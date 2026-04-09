Desentrañar el pasado, reconstruir el futuro, con Bob

IBM Bob proporcionó ganancias rápidas y materiales en algunas de las prioridades de modernización más complejas de la organización. Bob permitió a los equipos interpretar las cargas de trabajo antiguas que habían estado indocumentadas durante décadas, y produjo documentación completa en croata para los trabajos de JCL/PL/I con una precisión del 100 % verificada por el operador. Esta claridad desbloqueó el avance seguro de los esfuerzos de modernización que habían dependido durante mucho tiempo del conocimiento institucional. Bob también aportó transparencia a un sistema EGL/CICS muy anticuado, generando documentación sobre la arquitectura en múltiples formatos y análisis de procesos diez veces más rápido que con los métodos manuales, lo que proporcionó a APIS IT perspectivas útiles sobre una de sus plataformas más críticas.

Para facilitar las pruebas, Bob puso en marcha una plataforma completa de automatización de pruebas basada en React y SQLite en solo dos días, lo que supuso un aumento de la productividad de entre cinco y seis veces con respecto a los enfoques tradicionales asistidos por modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). La solución resultante proporcionó a APIS IT una base modular y lista para la producción para pruebas automatizadas en flujos de trabajo REST, SOAP y bases de datos.

En el entorno de.NET, Bob redujo aún más los plazos de modernización. Un servicio SOAP de una década de antigüedad se refactorizó por completo para convertirlo en una API REST moderna en cuestión de horas, con el 100 % del código actualizado y sin problemas de compilación. Bob también simplificó un gestor de API interno eliminando dependencias innecesarias, optimizando los patrones arquitectónicos, migrando las configuraciones y actualizando la solución a .NET 8; un trabajo que normalmente habría requerido semanas, pero que completó en cinco o seis horas. Estos refinamientos redujeron la base de código en un 30 %, eliminaron el 50 % de las dependencias y mejoraron el rendimiento y la eficiencia de la memoria.

Bob ayudó a APIS IT a superar barreras de larga duración y a impulsar un progreso más rápido en sus sistemas heredados y modernos. Gracias a su precisión, rapidez y visión arquitectónica, Bob permitió a APIS IT pasar de la fase de análisis a la de implementación con total confianza, logrando resultados en cuestión de horas en lugar de semanas.