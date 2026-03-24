Agente de codificación de IA para empresas

IBM Bob impulsa una innovación más rápida, una mayor productividad y un desarrollo de aplicaciones modernas en su organización.

Demostración interactiva

Construya más rápido con un partner de IA

Los entornos de desarrollo con agentes están redefiniendo cómo las empresas construyen y modernizan el software: coordinando la planificación, ejecución y verificación a través del SDLC para que los equipos puedan realizar lanzamientos más rápido, actualizar sistemas heredados de forma continua y mantener la seguridad y el gobierno que requieren las organizaciones.

 Demostración interactiva
Productividad de ingeniería a escala

Consiga un aumento de la productividad del 20 al 80 % en las tareas de SDLC, con un ahorro de tiempo superior al 90 % en el trabajo repetitivo.
Acelerar la obtención de valor

Realice trabajos de ingeniería complejos entre un 20 y un 40 % más rápido y reduzca el esfuerzo entre un 50 y un 80 % para flujos de trabajo estructurados.
Eficiencia de costes predecible

Reduzca el gasto en computación de IA en aproximadamente un 40 % y también el coste por característica mediante una detección más temprana de los problemas y menos reelaboración.
Detección más temprana del riesgo y menos incidentes

Detecte antes las vulnerabilidades, disminuyendo los problemas posteriores y mejorando la preparación para las auditorías.

Características

Modos agénticos: Code, Ask, Plan, Advanced, Orchestrator

Los modos agénticos de Bob permiten a los equipos planificar, razonar, implementar y validar cambios complejos en el código y los sistemas, garantizando resultados de alta calidad, no solo el código generado.

  • Ask: comprenda conceptos o analice el código existente sin realizar cambios
  • Plan: reflexione sobre la arquitectura o elabore un plan técnico antes de la implementación
  • Code: implemente características, corrija errores o realice mejoras en el código
  • Advanced: acceso completo a herramientas para flujos de trabajo de desarrollo complejos
  • Orchestrator: coordine tareas complejas en múltiples modos
Interfaz de chat de modos de agente de IBM Bob

Modernice más rápido, mantenga la calidad

La modernización se convierte en un proceso predecible e incremental, en lugar de en una iniciativa con muchos riesgos. Estos entornos gestionan la refactorización, las transiciones de marcos, las actualizaciones de dependencias y la regeneración de pruebas de forma que salvaguardan la integridad del sistema y permiten un progreso medible.

  • Refactorizaciones en todo el repositorio, actualizaciones de dependencias y migraciones de marcos​.

  • Regeneración automática de pruebas y alineación de CI​.

  • Permite que los programas de modernización avancen de forma continua, con una reducción de riesgos cuantificable en cada paso.

Interfaz de comparación de códigos IBM Bob

Shift-left sin añadir fricción

Bob integra la seguridad en el desarrollo cotidiano con análisis en tiempo real y comprobaciones automatizadas que detectan las vulnerabilidades durante la creación del código, no a posteriori.

  • Detección temprana en la revisión de IDE y PR​.

  • Menos incidentes y menos reelaboración en el futuro​.

  • Confianza diseñada con medidas de seguridad automatizadas y auditables integradas en el momento de la creación.

Panel de control de IBM Bob con editor de código

Control de costes que impulsa la innovación

Al seleccionar la capacidad de IA adecuada para cada tarea y minimizar los ciclos de computación redundantes, esta categoría crea un modelo de costes disciplinado para el desarrollo asistido por IA. Los líderes obtienen una atribución del gasto más clara y unos costes operativos más predecibles.

  • Resultados predecibles y disciplina de costes mediante la ejecución consciente de las tareas, utilizando el modelo adecuado para el trabajo.​

  • Las vías de ejecución deterministas reducen el despilfarro y la reelaboración​​.

  • Permite un gasto predecible en IA con visibilidad centralizada y control de políticas (Bobalytics)​.

Panel de control de Bobalytics

Casos de uso

IBM Bob acelera el desarrollo de software automatizando trabajos complejos y que consumen mucho tiempo (desde la creación de nuevas características a la modernización de sistemas heredados y el aumento de la seguridad en la entrega) para que los equipos lancen software de alta calidad con menos esfuerzo.
Pruebas y automatización de la calidad

Cree marcos completos de automatización de pruebas y genere rápidamente una cobertura de pruebas integral, mejorando la confianza en las versiones sin ralentizar la entrega.
Desarrollo de características

Comprenda bases de código complejas más rápido gracias a la visión arquitectónica que permite a los equipos entregar nuevas características con confianza.
Integración de API y automatización

Cree agentes de integración listos para la producción y servidores MCP en cuestión de minutos, acelerando la automatización en todos los flujos de trabajo de la empresa.
Modernización de aplicaciones

Modernice los sistemas Java, COBOL, RPG y mainframe con ingeniería inversa de código no documentado y ejecutando actualizaciones validadas en días en lugar de meses.
Dé el siguiente paso

Empiece a crear software de calidad más rápido. Vea Bob en acción. Comience su prueba sin coste o reserve una cita con un experto para obtener más información.

  1. Prueba sin coste