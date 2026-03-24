IBM Bob impulsa una innovación más rápida, una mayor productividad y un desarrollo de aplicaciones modernas en su organización.
Los entornos de desarrollo con agentes están redefiniendo cómo las empresas construyen y modernizan el software: coordinando la planificación, ejecución y verificación a través del SDLC para que los equipos puedan realizar lanzamientos más rápido, actualizar sistemas heredados de forma continua y mantener la seguridad y el gobierno que requieren las organizaciones.
Consiga un aumento de la productividad del 20 al 80 % en las tareas de SDLC, con un ahorro de tiempo superior al 90 % en el trabajo repetitivo.
Realice trabajos de ingeniería complejos entre un 20 y un 40 % más rápido y reduzca el esfuerzo entre un 50 y un 80 % para flujos de trabajo estructurados.
Reduzca el gasto en computación de IA en aproximadamente un 40 % y también el coste por característica mediante una detección más temprana de los problemas y menos reelaboración.
Detecte antes las vulnerabilidades, disminuyendo los problemas posteriores y mejorando la preparación para las auditorías.
Los modos agénticos de Bob permiten a los equipos planificar, razonar, implementar y validar cambios complejos en el código y los sistemas, garantizando resultados de alta calidad, no solo el código generado.
La modernización se convierte en un proceso predecible e incremental, en lugar de en una iniciativa con muchos riesgos. Estos entornos gestionan la refactorización, las transiciones de marcos, las actualizaciones de dependencias y la regeneración de pruebas de forma que salvaguardan la integridad del sistema y permiten un progreso medible.
Refactorizaciones en todo el repositorio, actualizaciones de dependencias y migraciones de marcos.
Regeneración automática de pruebas y alineación de CI.
Permite que los programas de modernización avancen de forma continua, con una reducción de riesgos cuantificable en cada paso.
Bob integra la seguridad en el desarrollo cotidiano con análisis en tiempo real y comprobaciones automatizadas que detectan las vulnerabilidades durante la creación del código, no a posteriori.
Detección temprana en la revisión de IDE y PR.
Menos incidentes y menos reelaboración en el futuro.
Confianza diseñada con medidas de seguridad automatizadas y auditables integradas en el momento de la creación.
Al seleccionar la capacidad de IA adecuada para cada tarea y minimizar los ciclos de computación redundantes, esta categoría crea un modelo de costes disciplinado para el desarrollo asistido por IA. Los líderes obtienen una atribución del gasto más clara y unos costes operativos más predecibles.
Resultados predecibles y disciplina de costes mediante la ejecución consciente de las tareas, utilizando el modelo adecuado para el trabajo.
Las vías de ejecución deterministas reducen el despilfarro y la reelaboración.
Permite un gasto predecible en IA con visibilidad centralizada y control de políticas (Bobalytics).
IBM Bob acelera el desarrollo de software automatizando trabajos complejos y que consumen mucho tiempo (desde la creación de nuevas características a la modernización de sistemas heredados y el aumento de la seguridad en la entrega) para que los equipos lancen software de alta calidad con menos esfuerzo.
Cree marcos completos de automatización de pruebas y genere rápidamente una cobertura de pruebas integral, mejorando la confianza en las versiones sin ralentizar la entrega.
Comprenda bases de código complejas más rápido gracias a la visión arquitectónica que permite a los equipos entregar nuevas características con confianza.
Cree agentes de integración listos para la producción y servidores MCP en cuestión de minutos, acelerando la automatización en todos los flujos de trabajo de la empresa.
Modernice los sistemas Java, COBOL, RPG y mainframe con ingeniería inversa de código no documentado y ejecutando actualizaciones validadas en días en lugar de meses.
Artur Skowronski
Jefe de ingeniería de Java y Kotlin
Bob es la primera herramienta de este tipo que trata Java como un ciudadano de primera clase. La herramienta funciona muy bien y capta la intención de modernización. ”
Hans Boef
Gerente de consultores técnicos y soporte, Novadoc
Bob demostró un nivel de inteligencia y comprensión contextual que va más allá de lo que he visto en otras herramientas. ”
Steve Cast
Director de práctica, Fresche Solutions
Bob tiene medidas de seguridad incorporadas. Funciona de diferentes modos, lo que le permite aprobar sus sugerencias antes de realizar cambios en su código fuente. ”