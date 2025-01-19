El desarrollo de software tradicionalmente sigue un camino lineal: planificar, codificar, probar, implementar. Durante décadas, la seguridad solo entraba en la ecuación durante la fase de pruebas, cuando ya se habían escrito miles de líneas de código.

SSDLC desafía este enfoque tradicional mediante la integración de la seguridad en todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) desde el primer día. El SSDLC suele estructurarse en nueve fases: requisitos, análisis, planificación, diseño, desarrollo, documentación, pruebas, implementación y mantenimiento.

Los equipos comienzan discutiendo las cuestiones de seguridad junto con los requisitos funcionales, mientras que los desarrolladores escriben código seguro utilizando entradas validadas y estándares de autenticación. Las pruebas se realizan de forma continua, no solo antes del lanzamiento, a menudo mediante reseñas automatizadas de código.

Este enfoque “desplazamiento a la izquierda”, adelantar la seguridad en el proceso de desarrollo, puede ayudar a transformar la forma en que las organizaciones crean software. En lugar de preguntar “¿Es seguro?” Durante las pruebas, los equipos preguntan: “¿Cómo hacemos que esto sea seguro?” antes de escribir la primera línea de código.

Por ejemplo, consideremos una aplicación bancaria. El desarrollo tradicional podría descubrir una vulnerabilidad de inyección SQL durante las pruebas previas al lanzamiento, lo que obligaría a los desarrolladores a reescribir las interacciones con la base de datos en cientos de archivos. Con un SSDLC, es mucho más probable que los equipos detecten antes esa vulnerabilidad, ya que las comprobaciones de seguridad se realizan durante el diseño, la construcción y las pruebas.

Los datos recientes ayudan a demostrar por qué es importante este enfoque proactivo. Según un reciente estudio de seguridad de la cadena de suministro, los ataques a la cadena de suministro de software aumentaron un 1300 % en solo tres años1.

SSDLC puede ayudar a proteger a las organizaciones contra estos ciberataques y otros al detectar las vulnerabilidades antes, cuando las correcciones son más sencillas y menos costosas. También puede ayudar a mantener el cumplimiento de normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA).