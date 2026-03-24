La modernización se convierte en un proceso predecible e incremental, en lugar de en una iniciativa con muchos riesgos. Estos entornos gestionan la refactorización, las transiciones de marcos, las actualizaciones de dependencias y la regeneración de pruebas de forma que salvaguardan la integridad del sistema y permiten un progreso medible.

Refactorizaciones en todo el repositorio, actualizaciones de dependencias y migraciones de marcos​.

Regeneración automática de pruebas y alineación de CI​.

Permite que los programas de modernización avancen de forma continua, con una reducción de riesgos cuantificable en cada paso.