Cómo Blue Pearl modernizó una base de código obsoleta y resolvió una posición de seguridad arriesgada con IBM Bob

Para muchos desarrolladores, la idea de modernizar una aplicación orientada al cliente de Java 11 a Java 21 les produce un gran temor. Si a esto le sumamos otros retos, como las API obsoletas, las dependencias desactualizadas con vulnerabilidades de seguridad conocidas y el código sin probar, la perspectiva de modernizar el sistema resulta abrumadora.

Para Blue Pearl, una consultora de TI sudafricana y socia de IBM, ese proyecto permaneció en la lista de tareas pendientes de desarrollo durante años. Blue App es la plataforma emblemática de búsqueda de talento de Blue Pearl, que conecta a aproximadamente 26 000 consultores y freelancers con clientes empresariales que incluyen grandes instituciones financieras, empresas globales de tecnología y consultoras líderes.

Un enfoque tradicional para modernizar la aplicación habría exigido más de 30 días dedicados al desarrollo y habría supuesto un riesgo significativo de regresión. Estos factores eran inaceptables dados los plazos de los clientes y la capacidad de sprint del equipo de Blue Pearl. La empresa recurrió a IBM Bob, el entorno integrado de desarrollo (IDE) de IBM, con el objetivo de acelerar la modernización.

Los resultados fueron impresionantes: la plataforma se modernizó en tres días. Bob ayudó a resolver 127 llamadas a API obsoletas (tanto dentro del código como hacia proveedores externos) y a alcanzar una cobertura de pruebas del 92 % (partiendo de cero pruebas). Bob también ayudó a lanzar la plataforma modernizada a producción sin problemas de implementación.