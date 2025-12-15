Sin embargo, la productividad de la ingeniería de software abarca más que velocidad y eficiencia. También incluye la efectividad, la calidad del código y la experiencia del desarrollador. En algunas de estas áreas, la IA puede obstaculizar más que ayudar.

Un estudio realizado por la organización de investigación sin ánimo de lucro METR descubrió que las herramientas de IA podrían ralentizar a los desarrolladores en algunos casos. Los encuestados mencionaron algunos factores que podrían explicar la reducción de la velocidad, entre ellos, que las herramientas de IA funcionan peor en entornos de desarrollo grandes y complejos, y la falta de contexto tácito o conocimiento vital en dichas herramientas.

La Encuesta a Desarrolladores 2025 de Stack Overflow reveló resultados similares. Los encuestados citaron lidiar con soluciones que son "casi correctas pero no del todo" como su principal frustración cuando se trata de herramientas de IA, seguidas del lento proceso de depuración de líneas de código generadas por IA. Los desarrolladores encuestados también dijeron que seguirían recurriendo a otra persona en busca de ayuda cuando no confíen en las respuestas de la IA, tengan preocupaciones éticas o de seguridad sobre el código, quieran aprender las buenas prácticas o cuando estén atascados y no puedan explicar el problema.

Esto hace que el toque humano sea aún más valioso para formar desarrolladores de alto rendimiento y productivos. La IA se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para el desarrollo de software, pero no es una varita mágica. El desarrollo de software aún requiere la entrada de humanos para ser efectivo. Estas son seis formas de mejorar la productividad de los desarrolladores de software, con y más allá de la IA.