¿Qué es la automatización de TI?

La automatización de TI es el uso de software para completar tareas y procesos repetibles con una intervención humana mínima o nula.
Permite a las empresas crear e implementar flujos de trabajo de automatización que reducen el tiempo que los trabajadores humanos dedican a completar tareas manuales que consumen mucho tiempo. La automatización de TI es un componente integral de la estrategia de TI moderna y de las iniciativas de transformación digital.
Gestionar y coordinar centros de datos dispersos geográficamente y arquitecturas de cloud híbrido es una carga de trabajo monumental. Estos entornos suelen incluir redes virtualizadas, aplicaciones de microservicios, requisitos de seguridad en evolución, ciclos continuos de entrega de software y otros componentes característicos de las redes informáticas modernas. Además, las expectativas de los clientes son igualmente excepcionales, con conexiones rápidas y un tiempo de inactividad mínimo ahora como norma operativa. La automatización de TI ayuda a las empresas a afrontar ese reto.
El software de automatización proporciona a las empresas la agilidad y flexibilidad necesarias para escalar y asignar recursos de acuerdo con la demanda en tiempo real, una parte importante para lograr los objetivos de coste y rendimiento. Por ejemplo, los desarrolladores pueden utilizar scripts de automatización para aprovisionar automáticamente recursos, configurar y gestionar redes y servicios en la nube, aplicar la seguridad y acelerar el proceso de DevOps y la prestación de servicios.
Con las modernas soluciones de automatización de TI, los equipos pueden utilizar una única plataforma para supervisar y agilizar los flujos de trabajo, las tareas y los procesos por lotes (como la configuración de la red, el aprovisionamiento de usuarios y la gestión de parches).
Estas soluciones permiten al personal superior de TI dedicar su experiencia a proyectos más estratégicos, en lugar de dedicar tiempo a probar secuencias de comandos para flujos de trabajo rutinarios. Las empresas pueden incluso aprovechar la automatización de TI (y el mayor ancho de banda que proporciona a los profesionales de TI) para explorar el impacto de las nuevas tecnologías, como la IA generativa y la computación cuántica.
En muchas aplicaciones diferentes, la automatización de la TI puede ayudar a las empresas a crecer más rápido, con menos errores, y a ofrecer servicios con mayor velocidad y seguridad.
En esencia, la automatización de TI implica ejecutar scripts que definen y ejecutan una secuencia de acciones específicas. Estas acciones se pueden activar manualmente, en un horario establecido o por eventos específicos (actualizar una base de datos sobre un determinado evento, por ejemplo). Si un proceso es complejo, los equipos de TI pueden combinar varios scripts en una serie para crear un flujo de trabajo de automatización más complejo.
Las herramientas de automatización de TI de nivel empresarial pueden automatizar una serie de tareas, desde el aprovisionamiento de cloud y la implementación de aplicación hasta la automatización de flujos de trabajo y la gestión de proyectos.
Digamos que una empresa contrata a un nuevo empleado. Cuando la información del nuevo empleado se introduce en la base de datos de empleados, las características de aprovisionamiento automatizado pueden configurar las cuentas del usuario, conceder acceso a las plataformas, aplicaciones y datos de SaaS correspondientes e iniciar los mecanismos de incorporación.
La automatización es aún más potente cuando se mejora con inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML), como es el caso de AIOps. Las características de IA y ML permiten la automatización inteligente, donde los algoritmos analizan datos estructurados y no estructurados para ayudar a las herramientas de automatización a evaluar, aprender y optimizar los flujos de trabajo de automatización.
Por ejemplo, los modelos de IA pueden analizar el comportamiento del usuario y los patrones de tráfico de la red para identificar posibles ciberamenazas. Si el modelo detecta una amenaza, la plataforma de automatización inicia los protocolos de seguridad necesarios, incluyendo el aislamiento de amenazas, los backups de datos y los procesos de alerta.
La automatización de TI suele incluir cuatro fases clave:
Cualquier tarea de TI que sea repetible es una gran candidata para la automatización parcial o total. La automatización de estas tareas permite a las empresas mantener operaciones más rápidas, coherentes y eficientes en todos los casos de uso, tecnologías y entornos (incluidos contenedores, nube, edge computing, pipelines de DevOps y prácticas de seguridad).
Las aplicaciones más comunes de la automatización de TI incluyen:
La gestión de la configuración es un proceso de ingeniería de sistemas que ayuda a las empresas a mantener la calidad del rendimiento y la funcionalidad de un producto, sistema u otro activo informático a lo largo de su ciclo de vida. Las prácticas de gestión de la configuración permiten a los administradores de sistemas realizar un seguimiento del estado de los activos (como sistemas informáticos, servidores y aplicaciones) para que los equipos puedan identificar rápidamente los problemas, gestionar eficazmente el control de los cambios y evitar desviaciones en la configuración y tiempos de inactividad innecesarios.
Las empresas utilizan herramientas de gestión de configuración para establecer y mantener configuraciones en entornos informáticos, dispositivos, flujos de trabajo y más. La automatización de los procesos de configuración permite a los equipos de TI implementar, actualizar y retirar rápidamente componentes de infraestructura y mejorar el rendimiento y la seguridad del sistema.
El aprovisionamiento se refiere al proceso de configuración de infraestructura de TI, que incluye hardware, redes, máquinas virtuales y otros recursos, y de poner los recursos y los datos a disposición de los sistemas y los usuarios. El aprovisionamiento de recursos es más específico y se refiere a la asignación y configuración de los recursos (como la CPU y el almacenamiento) que una aplicación o un servicio necesita para funcionar.
Tanto los procesos de aprovisionamiento de infraestructuras como de recursos se pueden mejorar mediante la automatización. Con el aprovisionamiento automatizado, las organizaciones pueden codificar las configuraciones de la infraestructura y los recursos y establecer flujos de trabajo repetibles, lo que hace que el proceso de aprovisionamiento sea más rápido, preciso y flexible.
La infraestructura como código (IaC) es un gran ejemplo de aprovisionamiento automatizado. Utiliza un lenguaje de codificación descriptivo de alto nivel para automatizar el aprovisionamiento de la infraestructura de TI, de modo que los desarrolladores no tengan que aprovisionar y gestionar manualmente los componentes de la infraestructura cada vez que quieran desarrollar, probar o implementar una aplicación de software.
La automatización de redes es un proceso que automatiza la configuración, la gestión, las pruebas, la implementación, el funcionamiento de las redes físicas y virtuales y los dispositivos de red. Reduce la cantidad de recursos que los desarrolladores gastan en gestionar y aprovisionar redes informáticas.
Las herramientas de automatización pueden ejecutar procesos como la configuración y las pruebas de red, el aprovisionamiento de recursos, el equilibrio de carga y la implementación del flujo de trabajo que ayudan a los equipos de TI a mantener un servicio consistente e implementar actualizaciones e implementaciones más rápidas.
Muchas empresas utilizan arquitecturas de cloud híbrido, que incluyen centros de datos en las instalaciones y entornos de nube pública y nube privada. El cloud computing puede ofrecer una mejor orquestación, gestión y portabilidad de aplicación, pero maximizar su valor a menudo requiere herramientas de automatización que puedan elegir el entorno óptimo para cada carga de trabajo.
Hoy en día, el 77 % de las empresas utilizan arquitecturas de TI híbridas y necesitan herramientas de orquestación que funcionen en todos los entornos2.Los servicios de automatización en la nube ayudan a los equipos a trasladar y orquestar cargas de trabajo entre entornos de forma rápida (en tiempo real, en algunos casos) y precisa.
La orquestación permite la gestión coordinada de múltiples procesos de automatización, agregándolos a flujos de trabajo integrales. La automatización de la orquestación ayuda a garantizar que cada tarea active correctamente la siguiente, lo que reduce la necesidad de intervención manual y permite operaciones totalmente automatizadas.
Tanto si las empresas utilizan pipelines de integración continua e implementación continua (CI/CD) como si optan por enfoques más tradicionales, el desarrollo de software actual depende de una automatización fiable. La automatización de implementación permite a los desarrolladores integrar, probar e implementar automáticamente los cambios de código, creando bucles de feedback rápidos y acelerando las versiones de software.
Los procesos de implementación automatizados son especialmente importantes durante las etapas de prueba y lanzamiento del producto. Sin embargo, las pruebas automáticas de código y rendimiento a lo largo del ciclo de vida del desarrollo pueden ayudar a los equipos de DevOps a aumentar de forma proactiva la calidad del código e identificar problemas de forma temprana.
La migración de TI, que incluye la migración a la nube, la migración de datos, la migración de aplicaciones, la migración del sistema operativo y la migración de máquinas virtuales (VM), es el proceso de mover datos y software entre sistemas.
Los proyectos de migración pueden ser complicados, porque los planes de migración suelen adaptarse a las necesidades específicas de la organización. La automatización de los procesos de migración puede ayudar a agilizar y acelerar estos proyectos.
La sincronización automatizada de datos, el proceso de actualización automática y continua de los registros de datos para garantizar la uniformidad en todos los sistemas y dispositivos de red, ayuda a las organizaciones a mantener almacenes de datos precisos y actualizados.
Sin herramientas de sincronización de datos, los equipos tendrían que depender de la tediosa entrada manual de datos para propagar los cambios de registros en todo el entorno de TI. Con las herramientas de sincronización, los equipos pueden automatizar los procesos de gestión de datos, lo que ayuda a las empresas a minimizar la pérdida de datos, agilizar la gestión de datos y beneficiarse de sincronizaciones precisas y ultrarrápidas.
La seguridad de TI se centra en implementar medidas para proteger los entornos de TI de ciberamenazas, infracciones y otras formas de acceso no autorizado. La seguridad de los sistemas de TI solía ser una consideración posterior al desarrollo, pero muchas empresas ahora priorizan la seguridad a lo largo del ciclo de vida del producto.
La automatización de la seguridad utiliza software para detectar, prevenir, analizar y remediar automáticamente las vulnerabilidades de ciberseguridad. Por ejemplo, las empresas pueden utilizar la automatización de la seguridad para configurar el acceso de los usuarios a aplicaciones y servicios a través de sistemas de gestión de identidades y accesos (IAM). La seguridad automatizada no solo acorta los tiempos de respuesta a incidentes, sino que también reduce los errores de configuración, los riesgos de cumplimiento y el tiempo medio de reparación (MTTR).
Los desarrolladores pueden optar por adoptar varios tipos de automatización de TI, incluidos:
BPA es una estrategia que utiliza software para automatizar procesos empresariales complejos y repetitivos. Estos procesos incluyen actividades de "gestión empresarial" como la incorporación de empleados, la captación de nuevos clientes, el procesamiento de pedidos y la gestión de inventarios. BPA se diferencia de otros tipos de automatización debido a su complejidad y su conexión con múltiples sistemas de TI empresariales.
Dado que BPA suele adaptarse a las necesidades específicas de una organización, es una herramienta eficaz para agilizar las operaciones diarias que mantienen a las empresas funcionando sin problemas.
La entrega continua ayuda a los equipos de desarrollo a automatizar el proceso que mueve el software a través del ciclo de vida de desarrollo de software y entrega aplicaciones. Permite a los desarrolladores entregar automáticamente el código de la aplicación (actualizaciones, correcciones y nuevas características, por ejemplo) al entorno de infraestructura adecuado, y ayuda a los equipos a mejorar la seguridad y la velocidad de la entrega de software.
Los contenedores Kubernetes, o K8s, son componentes de aplicaciones ligeros y ejecutables que combinan el código fuente con todas las bibliotecas y dependencias del sistema operativo necesarias para ejecutar el código en cualquier entorno.
La automatización de Kubernetes simplifica el proceso de configuración, implementación y mantenimiento de los contenedores de Kubernetes, que sustentan muchas de las aplicaciones empresariales actuales.
La automatización del flujo de trabajo es el proceso de automatizar el flujo de documentos, datos y tareas a través de las actividades relacionadas con el trabajo. Mediante el software de gestión de tareas, los equipos de TI pueden dirigir automáticamente las tareas y los procesos empresariales a los equipos, departamentos y flujos de trabajo de toda la empresa.
Los flujos de trabajo automatizados eliminan la gestión de tareas y procesos de las manos de los trabajadores humanos, permiten a las empresas optimizar los flujos de trabajo, maximizar la productividad de los trabajadores y aumentar la eficiencia general de las empresas.
La automatización inteligente, a veces llamada automatización cognitiva, es el uso de la IA, el procesamiento del lenguaje natural y la automatización de procesos robóticos para agilizar y escalar la toma de decisiones en las organizaciones. Por ejemplo, un proveedor de seguros puede usar la IA para calcular pagos, estimar tarifas y abordar las necesidades de cumplimiento.
Como la IA se basa en modelos de IA, algoritmos de ML y herramientas de análisis de datos previamente entrenados, requiere menos datos (e incluso menos intervención humana) para identificar las tendencias de datos y optimizar los flujos de trabajo de automatización.
La automatización robótica de procesos (RPA), también conocida como robótica de software, utiliza interfaces de programación de aplicaciones (API), scripts y tecnologías de automatización inteligente para completar tareas repetitivas entre aplicaciones empresariales y de productividad.
Mediante el uso de software basado en reglas, RPA puede completar trabajos de forma autónoma y ejecutar procesos (como extraer datos, completar formularios y mover archivos) sin recursos humanos.
La automatización del front-end se centra en agilizar los procesos de configuración y mantenimiento que dan soporte a una interfaz de usuario (una página web, por ejemplo). Permite a los equipos completar rápidamente tareas, como la monitorización de usuarios, las pruebas de sitios web, la introducción y extracción de datos, y crear experiencias de usuario sin fricciones.
La automatización de backend, también llamada automatización de cargas de trabajo o automatización de API, aprovecha la naturaleza conectiva de las API para automatizar sistemas y procesos de backend de alta capacidad. Incluye automatización del procesamiento y la migración de bases de datos, automatización de la transferencia de archivos, automatización del descubrimiento de servicios (que permite que los servicios y microservicios se descubran e interactúen entre sí a través de una red) y automatización de pruebas para funciones de backend.
La automatización de backend permite a las empresas evaluar y optimizar las funciones de backend para que las aplicaciones sigan siendo rápidas, fiables y escalables.
El éxito de la automatización de TI requiere que las empresas elijan qué procesos manuales y trabajos automatizar. Por lo general, deben mapear y analizar completamente los procesos; estandarizar esos procesos y evaluar su impacto, complejidad y criticidad de la misión; y monitorice continuamente los flujos de trabajo de automatización en busca de oportunidades de optimización.
Sin embargo, el éxito de la automatización también depende de cómo los desarrolladores decidan implementarla. Las empresas pueden elegir entre una variedad de estrategias, que incluyen:
Algunas organizaciones siguen confiando en lo que puede describirse como un método de automatización "elemental" o fragmentario, que aborda problemas individuales con soluciones aisladas. Normalmente, esto significa identificar un problema específico (un administrador que necesita automatizar las copias de seguridad de la base de datos, por ejemplo) y resolverlo con una herramienta o script independiente.
Este enfoque puede ofrecer ganancias rápidas, pero al centrarse en necesidades aisladas, también puede crear silos de automatización que dificultan la integración de las operaciones de negocio y TI, especialmente cuando los procesos son interdependientes. Los entornos de TI dinámicos actuales exigen soluciones de automatización que conecten sistemas y procesos dispar, y un método arquitectónico puede proporcionar esas soluciones.
Las estrategias arquitectónicas permiten a los equipos de TI unificar y agilizar diversos procesos de automatización dentro de un único marco centralizado, lo que facilita la orquestación fluida de tareas en entornos diversos y complejos. Con las plataformas de automatización low-code, los equipos pueden gestionar y coordinar múltiples herramientas de automatización para que los datos y las dependencias se integren en los flujos de trabajo de toda la empresa.
Sin embargo, la transición a una estrategia arquitectónica no significa que los desarrolladores deban revisar todo de una vez. Algunas organizaciones prefieren la consolidación total de sus herramientas de automatización. Sin embargo, muchos eligen un enfoque, en el que un departamento o proceso se mueve hacia la automatización y los equipos de DevOps amplían gradualmente la cobertura a los demás.
La automatización bimodal de TI implica ejecutar dos modos de automatización distintos, pero paralelos, dentro de los departamentos de TI.
El modo 1 se centra en agilizar y optimizar procesos de operaciones de TI predecibles y bien establecidos. Se basa en la infraestructura heredada para ayudar a garantizar la estabilidad operativa y cumplir los acuerdos de nivel de servicio (SLA).
El Modo 2 está orientado al desarrollo, adoptando un enfoque innovador y ágil para abordar problemas nuevos y desconocidos. Adopta herramientas y tecnologías emergentes para fomentar la innovación y apoyar la creación de nuevos procesos, productos y servicios de TI.
La ejecución simultánea de ambos modos permite a los equipos de TI crear flujos de trabajo de automatización ágiles y escalables, al tiempo que protege los sistemas centrales de riesgos e interrupciones. Sin embargo, la comunicación y la integración efectivas entre los modos son esenciales.
Los departamentos de TI deben administrar datos, información y dependencias en ambos entornos. Con una plataforma de automatización unificada, los desarrolladores pueden agilizar la automatización del modo tradicional al tiempo que respaldan las necesidades de desarrollo rápido del modo innovador, cerrando eficazmente la brecha entre ambos.
Adoptar un enfoque bimodal para la automatización de TI puede ser una tarea compleja y laboriosa, pero también ayuda a las empresas a aumentar la flexibilidad y la escalabilidad de sus pilas tecnológicas.
La optimización del flujo de trabajo implica rediseñar los procesos para beneficiarse al máximo de las soluciones de automatización, creando flujos de trabajo más eficientes e integrados que mejoran el cumplimiento de los SLA. Este enfoque se aplica tanto a los flujos de trabajo existentes, reimaginándolos a través de la lente de la automatización, como a los nuevos flujos de trabajo, incorporando la automatización al principio del ciclo de desarrollo.
Dado el ritmo vertiginoso de la DevOps moderna, no es práctico programar manualmente cada tarea o proceso repetitivo. Y con el creciente número de aplicaciones y dependencias del sistema en las arquitecturas de TI, mantener y actualizar los guiones se ha convertido en un desafío cada vez mayor.
La incorporación de la automatización desde el principio ayuda a los equipos de TI a aumentar la eficiencia y la flexibilidad del flujo de trabajo, lo que les permite abordar problemas en todos los entornos y responder más rápidamente a los cambios.
Los términos automatización de TI y orquestación de TI a menudo se usan indistintamente. Y aunque ambas son herramientas invaluables para administrar entornos de TI, difieren en sus objetivos y propósito.
La automatización informática utiliza la tecnología para gestionar tareas y procesos individuales de forma automática, como la realización de copias de seguridad, la aplicación de actualizaciones de software y la monitorización de sistemas. La automatización de estas tareas rutinarias libera tiempo y recursos valiosos para los equipos de TI.
La orquestación es el proceso de coordinar y gestionar varias tareas automatizadas (o flujos de trabajo completos) de forma unificada. El objetivo principal de la orquestación es mejorar la eficiencia operativa general, reducir los costes y aumentar la escalabilidad.
En resumen, la automatización gestiona trabajos individuales, mientras que la orquestación coordina múltiples tareas automatizadas para gestionar procesos más amplios y complejos.
Las empresas que buscan implementar herramientas innovadoras de automatización de TI no tienen escasez de opciones.
Por ejemplo, con herramientas de automatización impulsadas por ML, los desarrolladores pueden procesar grandes conjuntos de datos, identificar patrones en los datos de rendimiento, asignar recursos dinámicamente y escalar entornos de TI en tiempo real3. También ayudan a agilizar DevSecOps, una práctica de desplazamiento a la izquierda que incorpora la seguridad al principio del proceso de desarrollo, para que los desarrolladores puedan ofrecer productos más seguros.
Además, los agentes de IA están preparados para transformar las operaciones específicas del sector, especialmente en ingeniería y finanzas, donde pueden ofrecer conocimientos y soluciones de automatización sensibles al contexto4. La IA agéntica se refiere a sistemas autónomos impulsados por inteligencia que funcionan de forma independiente en varios entornos, sin intervención humana. Los equipos de TI pueden, por ejemplo, utilizar agentes de IA para rastrear los datos de los usuarios y detectar e investigar incidentes de fraude.
El uso cada vez mayor de agentes de IA subraya el valor de las herramientas personalizables con IA para las empresas que buscan abordar desafíos únicos, refinar y automatizar sus procesos y mejorar la personalización.
La hiperautomatización también es tendencia en las empresas que desean optimizar la gestión de la TI empresarial5. La hiperautomatización utiliza la IA, el ML y la RPA para crear un entorno único e interconectado que automatice por completo los procesos empresariales de principio a fin. A diferencia de la automatización tradicional, que se centra en tareas aisladas, la hiperautomatización conecta y automatiza varias funciones interrelacionadas en una organización, creando un sistema automatizado más rápido, más cohesivo y más eficiente.
La automatización de autoservicio es cada vez más popular a medida que los desarrolladores intentan dotar a los distintos departamentos de capacidades de automatización4. En la actualidad, el 63 % de las empresas cuenta con más de 200 ciudadanos autómatas2.
Las plataformas low-code y no-code están haciendo que la automatización sea accesible para usuarios no técnicos, ayudándoles a diseñar y gestionar flujos de trabajo automatizados mediante herramientas intuitivas de arrastrar y soltar. Estas plataformas de autoservicio aceleran la automatización y permiten a los usuarios implementar soluciones sin un amplio soporte de TI.
Y con la ayuda de las telas de automatización (un enfoque que integra varias tecnologías y herramientas de automatización), los desarrolladores pueden combinar elementos fragmentados en una estructura de automatización unificada y sin fisuras, alineando estrechamente las aplicaciones, los flujos de trabajo y los datos existentes.
La automatización aborda los problemas asociados con los sistemas desconectados, los datos aislados y los procesos fragmentados. Los enfoques de automatización fragmentada aún pueden tener éxito cuando se aplican a aplicaciones que sobresalen en funciones individuales, pero no se traducen bien en entornos de TI grandes y dinámicos donde los elementos deben funcionar bien juntos.
El tejido de automatización ayuda a las empresas a establecer un "sistema nervioso central" para sus arquitecturas de TI, lo que ayuda a garantizar una comunicación clara y operaciones fluidas en toda la empresa.
La automatización de la TI ofrece a las empresas de todos los tamaños varios beneficios importantes, entre ellos:
La automatización de TI puede ayudar a simplificar una serie de tareas rutinarias de gestión de TI, lo que permite al personal de TI dedicar sus habilidades a tareas más valiosas.
Las herramientas de automatización ayudan a los desarrolladores a obtener información más sólida de todo el conjunto tecnológico, incluidos los servicios en la nube, los servidores edge y los endpoints de las API.
Las herramientas de automatización eliminan los silos de DevOps al cerrar las brechas entre los departamentos de TI y las cargas de trabajo.
Las herramientas de automatización ayudan a reducir o eliminar los errores humanos que a menudo introducen fallos, errores u otras debilidades en un sistema.
La automatización permite una resolución de incidentes más rápida y servicios de TI más resiliente. Ayuda a los equipos a resolver problemas antes de que afecten a los usuarios o a los resultados de la empresa.
Aunque puede requerir una inversión inicial sustancial, la automatización ayuda a las empresas a reducir los costes asociados a la realización de tareas tediosas y repetitivas y a aplicar los ahorros de costes a trabajos de mayor valor.
