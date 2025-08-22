Más allá del desplazamiento a la izquierda: cómo el desplazamiento a todas partes con agentes de IA puede mejorar los procesos DevOps

Imagine pedir comida para una cena, pero el robot de reparto que transporta su comida se queda varado porque no puede moverse por las aceras irregulares de su vecindario. O porque su sistema GPS no está equipado para encontrar desvíos alrededor de una carretera cortada cercana.

O peor aún, el robot llega pero falta su comida: los ciberdelincuentes han hackeado los protocolos de autenticación del servicio de entrega y se han llevado su comida (y sus datos personales).

Sin pruebas avanzadas y prácticas de seguridad que coincidan con los entornos de software y las amenazas de ciberseguridad actuales, los equipos de DevOps y los usuarios finales que confían en sus productos podrían encontrarse con este tipo de problemas con mayor frecuencia. Muchos clientes se frustrarían y se pasarían a otro servicio de entrega (a nadie le gusta pasar hambre inesperadamente), y la empresa sentiría el impacto de esa frustración en sus cuenta de resultados.

Las herramientas de IA agéntica pueden ayudar al equipo de desarrollo del servicio de entrega a evitar estos problemas. Por ejemplo, el equipo podría utilizar agentes para crear un conjunto de pruebas completo que identifique los defectos y las vulnerabilidades de seguridad durante la fase de codificación, mucho antes de que los robots de reparto reciban su primer pedido.

De hecho, las herramientas de IA agéntica pueden utilizar equipos con varios agentes para crear gemelos digitales de alta fidelidad que simulen los retos del mundo real a los que pueden enfrentarse los robots, lo que permite a los desarrolladores probar el comportamiento del código y las interacciones de dependencia antes de que empiecen la codificación. Esto constituye un “desplazamiento a la izquierda”, que traslada las prácticas de pruebas y control de calidad a una etapa más temprana del ciclo de vida del desarrollo de software .

Con la complejidad de los sistemas de software modernos y la demanda de una mayor agilidad y colaboración, ese enfoque en la detección temprana se ha convertido en la práctica más completa de DevSecOps de "desplazarse a todas partes". Un enfoque de desplazamiento a todas partes tiene como objetivo "automatizar la integración de la seguridad y las prácticas de seguridad en cada fase del ciclo de vida del desarrollo de software".

Se trata de una gran tarea (práctica y culturalmente) que ha llevado a muchas empresas a explorar más a fondo cómo pueden aprovechar las capacidades de la IA en las prácticas de DevOps. Entre las más recientes de esas tecnologías se encuentra la IA agéntica, que puede:

Ejecutar tareas de varios pasos. Los agentes de IA pueden dividir los objetivos de alto nivel en subtareas más pequeñas y llevar las tareas a través de múltiples etapas hasta su finalización.

Adaptarse en tiempo real. Los agentes de IA pueden ajustar su comportamiento y sus planes en función de la nueva información o de las condiciones cambiantes.

Colaborar en la orquestación de tareas y flujos de trabajo. Los sistemas de IA agéntica pueden coordinarse y comunicarse con otros agentes de IA para lograr objetivos compartidos.

Mejorarse con el tiempo. Con características como el aprendizaje por refuerzo, los agentes de IA pueden aprender de las experiencias, mejorando su toma de decisiones y ajustando las estrategias con el tiempo.

Las herramientas de IA agéntica también tienen capacidades de toma de decisiones autónomas y las empresas están entusiasmadas con las posibilidades.

Según el IBM Institute for Business Value (IBM IBV), "el 86 % de los ejecutivos afirman que para 2027, los agentes de IA harán que la automatización de procesos y la reinvención del flujo de trabajo sean más eficaces". Casi el 80 % de los altos ejecutivos ya han adoptado alguna forma de IA agéntica en sus empresas, y el 19 % de las empresas están implementando la IA agéntica a escala.

Los agentes de IA pueden ahora orquestar el desarrollo de software, la implementación, la monitorización y las actualizaciones. Pueden hacer que las prácticas de desplazamiento a la izquierda y a todas partes sean más manejables para los desarrolladores sobrecargados, que no siempre disponen del ancho de banda necesario para probar a fondo y asegurar el software antes de implementarlo.