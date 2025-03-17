¿Cuál es la opinión general sobre el vibe coding?

Mientras el CEO de OpenAI, Sam Altman, se burla de las habilidades de escritura creativa de un próximo modelo de OpenAI, muchos desarrolladores e ingenieros de software están adoptando algo llamado "vibe coding". La expresión tiene solo seis semanas, pero continúa generando debate en Reddit y en varios canales de Slack, incluso aquí en IBM.

En pocas palabras, el vibe coding es un término que el cofundador de OpenAI y exdirector sénior de IA de Tesla, Andrej Karpathy, utilizó recientemente para describir lo buenos que se han vuelto los LLM en el razonamiento y la codificación. (Think: Claude Sonnet, o el editor de código de IA Cursor). Ahora, escribió en X, los desarrolladores pueden "ceder a las vibraciones, adoptar exponenciales y olvidar que el código existe". Como dijo Ars Technica: "En lugar de tratarse de control y precisión, el vibe coding consiste en rendirse al flujo".

Joshua Noble, estratega técnico de IBM, cree que el vibe coding empezó como una broma. Sin embargo, el término se popularizó y la incubadora Y Combinator incluso creó un vídeo explicativo de 30 minutos titulado "Vibe Coding Is the Future" ("El vibe coding es el futuro").

La codificación de Vibe puede ser el futuro, pero hoy en día sigue siendo imperfecta. "Creo que es más bien como si te quedaras sin ideas o te sintieras perezoso. Simplemente deja que CoPilot lo haga por ti un rato y ya verás a dónde te lleva", dice Noble. “Simplemente veo cosas, digo cosas, ejecuto cosas y copio y pego cosas, y en general funciona”.

Ash Minhas, director de Contenido Técnico de IBM, está de acuerdo: "El vibe coding es una realidad". “Es como si pudieras tomar inspiración y convertirla en algo”. Para ilustrar su punto, Minhas dice que él y su hermano idearon una instrucción para crear una aplicación que ayude a los usuarios a encontrar su número FIRE (Independencia financiera, jubilación anticipada). "Si tienes habilidades técnicas, es fantástico", dice.