que a menudo implican importantes concesiones. Podrían saldar el ”principal” mediante el pago de los préstamos o, en el caso de la deuda técnica, mediante la refactorización de los sistemas. Podrían reestructurar mediante la renegociación de las condiciones financieras o la modernización incremental de la pila tecnológica. O puede simplemente aceptar la carga de la deuda y lidiar con las consecuencias de una menor agilidad financiera o técnica.

Al igual que la deuda financiera, la deuda técnica tiende a acumularse. Cada atajo que se toma hoy hace que el trabajo futuro sea más lento, más arriesgado y más costoso, generando presión para tomar aún más atajos, lo que conduce a un mayor desorden y más retrasos: un círculo vicioso.

A medida que las bases de código se vuelven más difíciles de manejar, se tarda más en añadir nuevas características, y los ingenieros evitan realizar actualizaciones por miedo a romper algo. El código nuevo se superpone al antiguo, con efectos secundarios impredecibles. La complejidad se agrava. Los errores proliferan, lo que conduce a posibles vulnerabilidades de seguridad. Los desarrolladores comienzan a sentir que dedican todo su tiempo a apagar incendios y a crear soluciones provisionales, cuando preferirían crear algo nuevo y emocionante en lugar de mantener sistemas antiguos.

La rotación de desarrolladores aumenta. Los empleados más familiarizados con los sistemas antiguos abandonan la empresa, lo que se traduce en una pérdida de conocimiento institucional. Los tiempos de incorporación se alargan. La documentación se resiente, lo que da lugar a duplicidad de trabajo y correcciones rápidas que ocultan problemas más graves.

La investigación del IBM® Institute for Business Value muestra que las empresas que tienen plenamente en cuenta el coste de abordar la deuda técnica en sus casos de negocio de IA proyectan un ROI un 29 % superior al de aquellas que no lo hacen. Y la lógica funciona en sentido contrario: ignorar la deuda técnica da lugar a una disminución del ROI de entre el 18 % y el 29 %. Es un momento interesante para el sector de las TI, ya que las herramientas de codificación de IA han irrumpido con fuerza en el sector, para bien y para mal. La misma tecnología que puede agravar la deuda técnica es una herramienta poderosa para resolverla.