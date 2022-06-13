Mitigar las intenciones maliciosas con el modelado de amenazas MISUSE

El marco del modelo de subprocesos MISUSE puede ayudar a los tecnólogos a crear aplicaciones y dispositivos seguros e identificar cómo los perpetradores pueden manipular la tecnología para dañar a las personas vulnerables.

La tecnología está entrelazada con casi todos los aspectos de la sociedad, y la influencia es bidireccional. Aunque las personas y la sociedad impulsan el cambio tecnológico, las tecnologías cambiantes pueden, a su vez, dar forma a la sociedad y al individuo, y esos cambios pueden ser increíblemente rápidos.



Para impulsar este rápido ritmo de cambio, los sectores se centran cada vez más en acelerar el descubrimiento tecnológico. Esto ha llevado a los tecnólogos a producir nuevas y emocionantes aplicaciones y dispositivos que literalmente transforman la forma en que trabajamos y vivimos. Sin embargo, a veces, el impulso hacia lo nuevo y el énfasis en lo positivo pueden, al principio, significar que no se reconocen los inconvenientes de una invención.

Aunque es cierto que las tecnologías no son ni inherentemente buenas ni malas, su uso puede llevar a resultados buenos y malos. En el mejor de los casos, la tecnología apoya iniciativas de todo tipo. En el peor de los casos, hay consecuencias imprevistas o incluso usos malévolos.

Un área en la que esta naturaleza contrastante de la tecnología es particularmente evidente es el control coercitivo, un patrón de comportamiento dominante destinado a infundir miedo y cumplimiento. La tecnología puede ser clave para apoyar a las personas vulnerables, permitiéndoles registrar pruebas, encontrar información útil y acceder a apoyo. Sin embargo, los perpetradores también pueden aprovechar incluso las tecnologías mejor intencionadas para facilitar objetivos maliciosos, como el control, el acoso y el acecho.

Al reconocer que se trata de un problema creciente, en mayo de 2020 el laboratorio de políticas de IBM publicó nuestros Cinco principios de diseño tecnológico para combatir el abuso doméstico que conciencian sobre el problema del abuso facilitado por la tecnología y proponen una forma de resistirlo a través del diseño. Sin embargo, aunque muchos tecnólogos tienen un deseo fundamental de construir aplicaciones y dispositivos seguros, identificar cómo los perpetradores pueden manipular la tecnología para dañar a individuos vulnerables y diseñar medidas para reducir esas manipulaciones no es tarea fácil.

Un tipo de metodología que se utiliza a menudo para descubrir y minimizar las vulnerabilidades de seguridad es el modelado de amenazas, que es un marco práctico para comprender, identificar, priorizar y mitigar los riesgos. Sin embargo, muchos métodos tradicionales de modelización de amenazas tienen un punto de vista centrado en el interior, teniendo en cuenta las amenazas contra los activos de la empresa. Debido a este punto de vista, puede resultar difícil aplicar estos marcos cuando se piensa en amenazas a individuos, ya que los objetivos de un perpetrador de control coercitivo diferirán de los de los hackers.

Para cambiar el pensamiento hacia un enfoque externo que tenga en cuenta el riesgo hacia el individuo, un equipo de IBM creó el marco del modelo de amenazas MISUSE. Este marco introduce una perspectiva diferente de modelado de amenazas, ayudando a los tecnólogos a reconocer toda la gama de daños que sus tecnologías podrían suponer para las personas.