¿Qué es el análisis de composición de software (SCA)?

Las herramientas SCA funcionan escaneando el código fuente del software, recopilándolo en una base de datos, comparándolo con bases de datos de vulnerabilidades conocidas, comprobando si hay actualizaciones o problemas de licencia y, a continuación, elaborando un informe.

Aunque el análisis de la composición del software puede analizar todo tipo de elementos de software, incluyendo componentes propietarios e imágenes de contenedor, se utiliza más comúnmente para analizar bibliotecas de código abierto. Los componentes de código abierto se incluyen en cierta medida en casi todas las bases de código modernas y, dado que las vulnerabilidades de su código son de dominio público, es especialmente importante mantener el software de código abierto actualizado y transparente.

Las herramientas SCA gestionan los riesgos de las vulnerabilidades de seguridad de los componentes de software de origen desconocido, los problemas de compatibilidad entre distintas licencias de código abierto y la documentación o el soporte incompletos o insuficientes de las bibliotecas de código abierto.

El análisis de la composición del software forma parte del proceso de DevOps nativo de la nube que integra el proceso de desarrollo del software con las operaciones de TI. SCA también respalda la posición de seguridad de una organización como parte del pipeline de DevSecOps , que integra la seguridad con el desarrollo y las operaciones. Las herramientas SCA se pueden implementar en un entorno de desarrollo integrado (IDE), proporcionando análisis de código en tiempo real durante el proceso de desarrollo.

El SCA difiere de otras formas de exploración de vulnerabilidades, como las pruebas estáticas de seguridad de aplicaciones (SAST), las pruebas dinámicas de seguridad de aplicaciones (DAST) y la exploración de dependencias.

Los equipos de TI suelen utilizar herramientas de SCA para generar una lista de materiales de software (SBOM). La SBOM enumera todos los componentes, bibliotecas y módulos de un producto de software en un formato legible por máquina para el cumplimiento y la seguridad de la cadena de suministro. Las SBOM también pueden informar aún más las políticas de escaneo de SCA.

Según los datos de la encuesta de International Data Corporation, el 93 por ciento de las empresas con al menos 100 empleados utilizaban software de código abierto en 2024, lo que pone de relieve la necesidad generalizada de soluciones SCA.1