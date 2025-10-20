¿Qué es la documentación del código?

Esta documentación orientada al usuario está dirigida a desarrolladores y otros usuarios ajenos a la empresa. Por ejemplo, la documentación de la API establece las clases, funciones, métodos y módulos disponibles de las API públicas de un proyecto de software. La documentación externa también puede consistir en archivos de configuración, notas de integración y un archivo README.

El archivo README está escrito en Markdown, un lenguaje de marcado ligero para formatear texto sin formato. Contiene información sobre las características del proyecto, las dependencias, las instrucciones de instalación, los comandos de la interfaz de línea de comandos (CLI) y las opciones para obtener ayuda y soporte. Los proyectos de código abierto también incluyen información sobre las licencias y directrices para los colaboradores a la hora de enviar solicitudes de incorporación de cambios (pull requests), con el fin de integrar correcciones de errores o modificaciones del código en la rama principal del repositorio.