Detección de secretos con IA: una guía para desarrolladores

La detección de secretos es el proceso de localizar y señalar datos confidenciales, conocidos como “secretos”, en los códigos fuente u otras ubicaciones dentro de los entornos de desarrollo de software. Esta capa automatizada de defensa ayuda a garantizar que no se codifique ni se introduzca información confidencial en el código fuente de forma fácilmente legible o sin cifrar.

La detección de secretos forma parte de un enfoque de “shift left” que adelanta la seguridad en el proceso de desarrollo. Los secretos pueden extenderse más allá del código, aumentando el riesgo de exposición a incidentes de seguridad. La protección automatizada mediante la detección de secretos puede ayudar a proteger los flujos de trabajo de los desarrolladores a escala.