¿Qué es una solicitud de incorporación de cambios?

Una solicitud de incorporación de cambios (PR) es un método para proponer modificaciones en una base de código. Los desarrolladores de software crean una bifurcación del repositorio de código principal (también llamado “repo”) en una rama independiente, realizan confirmaciones de código en dicha rama a medida que trabajan y crean una solicitud de incorporación de cambios para señalar las modificaciones sugeridas con vistas a una revisión del código antes de incorporar o fusionar los cambios de la rama en la base de código principal.

Las PR son mecanismos habituales en repositorios Git como Bitbucket y GitHub. GitLab aplica el término “solicitud de fusión” en lugar de solicitud de incorporación de cambios para referirse al mismo proceso.

Los desarrolladores pueden crear solicitudes de incorporación de cambios mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) o la interfaz web. Las nuevas solicitudes de incorporación de cambios suelen abrirse para la corrección de errores, actualizaciones de dependencias, nuevas características o código refactorizado. Las solicitudes de refactorizado agilizan las revisiones de código, mantienen las bases de código al día y fomentan la colaboración entre los miembros de los equipos de desarrollo de software.