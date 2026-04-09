El nuevo ritmo de la modernización

Al elegir IBM Bob, partner de SDLC de IBM, Blue Pearl aceleró el análisis, la refactorización y la verificación, al mismo tiempo que mantuvo a los equipos de ingeniería en control a través de puntos de control de gobierno y validación de CI/CD. Como uno de los primeros usuarios de Bob, el equipo se benefició de una orientación consciente de la arquitectura alineada con los patrones de diseño y las bibliotecas internas existentes. Bob facilitó la refactorización automatizada de las API obsoletas y los puntos críticos del código, proporcionó perspectivas sobre la alineación de dependencias para identificar problemas de compatibilidad y vías de actualización viables, y aceleró la modernización de las pruebas mediante la actualización y ampliación de la cobertura de las pruebas unitarias y de integración.

La mejora se llevó a cabo mediante un plan de ejecución estructurado de tres días. El primer día se centró en la evaluación mediante el análisis de bases de código y dependencias, la identificación de API obsoletas, la secuenciación y las puertas de aceptación. El segundo día se centró en la refactorización, la modernización de patrones, la actualización de dependencias y la estabilización de compilaciones y pruebas. El tercer día se completó la transformación con pruebas unitarias y de integración, comparaciones de rendimiento con respecto a la línea de base, comprobaciones de seguridad, implementación y lanzamiento supervisado. Este enfoque dio lugar a un proceso de implementación repetible que Blue Pearl puede presentar como una oferta de modernización lista para el cliente.