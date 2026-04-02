¿Qué es la experiencia del desarrollador?

La experiencia del desarrollador (DevEx) es un término que engloba el modo en que los sistemas, los flujos de trabajo, las herramientas para desarrolladores, la cultura y el entorno de trabajo de una organización afectan a la productividad de los desarrolladores. Evaluar y optimizar continuamente la experiencia de los desarrolladores es esencial para un desarrollo de software eficiente y eficaz.
Una comprensión práctica de la experiencia de los desarrolladores en una organización debe abarcar los aspectos prácticos del funcionamiento de los desarrolladores, los indicadores cuantificables que reflejan su productividad y una evaluación cualitativa de cómo se sienten. La optimización DevEx no solo pretende agilizar los flujos de trabajo de desarrollo y mejorar los resultados empresariales, sino también aumentar la retención de talento en los equipos de ingeniería de software.
En términos generales, DevEx puede abordarse como una contraparte interna de la experiencia del usuario (UX), en la que el proceso de desarrollo de su empresa es el “producto” y sus desarrolladores ocupan el lugar de los usuarios finales. Al igual que una experiencia de usuario (UX) de alta calidad se anticipa a las necesidades de los usuarios, elimina sus puntos débiles y maximiza la usabilidad de un producto, una buena experiencia de desarrollador reduce las fricciones, elimina los cuellos de botella en la productividad y maximiza la capacidad del equipo de desarrollo para dar lo mejor de sí mismo.
Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Independientemente de los detalles particulares de su empresa, su producto o las personas que trabajan en él, hay ciertos principios presentes en todo entorno de desarrollo productivo, y ciertos escollos que todo enfoque de DevEx debe tratar de evitar.
Una experiencia de desarrollador óptima permite a los equipos y a los desarrolladores individuales:
Dedicar menos tiempo a tareas que no añaden valor y más tiempo a tareas que sí lo hacen. El tiempo dedicado a actualizar tickets, registrar horas, asistir a reuniones, buscar credenciales o rebuscar en documentación obsoleta es tiempo que no se dedica realmente a escribir código.
Acelerar el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) y reducir el tiempo de comercialización. Automatizar las tareas tediosas, equipar al talento con herramientas adaptadas a las necesidades específicas de los desarrolladores y reducir la fricción operativa acelera los plazos de producción.
Minimizar el cambio de contexto. Cambiar constantemente entre diferentes tareas, herramientas, reuniones y proyectos aumenta la carga cognitiva. El entorno de desarrollo ideal permite mantener un estado de fluidez, en el que la ausencia de distracciones e interrupciones permite a los ingenieros coger impulso, escribir código de mayor calidad y alcanzar una productividad óptima.
Simplificar y centralizar los recursos. Un medio esencial para minimizar la fricción y el cambio de contexto es centralizar todas las herramientas, los documentos de la API y la infraestructura en un centro de autoservicio. Los portales internos para desarrolladores (IDP) suelen ser esenciales para una experiencia de desarrollador fluida.
Mantener la cohesión y reducir los problemas de integración. Un pipeline de integración continua/entrega continua (CI/CD) maduro reduce el tiempo dedicado a tediosas tareas manuales relacionadas con las pruebas, la fusión y la implementación. Los problemas con el control de versiones, los conflictos de fusión y el código defectuoso provocados por una comunicación o coordinación deficientes resultan extremadamente frustrantes, sobre todo cuando hacen que el trabajo de un desarrollador se eche a perder.
Beneficiarse de bucles de feedback claros y eficientes. Una buena experiencia de desarollador se retroalimenta a sí misma: los desarrolladores estarán más dispuestos a utilizar los ciclos de feedback cuando estos sean rápidos, precisos y fáciles de interpretar. Esto, a su vez, acelera la iteración, mejora la calidad del código y libera a los ingenieros para que se centren en crear características.
Para muchas organizaciones, la cantidad de trabajo necesaria para alcanzar estos ideales requerirá un equipo dedicado a la experiencia del desarrollador que lidere dichos esfuerzos. Un equipo DevEx dedicado ayuda a evitar el efecto paradójico de degradar la experiencia del desarrollador al hacer que los desarrolladores o líderes de ingeniería trabajen para mejorar DevEx en lugar de escribir código de alta calidad.
Las investigaciones del sector indican que ninguna profesión ha experimentado el impacto de la IA más que la de los ingenieros de software1. La llegada y la proliferación de herramientas generativas con IA, sobre todo, los LLM de razonamiento y los agentes de IA y asistentes de codificación que las utilizan como motor, han colocado a la inteligencia artificial en el centro de la experiencia del desarrollador moderno.
Al principio de la era de la IA generativa, los sistemas de IA se limitaban sobre todo a la automatización de tareas repetitivas, como la generación de código boilerplate o la depuración de fragmentos de código aislados. A medida que se amplían las capacidades y las ventanas de contexto de los modelos de IA, también lo hacen las posibilities de utilizar herramientas impulsadas por IA para mejorar DevEx. La creciente sofisticación de las soluciones de codificación de IA les permite funcionar no solo como herramientas que ahorran tiempo en tareas secundarias, sino como parte integral de la planificación y ejecución de proyectos complejos en todo el código fuente.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que aumentar la productividad de los desarrolladores y mejorar su experiencia no siempre son sinónimos. En un estudio de ocho meses, Harvard Business Review (HBR) descubrió que incluso cuando el uso de la IA era totalmente opcional, “los empleados trabajaban a un ritmo más rápido, asumían un abanico más amplio de tareas y prolongaban su jornada laboral, a menudo sin que se les pidiera hacerlo”. La IA ayuda a aumentar la productividad, pero los efectos posteriores de ese aumento de productividad pueden volverse insostenibles, provocando fatiga cognitiva y agotamiento2.
El impacto de la IA en la experiencia de los desarrolladores puede ir más allá de su uso directo. En concreto, el estudio de HBR reveló que el aumento de la frecuencia con la que personas que no son ingenieros utilizan la IA para generar código hace que los ingenieros dediquen más tiempo a revisar y corregir el trabajo generado por la IA de sus compañeros. HBR señaló que “estas demandas iban más allá de la revisión formal del código. Los ingenieros se veían cada vez más obligados a orientar a compañeros que programaban por intuición y presentaban solicitudes de incorporación de cambios a medio terminar”.
Además, el panorama de la IA en rápida evolución puede contribuir a un DevEx fragmentado. Los modelos y los marcos de agentes de IA están en constante expansión y mejora, lo que añade presión a los desarrolladores para que estén siempre al día con las últimas novedades y se mantengan al día con protocolos y prácticas en constante evolución. Las capacidades mejoradas de IA son, sin duda, útiles, pero pueden convertirse en un arma de doble filo si no cuentan con la mediación y la orientación adecuadas por parte del equipo de DevEx.
La implementación óptima de las herramientas para desarrolladores con IA dependerá siempre de la naturaleza específica de su sector, organización y caso de uso, pero existen algunas buenas prácticas universales que deben tenerse en cuenta en el contexto de la experiencia del desarrollador.
Contener la fragmentación. Más modelos, más agentes y más herramientas significan más cosas que controlar. Lógicamente, es esencial asegurarse de que el tiempo dedicado a gestionar las herramientas con IA no supere el tiempo que se dedicaría a escribir código manualmente sin utilizar la IA.
Tener cuidado con el aumento de la sobrecarga cognitiva. Muchas herramientas de IA requieren instrucciones explícitas de los desarrolladores, lo que aumenta la carga cognitiva al requerir que los desarrolladores dediquen energía a crear consultas precisas y proporcionar el contexto adecuado. Esto puede agravarse por el cambio de contexto que implica pasar con frecuencia de la codificación a la solicitud, a la interpretación e integración de las salidas, lo que impide que los desarrolladores permanezcan en estado de flujo3.
Considerar el tiempo. A la luz del aumento de la carga cognitiva por el envío manual de instrucciones, muchas herramientas de IA ofrecen asistencia proactiva (como sugerencias de autocompletado o revisiones automáticas de código). Un estudio reciente exploró el impacto del tiempo en la asistencia proactiva de la IA y reveló que los ingenieros rechazaban con mayor frecuencia las intervenciones a mitad de tarea, pero tenían los índices de participación más altos con sugerencias que se producían dentro de los límites naturales del flujo de trabajo (como la fase posterior a la confirmación).
Escuchar a sus desarrolladores. Algunas herramientas de codificación con IA son precisas y enormemente útiles, mientras que otras son poco fiables y aportan más molestias que valor. A veces, la diferencia entre esas dos posibilidades no radica en la propia herramienta de IA, sino en su capacidad para satisfacer las necesidades específicas de sus desarrolladores y el trabajo que se les ha encomendado.
Los investigadores de Harvard Business Review, al reflexionar sobre sus conclusiones, sugirieron que “las organizaciones pueden beneficiarse de normas que determinen deliberadamente cuándo avanza el trabajo, y no solo a qué ritmo”. Agrupar las sugerencias menores y permitir que los desarrolladores esperen hasta que haya una pausa natural en su flujo de trabajo para revisarlas ayuda a evitar interrupciones costosas y a preservar el flujo.
La próxima generación de plataformas de asistentes de codificación modernas probablemente se beneficiará del enorme aumento de datos de feedback de los desarrolladores en comparación con lo que había disponible para informar a sus predecesores, gracias al aumento exponencial en la adopción de herramientas de codificación por IA en 2025. IBM® Bob, publicado en la primavera de 2026, revisa el código de forma proactiva en segundo plano mientras los ingenieros trabajan y registra los problemas complejos y las oportunidades de refactorización en su panel “Bob Findings”. Puede optar por abordarlos directamente con un solo clic, pero también tiene la opción de revisar los resultados cuando le resulte más conveniente.
Medir de forma adecuada y precisa la experiencia de los desarrolladores requiere una combinación cuidadosa de feedback cuantitativo y cualitativo.
Las métricas cuantitativas para evaluar la experiencia del desarrollador deben ir más allá de la productividad pura, tanto porque no existe una métrica perfecta de la productividad como porque la productividad por sí sola ofrece una visión incompleta de la DevEx.
Medir el DevEx contando las líneas de código o el número de características lanzadas es una forma miope de evaluar el buen funcionamiento de su proyecto. Más no siempre es mejor. El código de alta calidad es, por naturaleza, más valioso que el código de gran volumen, y incentivar la mera cantidad puede dar lugar a comportamientos por parte de los desarrolladores que se aprovechan del sistema y sobrecargan el código.
No existe un estándar universal único para medir cuantitativamente y de forma holística la solidez de la experiencia de desarrollo de una organización, pero existen algunos marcos bien valorados que pueden ayudarle a empezar. Uno de los marcos más destacados es el conjunto de métricas DORA, desarrollado originalmente por el equipo de DevOps Research and Assessments (DORA) de Google, que comprende cuatro métricas principales:
Frecuencia de implementación: la frecuencia con la que su equipo implementa el código.
Plazo de entrega de los cambios: el tiempo que se tarda normalmente en pasar del código terminado a la producción.
Tasa de errores de cambio: qué porcentaje de implementaciones fallan.
Tiempo medio de recuperación (MTTR): la rapidez (de media) con la que se resuelven los fallos.
Cabe destacar que las métricas DORA son indicadores rezagados: solo capturan retrospectivamente lo que ha ocurrido, en lugar de predecir lo que podría ocurrir en el futuro. Identificar qué indicadores adelantados se correlacionan bien con sus homólogos rezagados puede ayudar a capacitar a su equipo de experiencia del desarrollador para detectar de forma proactiva los problemas de DevEx antes de que interrumpan significativamente la productividad.
La mayoría de los marcos de medición de DevEx son anteriores a la adopción generalizada de herramientas de IA generativa y, como tales, no captan directamente su impacto. Para evaluar la adopción y la eficacia de las soluciones de codificación de la IA, considere medidas cuantitativas como:
Porcentaje de código implementado generado por IA
Porcentaje de pull requests (PR) generadas por IA
Frecuencia de uso activo de herramientas de IA
Impacto antes/después en las métricas de DORA, teniendo cuidado de controlar las variables de confusión
Tasa de fallo del código generado por IA y de las PR, en comparación con el código generado por humanos
Otras medidas fundamentales, como la confianza de los desarrolladores en la calidad del código y las sugerencias generadas por la IA, o el tiempo que las herramientas de IA les ahorran en diversas tareas, solo pueden obtenerse a través del feedback directo de los desarrolladores.
Los números solo pueden contar una parte de la historia. Son sus desarrolladores los que están “experimentando” su DevEx y, por lo tanto, solo sus desarrolladores pueden hablar directamente con ciertos elementos del entorno de desarrollo de su organización. Intentar entender la satisfacción de los desarrolladores en términos estáticos y numéricos, como pedir a los desarrolladores que valoren su experiencia en una escala del 1 al 10, puede deformar o incluso omitir por completo información esencial.
En última instancia, un buen DevEx proporciona las cosas que los desarrolladores necesitan, y solo puede saber lo que necesitan si se les pregunta. Una encuesta sobre la experiencia de los desarrolladores bien diseñada equilibra la necesidad de feedback estandarizados que se traduzcan bien en el análisis de las tendencias generalizadas y la oportunidad de obtener perspectivas y comentarios individuales.
El feedback de las encuestas cualitativas sobre la experiencia de los desarrolladores pueden ayudar a menudo a derivar métricas cuantitativas a medida adaptadas a las necesidades situacionales en tiempo real de su organización. Por ejemplo, si las encuestas revelan que los nuevos empleados tienen dificultades para ponerse al día en su entorno de desarrollo, hacer un seguimiento del tiempo que tardan los nuevos desarrolladores en realizar sus primeras contribuciones puede ayudarle a evaluar el éxito de las medidas que adopta para solucionar ese problema.
Lea el informe de Gartner para descubrir perspectivas que se pueden ejecutar que le ayudará a transformar la productividad de los desarrolladores en un catalizador para el crecimiento de la empresa.
Respalde su próximo proyecto con algunas de nuestras capacidades más utilizadas. Empiece y aprenda más sobre los modelos compatibles que ofrece IBM.
Únase a la comunidad de arquitectos y creadores de IA para aprender, compartir ideas y conectar con otros.
Acelere la entrega de software con Bob, su socio de IA para un desarrollo seguro y consciente de la intención.
Optimice los esfuerzos de desarrollo de software con herramientas impulsadas por IA de confianza que minimizan el tiempo dedicado a escribir código, depurar, refactorizar código o completar código y dejar más espacio para la innovación.
Reinvente las operaciones y flujos de trabajo críticos añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
1. “Labor market impacts of AI: A new Measure and Early Evidence”. Anthropic. 5 de marzo de 2026.
2. “AI Doesn't Reduce Work—It Intensifies It”. Harvard Business Review. 9 de febrero de 2026.
3. “Developer Interaction Patterns. with Proactive AI: A Five-Day Field Study”. arXiv. 15 de enero de 2026.