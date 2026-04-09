Desentrañar el pasado, reconstruir el futuro, con Bob

Aportando claridad, velocidad y modernización a los sistemas de misión crítica de APIS IT.
APIS IT, un proveedor público croata de TIC que apoya los servicios digitales del gobierno, necesitaba modernizar un amplio conjunto de sistemas de misión crítica que habían acumulado décadas de deuda técnica. Varias cargas de trabajo fundamentales, entre las que se incluyen tareas de JCL/PL/I (Job Control Language/Programming Language One) de principios de la década de 1990, aplicaciones de Java 8 y un sistema EGL (Enterprise Generation Language) de hace veinte años que se ejecuta en IBM® CICS (Customer Information Control System), contaban con poca o ninguna documentación y dependían en gran medida de los conocimientos acumulados en la organización. Esto dificultaba la comprensión de las arquitecturas en estado actual y ralentizaba los esfuerzos para planificar la modernización de forma segura. Por su parte, el equipo de pruebas necesitaba una solución de automatización integral capaz de coordinar las API REST (Representational State Transfer), los servicios SOAP (Simple Object Access Protocol) y las interacciones con bases de datos, capacidades que, tradicionalmente, habrían llevado semanas o meses desarrollar desde cero.
Surgieron nuevas necesidades de modernización en el entorno .NET de APIS IT, donde un servicio SOAP con una década de antigüedad requería migrar a una arquitectura REST moderna, y un gestor de API interno basado en .NET Core 3.1 había acumulado dependencias innecesarias y deuda técnica. La actualización manual de estos sistemas exigiría un importante esfuerzo de ingeniería e introduciría riesgos en todas las plataformas.
Para progresar, APIS IT necesitaba una solución capaz de interpretar rápidamente los sistemas heredados, acelerar la documentación y respaldar la modernización a escala tanto en el mainframe como en las aplicaciones modernas.
Como parte de su programa de transformación más amplio, APIS IT comenzó las primeras pruebas de IBM Bob, el partner SDLC de IBM. La arquitectura híbrida, abierta y extensible de Bob le permitió integrarse directamente en el entorno existente de APIS IT, lo que permitió un análisis rápido de los sistemas heredado/a y modernos con una configuración mínima.
APIS IT aplicó Bob por primera vez a sus cargas de trabajo heredadas y de mainframe más complejas. Mediante la ejecución coordinada y la validación automatizada, Bob analizó más de 36 trabajos JCL y una aplicación PL/I de varios módulos, flujos de ejecución de ingeniería inversa y dependencias, al tiempo que generaba documentación técnica completa y diagramas de arquitectura de sirena. Bob también interpretó una aplicación EGL/CICS de hace 20 años, elaborando documentación completa en múltiples formatos y herramientas en Python para la conversión de diagramas, con el fin de aportar una claridad arquitectónica que antes requería un gran esfuerzo manual.
En el ecosistema.NET, Bob logró una aceleración similar. Mediante una planificación de varios pasos y un refinamiento iterativo, Bob refactorizó un servicio SOAP de diez años de antigüedad en una moderna API REST de .NET 8 en cuestión de horas, preservando la lógica empresarial existente y generando código listo para producción sin errores de compilación. Bob también modernizó el gestor de API .NET Core 3.1 interno de APIS IT mediante la eliminación de dependencias innecesarias de bases de datos, la simplificación de patrones de ingeniería excesiva, la migración de la configuración a archivos de aplicación y la actualización de la solución a .NET 8. A lo largo del proceso, las capacidades de shell y shell remoto de Bob permitió la limpieza de dependencias, la validación de compilaciones y la documentación detallada de la arquitectura antes y después.
IBM Bob proporcionó ganancias rápidas y materiales en algunas de las prioridades de modernización más complejas de la organización. Bob permitió a los equipos interpretar las cargas de trabajo antiguas que habían estado indocumentadas durante décadas, y produjo documentación completa en croata para los trabajos de JCL/PL/I con una precisión del 100 % verificada por el operador. Esta claridad desbloqueó el avance seguro de los esfuerzos de modernización que habían dependido durante mucho tiempo del conocimiento institucional. Bob también aportó transparencia a un sistema EGL/CICS muy anticuado, generando documentación sobre la arquitectura en múltiples formatos y análisis de procesos diez veces más rápido que con los métodos manuales, lo que proporcionó a APIS IT perspectivas útiles sobre una de sus plataformas más críticas.
Para facilitar las pruebas, Bob puso en marcha una plataforma completa de automatización de pruebas basada en React y SQLite en solo dos días, lo que supuso un aumento de la productividad de entre cinco y seis veces con respecto a los enfoques tradicionales asistidos por modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). La solución resultante proporcionó a APIS IT una base modular y lista para la producción para pruebas automatizadas en flujos de trabajo REST, SOAP y bases de datos.
En el entorno de.NET, Bob redujo aún más los plazos de modernización. Un servicio SOAP de una década de antigüedad se refactorizó por completo para convertirlo en una API REST moderna en cuestión de horas, con el 100 % del código actualizado y sin problemas de compilación. Bob también simplificó un gestor de API interno eliminando dependencias innecesarias, optimizando los patrones arquitectónicos, migrando las configuraciones y actualizando la solución a .NET 8; un trabajo que normalmente habría requerido semanas, pero que completó en cinco o seis horas. Estos refinamientos redujeron la base de código en un 30 %, eliminaron el 50 % de las dependencias y mejoraron el rendimiento y la eficiencia de la memoria.
Bob ayudó a APIS IT a superar barreras de larga duración y a impulsar un progreso más rápido en sus sistemas heredados y modernos. Gracias a su precisión, rapidez y visión arquitectónica, Bob permitió a APIS IT pasar de la fase de análisis a la de implementación con total confianza, logrando resultados en cuestión de horas en lugar de semanas.
APIS IT es el principal proveedor público de TIC en Croacia y un partner tecnológico clave del gobierno croata. Con más de 60 años de experiencia, ofrece servicios de TI seguros y de alta calidad que respaldan la transformación digital de la administración pública y modernizan los procesos empresariales del gobierno.
Todas las experiencias de los clientes se basan en una versión preliminar temprana de IBM Bob. Todos los resultados se basan en los detalles compartidos por el cliente. Las especificaciones y la funcionalidad del producto final pueden diferir de la versión preliminar. Los resultados individuales pueden variar.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.