¿Qué es la IA perimetral?

En pocas palabras, la IA perimetral, o "IA en el perímetro", se refiere a la combinación de edge computing e inteligencia artificial para ejecutar tareas de machine learning directamente en dispositivos perimetrales interconectados. El edge computing permite que los datos se almacenen cerca de la ubicación del dispositivo, y los algoritmos de IA permiten que los datos se procesen directamente en el perímetro de la red, con o sin conexión a Internet. Esto facilita el procesamiento de datos en milisegundos, proporcionando comentarios en tiempo real.

Los coches autónomos, los dispositivos portátiles, las cámaras de seguridad y los electrodomésticos inteligentes se encuentran entre las tecnologías que aprovechan las capacidades de la IA perimetral para ofrecer rápidamente a los usuarios información en tiempo real cuando es más esencial.

La IA perimetral está ganando popularidad a medida que las industrias descubren nuevas formas de aprovechar su poder para optimizar los flujos de trabajo, automatizar los procesos empresariales y desbloquear nuevas oportunidades de innovación, todo ello al tiempo que se abordan preocupaciones como la latencia, la seguridad y la reducción de costes.

