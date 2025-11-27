La documentación del código es una parte vital del proceso de desarrollo de software . Pero para muchos desarrolladores de software, documentar el código puede ser una tarea que lleva mucho tiempo y, a menudo, les aleja de su objetivo principal de escribir código.
Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial. Las herramientas impulsadas por IA generativa emplean modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para hacer que la creación y el mantenimiento de documentación sean más eficientes. Los LLM de código se han entrenado o ajustado en conjuntos de datos de codificación, analizando la sintaxis, la estructura y la semántica del código fuente. Basándose en los patrones que recopilan, los modelos de IA generan documentación de bajo nivel, como comentarios de código en línea que explican líneas o bloques de código y cadenas de documentación, o cadenas de documentos, que describen una clase, función, método o módulo en particular.
Así es como las herramientas de IA pueden beneficiar la documentación de los flujos de trabajo, con algunos consejos extra para ayudar a los equipos de ingeniería de software a sacar el máximo beneficio de la IA para documentar código.
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El informe sobre el estado del desarrollo de software asistido por IA de 2025 del programa de investigación DORA de Google Cloud reveló que el 64 % de los profesionales del desarrollo de software encuestados utilizan la IA para escribir documentación. 1
La automatización puede ahorrar tiempo y esfuerzo a los desarrolladores, permitiéndoles centrarse más en diseñar algoritmos, formular lógica y resolver problemas. Además, asistentes de codificación como Gemini Code Assist, GitHub Copilot y Tabnine pueden vincularse directamente a entornos de desarrollo integrados (IDEs) y espacios de trabajo populares como Eclipse, JetBrains IDEs y Visual Studio Code. Los programadores se mantienen "al día" mientras codifican, y los asistentes de IA recomiendan comentarios en línea y cadenas de documentos según el contexto en tiempo real.
Consejo principal: La documentación generada por IA sigue requiriendo la experiencia de un programador humano para cubrir detalles que faltan, especialmente en lo que respecta a lógica avanzada, algoritmos complejos o casos Edge. El ojo del programador también es esencial para detectar cualquier explicación de código innecesaria, comentarios redundantes y sugerencias demasiado generales que saturen el código.
La documentación del código a menudo se queda en el camino, especialmente cuando los problemas de alta gravedad o prioridad se vuelven más apremiantes. Esto puede llevar a que la documentación no esté sincronizada con el estado actual del repositorio (también llamado repositorio). La información obsoleta puede dificultar los futuros esfuerzos de mantenimiento del código y optimización del rendimiento, y ralentizar la incorporación de nuevos miembros al equipo.
Los asistentes de IA pueden ayudar a reducir la discrepancia, reflejando rápidamente los cambios de código en la documentación. Plataformas como Mintlify, por ejemplo, tienen un agente de IA que actualiza la documentación relevante en función de un enlace solicitud de extracción para fusionar cambios en las características.
La actualización de la documentación del código es un caso de uso cada vez más frecuente para los equipos de desarrollo de software. Según la encuesta de desarrolladores de 2025 de Stack Overflow, casi una cuarta parte (el 24,8 %) de los desarrolladores utilizan en su mayoría la IA y más de una cuarta parte (el 27,3 %) utilizan parcialmente la IA para crear o mantener la documentación. 2
Consejo principal: lleve las actualizaciones un paso más allá incorporando documentación de código de IA en su pipeline de integración continua/entrega continua (CI/CD). Asegúrese de comprobar la compatibilidad con su pila tecnológica actual y con el ecosistema de software más amplio. Por ejemplo, la plataforma GitBook ofrece sincronización de documentación con sistemas de control de versiones basados en Git, como GitHub y GitLab.
Al igual que las convenciones de codificación, la documentación del código también debe seguir un estilo y una estructura consistentes. Mantenerse fiel a ellos puede ser un reto, especialmente para grandes repositorios empresariales y de código abierto con múltiples colaboradores.
Al igual que las herramientas de revisión de código con IA que comprueban la calidad, funcionalidad y estilo, las herramientas de documentación de código con IA pueden evaluar toda la documentación e implementar automáticamente los cambios necesarios de estilo y estructura. Muchas de estas herramientas de IA también siguen estándares de documentación que dependen del lenguaje de programación, como Javadoc para Java, JSDoc para JavaScript y Markdown para Python , entre otros.
Consejo principal: Crea plantillas que establezcan directrices de estilo y estructura para la documentación del código, y luego entrena o ajusta la herramienta de IA que elijas con esas plantillas. Considere la posibilidad de entrenar o ajustar su generador de documentación no solo en toda su base de código, sino también en otras bases de conocimiento o documentación técnica de alto nivel, incluidos diagramas de arquitectura, diagramas de flujo de diseño y documentos de requisitos de productos, para añadir más contexto y mejorar la calidad de la documentación.
La documentación de código también abarca tipos externos, que suelen estar orientados al cliente y adaptados a desarrolladores y usuarios fuera de una empresa. Por ejemplo, la documentación de la interfaz de programación de aplicaciones (API) describe las clases, funciones, métodos y módulos disponibles de las API públicas de un proyecto de software.
Los generadores de documentación pueden producir documentación de API en varios formatos, incluidos HTML, PDF y XML, en respuesta a instrucciones en lenguaje natural. Estas herramientas impulsadas por IA evalúan archivos de código para generar descripciones de endpoints, estructuras de parámetros de solicitud y esquemas de respuesta, así como información detallada sobre requisitos de autenticación y códigos de error.
Consejo principal: La documentación de la API generada por IA tendrá que ser revisada por un programador humano. Verify el output para asegurarte de que es preciso, completo y de alta calidad.
Modernizar el código heredado puede ser un reto y, por tanto, requiere un plan meticuloso. El primer paso consiste en comprender toda la base de código revisando cualquier documentación disponible. Sin embargo, los sistemas heredados suelen carecer de documentación suficiente, por lo que la tarea recae en manos de los desarrolladores para tener un conocimiento suficiente del sistema.
Los asistentes de programación impulsados por IA como IBM Bob pueden ayudar en el proceso de modernización . Se han formado en diferentes lenguajes de programación, incluso en los más antiguos, lo que les permite analizar una base de código, trazar las dependencias y generar una documentación de código clara. Los desarrolladores pueden entonces utilizar la documentación generada por IA para depurar código heredado y guiar su enfoque de modernización, ya sea refactorización de código, migración o reescritura de código.
El mejor consejo: comience de a poco para evitar el agobio. Divide la base de código en módulos más pequeños y manejables y documenta uno a uno. Elija un componente central o crítico y, a continuación, avance por la cadena de documentación hacia áreas menos cruciales o menores.
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1. ¿Cómo están usando los desarrolladores la IA? Dentro de nuestro informe DORA 2025, Google, 23 de septiembre de 2025
2. encuestado, Stack Overflow, 2025