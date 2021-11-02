¿Qué es GitOps?

En un blog anterior, hablamos de DevOps en el dominio del edge computing; aquí, analizamos cómo se puede aplicar GitOps al edge computing. Hemos aludido a los tres edges del edge domputing:

Edge empresarial

Edge de red

Edge de dispositivo (o edge lejano)

También está la nube o el centro de datos empresarial. Echemos un vistazo en profundidad a estas áreas. Junto con los entornos edge, la Figura 4 también muestra las tres áreas de GitOps: infraestructura, servicios y aplicaciones.

Centro de datos empresarial/en la nube

El edge computing está viendo la proliferación de clústeres de OpenShift o Kubernetes en la mayoría de los centros de TI. Tiene el potencial de alcanzar una escala masiva de cientos a miles de implementaciones por cliente. El resultado es que los departamentos de TI de las empresas deben gestionar varios clústeres de tiempo de ejecución de contenedores independientes o cooperativos que se ejecutan en las instalaciones y/o en nubes públicas.

Garantizar que los clústeres tengan el mismo estado deseado (implementar un cambio y revertir un cambio en varias nubes) es un beneficio importante que GitOps proporciona a las empresas basadas en edge y IoT.

Edge de red

El paradigma GitOps es aplicable en el edge, ya que uno de los principales retos a los que se enfrentan los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) es la orquestación, automatización y gestión de sus redes. Si bien el 5G es una bendición para los consumidores, las redes definidas por software (SDN), la división de redes con diferentes anchos de banda y una implementación más rápida han creado desafíos para los proveedores de telecomunicaciones.

Un pipeline de implementación automatizada es una forma en que los CSP pueden llevar los servicios a los clientes más rápido. Tener un repositorio central y un enfoque declarativo para aprovisionar la infraestructura de contenedores significa un tiempo de comercialización más rápido para nuevas características y solicitudes de cambio. Este paradigma ayudará al aprovisionamiento de VNF (funciones de red virtual) y CNF (funciones de red nativas de la nube) en el Edge. La contenerización de los componentes de red permite gestionar dichas funciones. Por último, dado que toda la actividad de configuración se registra y se almacena en Git, la capacidad de realizar un seguimiento de los cambios es crítica para fines de cumplimiento y auditoría. Hay un par de blogs relacionados de WeaveWorks en las referencias: