¿Qué es la experiencia del desarrollador?

Sin embargo, es importante tener en cuenta que aumentar la productividad de los desarrolladores y mejorar su experiencia no siempre son sinónimos. En un estudio de ocho meses, Harvard Business Review (HBR) descubrió que incluso cuando el uso de la IA era totalmente opcional, “los empleados trabajaban a un ritmo más rápido, asumían un abanico más amplio de tareas y prolongaban su jornada laboral, a menudo sin que se les pidiera hacerlo”. La IA ayuda a aumentar la productividad, pero los efectos posteriores de ese aumento de productividad pueden volverse insostenibles, provocando fatiga cognitiva y agotamiento2.

El impacto de la IA en la experiencia de los desarrolladores puede ir más allá de su uso directo. En concreto, el estudio de HBR reveló que el aumento de la frecuencia con la que personas que no son ingenieros utilizan la IA para generar código hace que los ingenieros dediquen más tiempo a revisar y corregir el trabajo generado por la IA de sus compañeros. HBR señaló que “estas demandas iban más allá de la revisión formal del código. Los ingenieros se veían cada vez más obligados a orientar a compañeros que programaban por intuición y presentaban solicitudes de incorporación de cambios a medio terminar”.

Además, el panorama de la IA en rápida evolución puede contribuir a un DevEx fragmentado. Los modelos y los marcos de agentes de IA están en constante expansión y mejora, lo que añade presión a los desarrolladores para que estén siempre al día con las últimas novedades y se mantengan al día con protocolos y prácticas en constante evolución. Las capacidades mejoradas de IA son, sin duda, útiles, pero pueden convertirse en un arma de doble filo si no cuentan con la mediación y la orientación adecuadas por parte del equipo de DevEx.