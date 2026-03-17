¿Qué es la codificación segura?

La codificación segura, también conocida como programación segura, es la práctica de escribir código fuente que pueda defenderse de los ciberataques de los actores de amenazas. Incorporar medidas de seguridad en el código ayuda a limitar las vulnerabilidades, creando software lo suficientemente robusto y resiliente como para resistir las ciberamenazas.

La programación segura es una parte vital del ciclo de vida del desarrollo de software seguro (SSDLC). A diferencia del SDLC tradicional, donde la seguridad solo entra en juego durante la fase de prueba, el SSDLC incorpora la ciberseguridad en cada etapa del proceso de desarrollo de software. La seguridad del código no es simplemente una cuestión secundaria, un complemento opcional o un aspecto aislado, sino un elemento esencial para desarrollar software seguro.

La codificación segura también se engloba dentro del concepto más amplio de seguridad de las aplicaciones. Mientras que la programación segura se centra en integrar la ciberseguridad en el código, la seguridad de las aplicaciones abarca un amplio alcance de medidas de seguridad, desde protecciones de hardware hasta defensas basadas en software, y abarca todo el SDLC.

La explotación de vulnerabilidades se ha convertido en la principal causa de ataques, de acuerdo con el X-Force Threat Intelligence Index de 2026 de IBM. Pasar a un enfoque más proactivo y preventivo, como la codificación segura, puede detectar las amenazas antes de que se agraven.