Cómo Blue Pearl modernizó una base de código obsoleta y resolvió una posición de seguridad arriesgada con IBM Bob

El IDE de IBM comprimió una modernización de aplicaciones de un mes de duración en un proyecto de tres días. Este proceso dejó en desuso 127 llamadas a la API y permitió a esta consultora de TI crear una aplicación actualizada y muy simplificada. Después, la aplicación se implementó a más de 30 000 usuarios en un tiempo récord.
Nota del editor: IBM Bob ya está disponible de forma general. Esta publicación es la primera de una breve serie de historias de clientes que profundizan en cómo el asistente de desarrollo de IA de IBM ayudó a modernizar las bases de código heredadas, crear documentación, garantizar el cumplimiento y sugerir actualizaciones de seguridad críticas.
Para muchos desarrolladores, la idea de modernizar una aplicación orientada al cliente de Java 11 a Java 21 les produce un gran temor. Si a esto le sumamos otros retos, como las API obsoletas, las dependencias desactualizadas con vulnerabilidades de seguridad conocidas y el código sin probar, la perspectiva de modernizar el sistema resulta abrumadora.
Para Blue Pearl, una consultora de TI sudafricana y socia de IBM, ese proyecto permaneció en la lista de tareas pendientes de desarrollo durante años. Blue App es la plataforma emblemática de búsqueda de talento de Blue Pearl, que conecta a aproximadamente 26 000 consultores y freelancers con clientes empresariales que incluyen grandes instituciones financieras, empresas globales de tecnología y consultoras líderes.
Un enfoque tradicional para modernizar la aplicación habría exigido más de 30 días dedicados al desarrollo y habría supuesto un riesgo significativo de regresión. Estos factores eran inaceptables dados los plazos de los clientes y la capacidad de sprint del equipo de Blue Pearl. La empresa recurrió a IBM Bob, el entorno integrado de desarrollo (IDE) de IBM, con el objetivo de acelerar la modernización.
Los resultados fueron impresionantes: la plataforma se modernizó en tres días. Bob ayudó a resolver 127 llamadas a API obsoletas (tanto dentro del código como hacia proveedores externos) y a alcanzar una cobertura de pruebas del 92 % (partiendo de cero pruebas). Bob también ayudó a lanzar la plataforma modernizada a producción sin problemas de implementación.
La tarea era sencilla, pero compleja: modernizar una plataforma Java muy utilizada sin interrumpir los flujos de trabajo de los que dependen tanto los clientes como las personas que buscan empleo. Lo que lo complicaba era el hecho de que el sistema heredado, desarrollado en 2020, acumulaba deuda técnica en toda la pila.
Esta deuda incluía llamadas a API obsoletas, más de 50 dependencias obsoletas, varias vulnerabilidades y exposiciones comunes conocidas (CVE) y ninguna cobertura formal de pruebas automatizadas. Y lo que es más importante, incluía un diseño de infraestructura que ya no se ajustaba a los requisitos de escala y fiabilidad de la plataforma. El código era caótico.
El valor que IBM Bob proporcionó no se limitó a la generación de código. Esto permitió a Blue Pearl integrar las fases de análisis, planificación y transformación del desarrollo en un único flujo de trabajo regulado.
La antigua base de código era caótica y sobredimensionada, con muchas llamadas a API innecesarias y una posición de seguridad obsoleta. Bob expuso esos problemas rápidamente y luego combinó ese análisis con una guía de modernización que hizo que la aplicación resultante se pareciera menos a una aplicación web antigua y más a una plataforma más fluida y moderna.
El equipo de Blue Pearl dedicó unas tres horas a crear una instrucción detallada. Alimentaron diagramas de arquitectura de Bob, información de flujo de trabajo de AWS, definiciones de endpoints, dependencias entre servicios, mapas de flujo de datos y descripciones detalladas de cómo los clientes y consultores utilizaban la aplicación. Esta configuración inicial del contexto incluía la entrada de clientes y autónomos sobre lo que querían de la plataforma. Esa configuración disciplinada desempeñó un papel importante en la calidad del output.
A partir de ahí, Bob elaboró un mapa de dependencias de todo el código fuente de Java, identificó las llamadas a API obsoletas, señaló las bibliotecas desactualizadas y puso de manifiesto los puntos de integración que nunca se habían documentado formalmente. El equipo de Blue Pearl aceptó las recomendaciones de Bob y le dio el visto bueno para modernizar tanto el código como la arquitectura:
La plataforma también se reestructuró en servicios combinados con interfaces más claras, lo que mejora la capacidad de comprobación y reduce el radio de expansión de los cambios futuros.
La seguridad y la arquitectura operativa formaban parte de la misma transformación. Blue Pearl reforzó la lógica de autenticación y autorización, estandarizó la validación y la depuración de entradas, trazó los flujos de datos confidenciales e introdujo un sistema de registro estructurado, puntos de enganche para el rastreo distribuido y endpoints para comprobaciones de estado.
Bob también señaló la falta de observabilidad como un riesgo arquitectónico. Recomendó el registro estructurado en formato JSON más allá de los límites de los servicios mediante Logstash Logback Encoder. Bob también recomendó el rastreo distribuido con Micrometer Tracing y el puente OpenTelemetry en los puntos de entrada y salida HTTP, las llamadas de servicio salientes y la capa de base de datos. Se añadían intervalos manuales en la lógica empresarial cuando era necesario.
La modernización introdujo la información de registro estructurada y el rastreo distribuido de extremo a extremo en todos los servicios, sustituyendo las búsquedas manuales en los registros por una visibilidad completa del rastreo en cuestión de segundos. Esto también mejoró la resolución en tiempo medio de bugs, la confianza en la implementación y la base de la plataforma para futuras cargas de trabajo nativas de la nube y de IA.
El código base modernizado superó el escaneado de Semgrep, Snyk y SonarQube en el primer intento. En cuanto a la implementación, un desarrollador sénior revisó todas las recomendaciones generadas por Bob antes de implementarlas y, a continuación, las validó mediante pruebas de integración con Jest y pruebas de aceptación de usuario (UAT) internas. La aplicación se implementó en AWS y pasó por el proceso de implementación de AWS sin problemas. Las recomendaciones de Bob también influyeron en las mejoras en torno al alojamiento y CI/CD.
El resultado principal es la velocidad: tres días en lugar de los más de 30 días del desarrollador, o una entrega aproximadamente un 90 % más rápida, para obtener una versión actualizada de Java. Pero el resultado más importante es que la aplicación azul surgió con una base técnica sólida para su producto estrella.
Blue Pearl informa:
La optimización de la máquina virtual Java (JVM) también dio como resultado una ganancia de rendimiento estimada del 15 %.
Esa combinación cambia la historia del TCO. Una entrega más rápida es útil, pero una entrega más rápida con arquitectura documentada, pruebas formales, límites de servicio más limpios y mejor observabilidad reduce el coste continuo de propiedad.
Parece que el simple hecho de mapear las dependencias ha reducido a unas pocas horas lo que, de otro modo, habría requerido varios ciclos de desarrollo. La base de referencia de las pruebas automatizadas significa que las futuras correcciones y característica se pueden validar de forma continua en lugar de confiar en la confianza manual. La capa de observabilidad ofrece a los equipos de operaciones una visibilidad que antes no tenían.
En términos prácticos, el esfuerzo de ingeniería puede pasar de la arqueología del código y la ansiedad de regresión hacia el trabajo de producto que los usuarios detectan.
El impacto en el cliente final también es concreto. La aplicación Blue App se utiliza para ayudar a las organizaciones a encontrar talento filtrando por habilidades, certificaciones y experiencia, y luego mostrando los perfiles que mejor se ajustan a sus necesidades en la base de datos de consultores. Tras la implementación, no hubo quejas de los clientes ni problemas posteriores a la implementación, mientras que el trabajo actual ya se centró en las mejoras de la IU y en la adición de funciones en lugar de en la limpieza del backend.
En el proyecto de Blue Pearl, IBM Bob no reemplazó el juicio de ingeniería. El patrón de éxito fue primero el contexto, segundo Bob y tercero la validación del desarrollador sénior. Este modelo es útil para los gestores técnicos de productos y los líderes de ingeniería porque trata la asistencia a la codificación de la IA como un acelerador para el análisis de la arquitectura, la planificación de la modernización, la transformación del código y la generación de pruebas. Además, este proceso mantiene la responsabilidad con ingenieros experimentados.
Blue Pearl considera que esta modernización de Java es la primera de un conjunto creciente de oportunidades lideradas por Bob.
Y lo que es más importante, la propia aplicación Blue es ahora más fácil de escalar. Los servicios están menos acoplados, el árbol de dependencias se moderniza, la suite de pruebas proporciona una red de seguridad de regresión y la capa de observabilidad da a los equipos de producción una mejor perspectiva del comportamiento en tiempo de ejecución. La eliminación de la deuda técnica permite a los desarrolladores ampliar el producto sin preocuparse por provocar errores en el proceso.
Al utilizar IBM Bob como acelerador de modernización y socio de programación de confianza, Blue Pearl convirtió una arriesgada actualización de Java de un mes en una implementación de producción de tres días en una plataforma de la que ya dependían casi 30 000 clientes. El resultado fue una aplicación más segura, más comprobable y más escalable para los ingenieros que la mantenían. También dio como resultado una experiencia más fiable para los clientes y usuarios finales que confían en ella todos los días.
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