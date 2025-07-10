¿Qué es la automatización de TI?

Permite a las empresas crear e implementar flujos de trabajo de automatización que reducen el tiempo que los trabajadores humanos dedican a completar tareas manuales que consumen mucho tiempo. La automatización de TI es un componente integral de la estrategia de TI moderna y de las iniciativas de transformación digital.

Gestionar y coordinar centros de datos dispersos geográficamente y arquitecturas de cloud híbrido es una carga de trabajo monumental. Estos entornos suelen incluir redes virtualizadas, aplicaciones de microservicios, requisitos de seguridad en evolución, ciclos continuos de entrega de software y otros componentes característicos de las redes informáticas modernas. Además, las expectativas de los clientes son igualmente excepcionales, con conexiones rápidas y un tiempo de inactividad mínimo ahora como norma operativa. La automatización de TI ayuda a las empresas a afrontar ese reto.

El software de automatización proporciona a las empresas la agilidad y flexibilidad necesarias para escalar y asignar recursos de acuerdo con la demanda en tiempo real, una parte importante para lograr los objetivos de coste y rendimiento. Por ejemplo, los desarrolladores pueden utilizar scripts de automatización para aprovisionar automáticamente recursos, configurar y gestionar redes y servicios en la nube, aplicar la seguridad y acelerar el proceso de DevOps y la prestación de servicios.

Con las modernas soluciones de automatización de TI, los equipos pueden utilizar una única plataforma para supervisar y agilizar los flujos de trabajo, las tareas y los procesos por lotes (como la configuración de la red, el aprovisionamiento de usuarios y la gestión de parches).

Estas soluciones permiten al personal superior de TI dedicar su experiencia a proyectos más estratégicos, en lugar de dedicar tiempo a probar secuencias de comandos para flujos de trabajo rutinarios. Las empresas pueden incluso aprovechar la automatización de TI (y el mayor ancho de banda que proporciona a los profesionales de TI) para explorar el impacto de las nuevas tecnologías, como la IA generativa y la computación cuántica.

En muchas aplicaciones diferentes, la automatización de la TI puede ayudar a las empresas a crecer más rápido, con menos errores, y a ofrecer servicios con mayor velocidad y seguridad.