El nuevo ritmo de la modernización

Modernización impulsada por IA, implementada con IBM® Bob
BlueApp, la plataforma de emparejamiento de consultores de gran volumen de Blue Pearl impulsada por la búsqueda, la automatización del flujo de trabajo y la clasificación impulsada por machine learning (ML), estaba creciendo en escala y complejidad. Permanecer en Java 11 significaba que la plataforma no podía beneficiarse de una línea de base moderna de soporte a largo plazo (LTS) que ofrece mayores beneficios de seguridad y cumplimiento, incluidos años de correcciones acumulativas y mejoras modernas de Java Virtual Machine (JVM), como patrones de concurrencia más eficientes.
A nivel técnico, los desarrolladores se enfrentaban a problemas derivados de interfaces de programación de aplicaciones (API) obsoletas y a incompatibilidades entre dependencias, lo que ralentizaba la entrega y aumentaba la carga de trabajo de mantenimiento. Pasar a Java 25 (LTS) ofreció una forma de agilizar el desarrollo, alinear la plataforma con una base técnica moderna y crear un éxito interno referenciable que respalde la estrategia más amplia de modernización asistida por IA de Blue Pearl. Históricamente, mejoras similares exigían habitualmente unos 30 días o más de esfuerzo de ingeniería.
Al elegir IBM Bob, partner de SDLC de IBM, Blue Pearl aceleró el análisis, la refactorización y la verificación, al mismo tiempo que mantuvo a los equipos de ingeniería en control a través de puntos de control de gobierno y validación de CI/CD. Como uno de los primeros usuarios de Bob, el equipo se benefició de una orientación consciente de la arquitectura alineada con los patrones de diseño y las bibliotecas internas existentes. Bob facilitó la refactorización automatizada de las API obsoletas y los puntos críticos del código, proporcionó perspectivas sobre la alineación de dependencias para identificar problemas de compatibilidad y vías de actualización viables, y aceleró la modernización de las pruebas mediante la actualización y ampliación de la cobertura de las pruebas unitarias y de integración.
La mejora se llevó a cabo mediante un plan de ejecución estructurado de tres días. El primer día se centró en la evaluación mediante el análisis de bases de código y dependencias, la identificación de API obsoletas, la secuenciación y las puertas de aceptación. El segundo día se centró en la refactorización, la modernización de patrones, la actualización de dependencias y la estabilización de compilaciones y pruebas. El tercer día se completó la transformación con pruebas unitarias y de integración, comparaciones de rendimiento con respecto a la línea de base, comprobaciones de seguridad, implementación y lanzamiento supervisado. Este enfoque dio lugar a un proceso de implementación repetible que Blue Pearl puede presentar como una oferta de modernización lista para el cliente.
La modernización aportó a BlueApp importantes mejoras de eficiencia y calidad. Al completar la actualización a Java 25 (LTS) en solo tres días, frente a los aproximadamente 30 días que suelen durar proyectos similares, Blue Pearl logró acortar el ciclo de entrega en aproximadamente un 90 % y ahorró más de 160 horas de trabajo de ingeniería, que pudieron dedicarse a tareas de mayor valor. La implementación entró en fase de producción sin que se detectaran defectos tras su puesta en marcha durante el periodo inicial de estabilización, lo que pone de manifiesto la fiabilidad de la actualización. Las pruebas de rendimiento revelaron que los tiempos de respuesta eran aproximadamente un 15 % más rápidos en los flujos de trabajo clave, y el cambio a una versión LTS moderna reforzó la posición de seguridad general de la plataforma.
Esta colaboración también supuso un impulso estratégico para Blue Pearl e IBM. El equipo estableció un proceso de modernización reproducible que puede aplicarse a todos los productos internos, lo que respaldará las iniciativas futuras en materia de estandarización de actualizaciones, automatización de la documentación, refactorización y mejoras de calidad. Paralelamente, el éxito de la iniciativa posicionó la modernización de Java como una oferta sólida dentro de programas más amplios de migración y modernización de la nube, abriendo entre 15 y 20 oportunidades de clientes para compromisos similares. Blue Pearl e IBM también están explorando talleres y evaluaciones conjuntos para identificar candidatos de modernización rápidos, reforzando el impacto de esta transformación temprana asistida por Bob.
Blue Pearl es un desarrollador líder de soluciones en la nube y partner consultor, con sede en Sudáfrica. El equipo de Blue Pearl ofrece servicios de consultoría profesional, adaptados para complementar las estrategias comerciales y la gestión de los clientes. La prioridad de la empresa es añadir valor a cada negocio mediante la escucha, el análisis y la creación de soluciones personalizadas que impulsen el crecimiento y la innovación.
Todas las experiencias de los clientes se basan en una versión preliminar de IBM Bob. Todos los resultados se basan en los detalles compartidos por el cliente. Las especificaciones y la funcionalidad del producto final pueden diferir de la versión preliminar. Los resultados individuales pueden variar.
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Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.