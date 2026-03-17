¿Qué es la codificación segura?

La codificación segura, también conocida como programación segura, es la práctica de escribir código fuente que pueda defenderse de los ciberataques de los actores de amenazas. Incorporar medidas de seguridad en el código ayuda a limitar las vulnerabilidades, creando software lo suficientemente robusto y resiliente como para resistir las ciberamenazas.
La programación segura es una parte vital del ciclo de vida del desarrollo de software seguro (SSDLC). A diferencia del SDLC tradicional, donde la seguridad solo entra en juego durante la fase de prueba, el SSDLC incorpora la ciberseguridad en cada etapa del proceso de desarrollo de software. La seguridad del código no es simplemente una cuestión secundaria, un complemento opcional o un aspecto aislado, sino un elemento esencial para desarrollar software seguro.
La codificación segura también se engloba dentro del concepto más amplio de seguridad de las aplicaciones. Mientras que la programación segura se centra en integrar la ciberseguridad en el código, la seguridad de las aplicaciones abarca un amplio alcance de medidas de seguridad, desde protecciones de hardware hasta defensas basadas en software, y abarca todo el SDLC.
La explotación de vulnerabilidades se ha convertido en la principal causa de ataques, de acuerdo con el X-Force Threat Intelligence Index de 2026 de IBM. Pasar a un enfoque más proactivo y preventivo, como la codificación segura, puede detectar las amenazas antes de que se agraven.
La programación segura ofrece estas ventajas:
Rentabilidad: es menos costoso corregir los fallos de seguridad antes de la implementación que después del lanzamiento.
Seguridad de datos: se aplican protecciones para los datos sensibles a nivel de código fuente, lo que garantiza el cumplimiento de las normativas de protección de datos.
Detección y prevención tempranas: las vulnerabilidades se detectan y eliminan durante el desarrollo, evitando que se propaguen a la producción.
Ahorro de tiempo y esfuerzo: el código seguro puede ayudar a evitar el tiempo y el esfuerzo significativos asociados con la respuesta a incidentes y la corrección de los sistemas vivos.
Las vulnerabilidades de seguridad en el código suelen deberse a fallos en el diseño y la arquitectura del software, errores de configuración o programación, por nombrar algunos. Los actores maliciosos suelen explotar estas vulnerabilidades como puntos de entrada para los ataques.
Estas son algunas vulnerabilidades típicas que la programación segura pretende abordar, basándose en la lista de riesgos de seguridad de aplicaciones web del Open Worldwide Application Security Project (OWASP):
Errores de autenticación
Controles de acceso rotos
Fallos criptográficos
Ataques de inyección
Diseño inseguro
Información de registro y alerta de fallos
Error de configuración de seguridad
Fallos de integridad de software o de datos
Los ciberdelincuentes se aprovechan de las debilidades de los mecanismos de autenticación para robar las credenciales de los usuarios y realizar actividades maliciosas. Los fallos de autenticación incluyen políticas de contraseñas débiles, falta de métodos de autenticación sólidos, gestión inadecuada de las sesiones y protección insuficiente contra los esquemas de descifrado de contraseñas, como los ataques de fuerza bruta que encuentran las contraseñas correctas mediante prueba y error o el relleno de credenciales para obtener acceso a las cuentas de un usuario a través del nombre de usuario y pares de contraseñas.
Los controles de acceso establecen quién está autorizado a acceder a los datos o recursos y qué acciones se les permite realizar. Los controles rotos o aplicados incorrectamente pueden provocar accesos no autorizados y abusos de privilegios. Las amenazas pueden implicar modificar las solicitudes de API y los parámetros de URL para eludir las comprobaciones de control de acceso o las referencias directas a objetos inseguras que permiten hacer referencia a datos o recursos directamente con sus identificadores únicos sin verificar los permisos.
Los fallos en las metodologías criptográficas pueden exponer datos confidenciales y provocar vulneraciones de datos. Los fallos criptográficos abarcan algoritmos de cifrado obsoletos o débiles, protocolos de gestión de claves deficientes, empleo de claves codificadas y transmisión o almacenamiento de datos sin el cifrado adecuado.
Los ataques de inyección son uno de los tipos más comunes de vulnerabilidades de seguridad. Las entradas maliciosas, ya sean códigos, comandos, consultas o scripts, se insertan en un programa o página web para lanzar malware, modificar datos o robar información privada, entre otras acciones nefastas. La secuencia de comandos en sitios cruzados, la falsificación de solicitudes entre sitios y la falsificación de solicitudes del lado del servidor son algunos de los ataques de inyección más comunes.
La secuencia de comandos en sitios cruzados (XSS) implementa código o secuencias de comandos que no son de confianza en sitios web de confianza, que luego son ejecutados por usuarios desprevenidos. Esto suele ocurrir cuando una aplicación no logra escapar, filtrar, depurar o validar los datos suministrados por el usuario.
La falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF o XSRF) envía solicitudes no autorizadas a un sitio web desde un usuario autenticado. Aprovecha la confianza que un sitio web deposita en el navegador de un usuario autenticado, utilizando enlaces o scripts que engañan al navegador para que envíe solicitudes maliciosas a un sitio web de destino.
La falsificación de solicitudes del lado del servidor (SSRF) manipula las URL enviadas a un servidor. Cuando el servidor recoge la solicitud manipulada sin validar primero la URL, esa solicitud puede utilizarse para conectarse a servicios internos como bases de datos o leer archivos, la configuración del servidor y otros metadatos.
El diseño inseguro se refiere a las vulnerabilidades causadas por fallos en la lógica empresarial o en la arquitectura de la aplicación. Ocurre antes en el SDLC durante la fase de planificación al definir los requisitos y trazar el plano del sistema. Factores como la falta de evaluación de riesgos, el uso limitado de patrones de diseño seguros y arquitecturas de referencia, y un modelado de amenazas mínimo para analizar sistemáticamente las posibles vulnerabilidades de seguridad en la arquitectura planificada pueden contribuir a un diseño inseguro.
Alertas y registros insuficientes o ineficaces pueden provocar ataques y vulneraciones no detectados, permitiendo que los actores de amenazas causen daños graves. Algunos ejemplos de fallos en el registro y las alertas incluyen eventos críticos que no se registran o que se registran de forma inconsistente; un almacenamiento de registros inseguro, susceptible de ser manipulado o de sufrir accesos no autorizados; alertas insuficientes ante ataques activos en tiempo real o casi en tiempo real; mensajes de registro poco claros o que carecen de detalles o contexto; y registros que contienen datos confidenciales sin que estos hayan sido ocultados o depurados.
Esta vulnerabilidad se produce cuando la configuración de seguridad de la pila de aplicaciones, que incluye servicios en la nube, bases de datos, marcos de trabajo, bibliotecas, sistemas operativos y servidores web, no está configurada correctamente. Los errores de configuración de seguridad incluyen actualizaciones de seguridad desactivadas, permisos demasiado amplios, credenciales predeterminadas sin modificar y características innecesarias que se han dejado activadas.
Estos fallos se deben a la falta de garantías contra la aceptación o el procesamiento de datos no válidos o poco fiables de fuentes externas. Algunos ejemplos son la aplicación automática de actualizaciones de software sin validar su integridad, el uso de fuentes no fiables para dependencias como bibliotecas y complementos de terceros, y pipelines de CI/CD que extraen código u otros artefactos de desarrollo de software sin verificarlos.
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Algunas tecnologías de IA generativa pueden ayudar a una programación segura. Por ejemplo, las plataformas de codificación de IA agéntica como Claude Code e IBM® Bob pueden sacar a la luz vulnerabilidades y sugerir correcciones para el código inseguro en tiempo real. Las herramientas de generación de código de IA también pueden ayudar a refactorizar el código para mejorar la seguridad.
Aunque pueden automatizar y acelerar el desarrollo de software, los asistentes de codificación de IA siguen necesitando orientación para generar código seguro. Los programadores deben dar instrucciones claras que especifiquen no solo la funcionalidad sino también los requisitos de seguridad. Por ejemplo, una instrucción genérica como “cree una función de inicio de sesión” puede ampliarse a “cree una función de inicio de sesión que compruebe las entradas del usuario para el formato y la longitud esperados” para incluir instrucciones de codificación seguras. La guía de Open Source Security Foundation contiene ejemplos de instrucciones para ayudar a los asistentes de IA a tener en cuenta la seguridad del código.
Los equipos de ingeniería de software también pueden aportar el contexto necesario para que la IA generativa produzca código más seguro. La generación aumentada por recuperación (RAG) conecta las herramientas para desarrolladores con IA con estándares internos de codificación segura. Para los equipos sin directrices definidas, las reglas de seguridad de la IA de Secure Code Warrior sirven como punto de partida para un código generado por IA más seguro.
Al igual que los asistentes de IA, los agentes de codificación de IA se benefician de la orientación. Project CodeGuard ofrece un conjunto de reglas y un marco de habilidades que integra prácticas de codificación segura directamente en los flujos de trabajo agénticos. Un agente de codificación de IA puede utilizar estas reglas y habilidades durante la fase de planificación como parte de sus objetivos y durante la fase de ejecución mientras escribe el código.
El código producido por la propia inteligencia artificial puede introducir vulnerabilidades, por lo que la decisión final sobre precisión y seguridad sigue recayendo en los programadores humanos. Las medidas relacionadas con la IA generativa también deben combinarse con las siguientes buenas prácticas de codificación segura para crear múltiples capas de protección.
Las buenas prácticas de codificación segura abarcan diversas estrategias de programación defensiva para reforzar la seguridad del software. Las empresas podrían preocuparse por equilibrar la codificación segura con la velocidad de entrega. Sin embargo, muchas de estas prácticas integran la seguridad en el código sin sacrificar la rapidez de entrega, por ejemplo, incorporando la seguridad en la fase de diseño, estableciendo directrices de codificación segura, formando a los desarrolladores para que estén capacitados para identificar y corregir fallos de seguridad mientras programan, y automatizando el análisis y las pruebas del código para detectar vulnerabilidades.
Aunque es imposible mencionar todas las buenas prácticas de codificación segura que existen, esta lista sirve como punto de partida, y la combinación de estas prácticas puede mejorar la posición de seguridad de una organización:
Seguir los estándares de codificación segura
Incorporar la seguridad al diseño
Validar y depuración las entradas y codificar las salidas
Implementar protocolos criptográficos sólidos
Autenticar y autorizar
Establecer mecanismos robustos de registro y gestión segura de errores
Realizar pruebas de seguridad exhaustivas
Añadir seguridad como parte de las revisiones de código
Estos estándares sirven como guías fundamentales para integrar eficazmente las técnicas de codificación segura en los flujos de trabajo de desarrollo existentes. Proporcionan una base compartida para la programación segura en todos los proyectos de software.
La guía del desarrollador de OWASP es una referencia para programadores que les ayuda a comprender y elaborar código fuente seguro. La guía describe prácticas de codificación segura independientes de la tecnología, con los puntos clave de seguridad del código resaltados en listas de verificación extraídas de la versión archivada de la OWASP Secure Coding Practices Quick Reference Guide.
OWASP también proporciona una serie de hojas de referencia para implementar principios de codificación segura y combatir una amplia variedad de vulnerabilidades de código.
Creadas por el Software Engineering Institute de la Universidad Carnegie Mellon, los SEI CERT Coding Standards ofrecen orientación para una programación segura en los lenguajes de programación Android, C, C++, Java y Perl. Los estándares contienen reglas, recomendaciones y ejemplos de código conforme y no conforme. Las normas y recomendaciones incluyen evaluaciones de riesgos correspondientes, clasificadas según su gravedad, probabilidad y coste de corrección, con el fin de ayudar a los equipos de ingeniería de software a priorizar sus esfuerzos.
Junto con su Cybersecurity Framework para la seguridad de la información y la gestión de riesgos de ciberseguridad, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) también ha publicado su Secure Software Development Framework. El marco consiste en prácticas de desarrollo de software seguro de alto nivel y basadas en resultados, lo que lo convierte en un complemento ideal para los estándares más técnicos de OWASP y SEI CERT.
Incorporar un diseño seguro en el proyecto de un sistema se ajusta al enfoque de “shift left”, que consiste en adelantar las medidas de seguridad en el proceso de desarrollo de software. Considera formas de hacer que el software sea seguro incluso antes de que se escriba la primera línea de código.
Las evaluaciones exhaustivas de los riesgos y el modelado de las amenazas pueden ayudar a sacar a la luz posibles vulnerabilidades de seguridad en la arquitectura del software. La fase de diseño seguro también debe incorporar equipos de seguridad para colaborar de forma práctica y orientar sobre los requisitos de seguridad y cómo gestionarlos a nivel de código fuente.
Para obtener más información sobre la integración de la seguridad en el diseño, los equipos pueden consultar las hojas de referencia de OWASP sobre diseño de productos seguros, modelado de amenazas y su Secure by Design Framework.
Un principio fundamental de codificación segura es no confiar nunca en ninguna entrada, como demuestran los ataques por inyección. La validación y la depuración del lado del servidor ayudan a garantizar que las entradas no supongan ningún riesgo para la seguridad antes de ser procesados.
Los equipos de ingeniería de software pueden centralizar toda la lógica de validación y depuración en un archivo o ubicación centralizada y segura, con el fin de mantener la coherencia y facilitar el acceso y las actualizaciones. También pueden emplear los módulos de validación y depuración incorporados en los lenguajes y los marcos de programación, pero estos deben actualizarse con regularidad para hacer frente a las nuevas vulnerabilidades descubiertas.
La validación de entradas comprueba que el tipo de datos, el formato, la longitud, el rango, el tamaño y otras restricciones sean correctos. Esto puede implicar emparejar entradas con patrones aprobados o compararlas con un conjunto permitido de caracteres o valores.
Depurar las entradas implica limpiarlas y convertirlas en una forma segura. Debe adaptarse a un lenguaje o marco de programación.
En HTML, por ejemplo, el escape de caracteres especiales como &, <, >, “ y ‘ puede ayudar a prevenir ataques XSS. Bibliotecas como DOMPurify pueden ayudar a depurar el código HTML.
En el caso de las bases de datos, combinar consultas parametrizadas con sentencias preparadas puede ayudar a prevenir los ataques de inyección SQL, ya que las entradas se tratan como datos y no como código SQL que pueda ejecutarse de forma inadvertida. Las consultas parametrizadas primero definen todo el código SQL, con marcadores de posición para las entradas o los parámetros, y luego pasan cada parámetro a la consulta. Las sentencias preparadas son sentencias SQL precompiladas, lo que significa que los comandos SQL inyectados no pueden cambiar la intención de una consulta ni la forma en que se ejecuta.
La codificación de salidas permite mostrar datos de forma segura como texto para que no se interpreten como código. Muchos marcos incluyen protección por defecto contra la codificación de salidas o funciones automáticas de codificación y escape. El OWASP Java Encoder admite la codificación contextual de salidas para diferentes contextos, como la inclusión de variables en una URL, en CSS en línea o en JavaScript en línea, así como la inserción de variables en el valor de un atributo HTML, en una propiedad CSS o entre dos etiquetas HTML.
Cuando se aplica correctamente, la criptografía protege la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información.
Los programadores deben utilizar algoritmos actuales y sólidos al cifrar datos en tránsito y en reposo. AES se considera el estándar de oro para el cifrado simétrico, con modos autenticados y una clave de 256 bits que proporciona un alto nivel de seguridad. Para el cifrado asimétrico, el ECC con una curva segura o el RSA con relleno aleatorio habilitado y una clave de al menos 2048 bits ofrecen una seguridad robusta.
Para proteger las contraseñas, se deben aplicar algoritmos de hash y añadir una sal (una cadena distinta generada aleatoriamente) a la contraseña como parte del proceso de hash. Un algoritmo hash es una función matemática unidireccional que convierte los datos en un valor único, más corto y de longitud fija, que no puede descodificarse ni invertirse. Entre los algoritmos de hash modernos se incluyen Argon2id y scrypt.
En lugar de crear las suyas propias, los desarrolladores deben adoptar implementaciones fiables, respaldadas y mantenidas de bibliotecas criptográficas como Bouncy Castle, Libsodium, OpenSSL y Tink.
Las claves no deben estar codificadas en el código fuente, registradas en sistemas de control de versiones, almacenadas en variables de entorno o expuestas en registros. Las soluciones y tecnologías de gestión de claves pueden ayudar a automatizar el ciclo de vida de la gestión de claves, desde la generación, la distribución y el almacenamiento hasta el uso, la rotación, la revocación y la destrucción.
En lo que respecta a la protección de la capa de transporte, los equipos de ingeniería de software deben utilizar protocolos como Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) o HTTP Strict Transport Security (HSTS) y la última versión de TLS. La caché de datos sensibles debe desactivarse y evitar el almacenamiento innecesario de datos sensibles.
La autenticación y la autorización son prácticas de codificación seguras cruciales para verificar la identidad de una entidad y asegurarse de que tiene el nivel de acceso adecuado.
La autenticación multifactor (MFA) es una de las mejores defensas contra los ataques relacionados con contraseñas. Otros mecanismos incluyen la limitación de intentos de inicio de sesión, para evitar que los hackers adivinen las contraseñas demasiadas veces, y el bloqueo de la cuenta, para impedir los intentos de inicio de sesión durante un tiempo determinado tras varios intentos fallidos.
Para la autenticación sin contraseña, los desarrolladores pueden considerar protocolos como OpenID Connect (OIDC) y Security Assertion Markup Language (SAML). Los estándares abiertos FIDO y FIDO2 facilitan la autenticación sin contraseña mediante claves de acceso y pueden utilizarse para autenticar aplicaciones, servicios en línea y sitios web.
Una vez establecida una sesión autenticada, debe mantenerse mediante identificadores de sesión o tokens seguros. Los ID de sesión deben generarse mediante un generador de números pseudoaleatorios criptográficamente seguro. Al igual que con cualquier otra entrada del usuario, los ID de sesión o los tokens deben validarse antes de procesarse, con los valores no válidos filtrados.
Establecer tiempos de espera de caducidad para cada sesión limita el tiempo durante el cual los atacantes pueden secuestrar sesiones activas y lanzar ataques. Los equipos de ingeniería de software pueden utilizar las funcionalidades de gestión de sesiones integradas proporcionadas por los marcos de desarrollo web.
Los programadores pueden emplear protocolos de autorización como OAuth, que funciona en conjunto con el protocolo de autenticación OIDC. En términos de control de acceso, el control de acceso basado en roles (RBAC) es un modelo popular, en el que a los usuarios se les concede acceso en función de su rol predefinido. Otras opciones que pueden ser más robustas y admitir permisos más detallados son el control de acceso basado en atributos (ABAC) y el control de acceso basado en relaciones (ReBAC). ABAC analiza los atributos de las acciones, los objetos y los usuarios, como el nombre de un usuario, el tipo de un recurso y la hora del día, para determinar si se concederá el acceso. ReBAC concede acceso en función de las relaciones entre los recursos.
Incluso con protocolos y modelos de control de acceso implementados, los permisos deben validarse en cada solicitud y deben realizarse comprobaciones de control de acceso para cada objeto al que una entidad intente acceder. Denegar el acceso por defecto y aplicar el menor privilegio también son principios esenciales de codificación segura en lo que respecta a la autorización.
Los registros y los mensajes de error pueden ser ricas fuentes de información para ayudar a los actores maliciosos a idear ataques. Esto significa que tanto los registros como los errores deben gestionarse con cuidado.
Deben registrarse todos los errores de aplicación, los eventos del sistema relacionados con cambios en la configuración y con acciones administrativas o con privilegios, así como los eventos de fallo en los ámbitos de la autenticación, la autorización, la validación de entradas y la gestión de sesiones, ya que pueden indicar intentos de intrusión. Debe incluirse información suficiente, como los datos del usuario (identidad, funciones y permisos) y el contexto del error o suceso (objetivo, acción y resultado), para facilitar el análisis y la depuración.
Los registros deben escribirse en medios de solo lectura y almacenarse en una ubicación segura con acceso restringido y detección de manipulaciones integrada. Si es necesario enviar registros a otros sistemas, se debe emplear un protocolo de transmisión seguro.
Los datos sensibles no deben registrarse y deben borrarse o eliminarse de los registros. Cualquier otra información que se considere crítica, como cadenas de conexión a bases de datos, rutas de archivos, nombres y direcciones de redes internas e identificadores de sesión o tokens, debe cifrarse, someterse a un algoritmo hash o enmascararse.
Las bibliotecas de registro deben actualizarse periódicamente para asegurarse de que se corrigen los puntos débiles de seguridad, como demuestra la vulnerabilidad Log4Shell que afecta a la biblioteca de registro de código abierto Log4j ampliamente implementada y permite a los hackers ejecutar casi cualquier código que quieran en los sistemas afectados.
La gestión de errores va de la mano con el registro, ya que la información sobre los errores suele aparecer en los registros. Y los errores no gestionados pueden servir como puerto de entrada para los actores de amenazas.
Los desarrolladores pueden considerar la posibilidad de crear un gestor de errores global que devuelva una respuesta o un código de error genérico para los errores inesperados y, a continuación, registre más detalles sobre el error en el servidor. Esto evita filtrar información a hackers mientras gestiona errores de forma segura y proporciona los hallazgos necesarios para que los programadores investiguen más a fondo.
Todas las medidas de seguridad integradas en el código fuente deben verificarse. Los equipos de control de calidad y desarrollo pueden consultar la Web Security Testing Guide y la Application Security Verification Standard de OWASP como base para evaluar la seguridad del código. Las herramientas automatizadas también pueden ayudar en el proceso.
Las pruebas de seguridad de aplicaciones estáticas (SAST) aplican reglas predefinidas para identificar patrones en el código que indican posibles vulnerabilidades. SAST a veces se denominan pruebas de “caja blanca”, mientras que las herramientas SAST también se conocen como analizadores de código estático porque escanean el código sin necesidad de ejecutar la aplicación.
Las herramientas SAST destacan por señalar las vulnerabilidades comunes del código y pueden determinar el número exacto de línea y el archivo de las vulnerabilidades que encuentran. También se integran de manera fluida con la mayoría de los IDE y entornos CI/CD. Sin embargo, son propensos a producir falsos positivos.
Las pruebas de seguridad de aplicaciones dinámicas (DAST) adoptan un enfoque externo, evaluando las aplicaciones en sus tiempos de ejecución utilizando ataques simulados para imitar las acciones de los actores de amenazas reales. Por ello, DAST a menudo se denominan pruebas de caja negra porque los evaluadores no necesitan conocer o acceder al funcionamiento interno o al código fuente de un sistema. DAST suelen producir menos falsos positivos que SAST.
La combinación de SAST y DAST permite obtener una visión más completa de las posibles vulnerabilidades. Para realizar pruebas de seguridad aún más completas, SAST y DAST se pueden combinar con otros métodos, como las pruebas interactivas de seguridad de aplicaciones (IAST) que evalúan tanto el contexto del código como el comportamiento en tiempo de ejecución para informar de vulnerabilidades en tiempo real y el análisis de composición de software (SCA) que analiza el software para asegurarse de que sus componentes están seguros y actualizados.
La mayoría de las revisiones de código se centran en la calidad, comprobando que el código respete las directrices de estilo, que no presente problemas lógicos, que tenga un flujo óptimo y que cubra las pruebas y los casos extremos. Pero la seguridad también debe formar parte del proceso de revisión del código.
Las revisiones de código seguro funcionan como la siguiente línea de defensa tras los analizadores de código estáticos. Los revisores humanos de código aportan perspectivas especializadas, criterio y perspicacia a la hora de detectar vulnerabilidades de seguridad en el código que las herramientas automatizadas suelen pasar por alto.
Para un enfoque más estructurado, los revisores de código pueden consultar la hoja de referencia de OWASP para la revisión de código seguro.
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