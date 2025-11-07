Las estrategias y herramientas de CI/CD permiten a los desarrolladores alejarse de los engorrosos y, a menudo, tediosos procesos manuales que acompañan al desarrollo tradicional.

El desarrollo tradicional sigue un proceso lineal y secuencial, en el que cada etapa (recopilación de requisitos, diseño, codificación, pruebas manuales e implementación) debe completarse antes de que comience la siguiente, aunque haya largos intervalos entre cada fase.

Cada desarrollador era responsable de integrar manualmente el código en las nuevas iteraciones de una aplicación o servicio. Las diferentes piezas de código no siempre funcionaban bien juntas, y los desarrolladores integraban los cambios en diferentes plazos (a veces en el último minuto), por lo que la integración era un proceso lento y propenso a errores, especialmente para equipos de desarrollo grandes.

Las pruebas de software tampoco se realizaban con frecuencia. Por lo general, los equipos aplicaban grandes actualizaciones por lotes de una sola vez (a menudo tras la implementación del código), lo que permitía que los errores pasaran desapercibidos y se acumularan en el código. Cuando surgían problemas, los desarrolladores tenían dificultades para determinar qué cambio los había provocado.

Como consecuencia, los equipos se enfrentaban a tareas de depuración y control de calidad más complejas, a mayores índices de fallos y a lanzamientos de código más lentos; los usuarios experimentaban más errores y fallos en el software; y las empresas perdían ingresos debido a la ineficiencia de los procesos.

La CI/CD automatiza la mayoría de los aspectos de la creación, prueba y lanzamiento de software. Los pipelines automatizados implementan la integración, las pruebas y la implementación continuas a lo largo del ciclo de vida del desarrollo, mejorando la eficiencia y la fiabilidad de los pipelines.

Los cambios de código se fusionan de forma continua e incremental en un repositorio compartido, se crean y prueban automáticamente después de cada confirmación y se implementan rápidamente (a veces varias veces al día). Los pequeños cambios y las frecuentes incorporaciones de código permiten a los desarrolladores detectar los problemas antes y revertir los cambios con mayor facilidad.

Con las herramientas de CI/CD, los equipos conocen inmediatamente los resultados de cada confirmación y todos pueden ver el estado de cada compilación, prueba e implementación. Estas características ayudan a aumentar la transparencia de los pipelines para los equipos de desarrollo y operaciones y simplifican la colaboración entre equipos.