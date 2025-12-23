¿Qué es la refactorización de código de IA?

La refactorización de código IA emplea la inteligencia artificial para automatizar el proceso de refactorización de código. Utiliza técnicas de machine learning y procesamiento del lenguaje natural para modificar la estructura interna del código del software manteniendo intacto el comportamiento o la funcionalidad externa.

La refactorización del código es una parte integral del proceso de desarrollo de software, ya que reduce la deuda técnica mediante mejoras en el código que optimizan el rendimiento y conducen a una mayor legibilidad y una mejor mantenibilidad. Con la ayuda de la IA, la refactorización puede ser más eficiente.