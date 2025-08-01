¿Qué significan los LLM de código para el futuro del desarrollo de software?

Según El Maghraoui, los ingenieros de software están evolucionando de productores de código a curadores de código. "Aunque la codificación sigue siendo esencial, el énfasis se está desplazando hacia el prompt engineering. ¿Cómo enmarcamos las consultas correctas en el contexto de estos LLM? Y en lugar de escribir cada línea de código, los desarrolladores están orquestando cada vez más el código generado por la IA, uniendo las piezas".

Sin embargo, esta evolución es solo la punta del iceberg. El Maghraoui cree que los roles de los desarrolladores progresarán hacia lo que ella denomina "ingeniería basada en intenciones". La idea es alejarse de la sintaxis y centrarse en la estructura, dejar los detalles más finos y hacer zoom en el conjunto, y pasar del qué al por qué, destacando objetivos, resultados e impacto.

Para McGinn, los LLM de código pueden tratarse como bibliotecas importadas a un programa. "Los problemas se pueden resolver más rápidamente de la misma manera que las bibliotecas nos ayudan a los ingenieros a aprovechar la funcionalidad que ya se ha creado y no tener que reinventar la rueda".

Este punto de vista se alinea con la computación generativa. En este marco, un modelo de código se integra en los sistemas como un componente de software modular y se maneja como una interfaz programable. Como tal, puede abstraer tareas de bajo nivel, y los desarrolladores dirigen más esfuerzos hacia la resolución de problemas de orden superior.

"Necesitan considerar el design thinking en lugar de escribir código", dice Satoh. "Necesitamos ingenieros de alto nivel que puedan crear la arquitectura de un sistema".

Es un rol que se está volviendo más multidisciplinario, incorporando no solo el diseño y la arquitectura, sino también otras dimensiones como la ética y la seguridad. "Es menos manual y hay más automatización, pero es más estratégico", dice El Maghraoui. "Está combinando la ingeniería de software con el pensamiento a nivel de sistema, el pensamiento de producto y el razonamiento ético. Ahora no solo sabemos de codificación, sino que nos estamos convirtiendo en ingenieros expertos en IA y en ingenieros que priorizan la IA.

Esto abre nuevas posibilidades para mejorar las habilidades en esas tareas de mayor nivel, especialmente para los desarrolladores junior. "Los objetivos de muchas referencias son estar al nivel de un desarrollador junior. Así que si esa es una métrica que buscamos, entonces la idea es no tener tanta necesidad de eso", dice McGinn. "Necesitamos personas que tengan un nivel más profundo que un desarrollador junior, o es posible que ya no necesiten haber pasado por el papel de desarrollador junior para entender lo que hace un desarrollador sénior".