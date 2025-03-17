¿Cuál es la opinión general sobre el vibe coding?

Mientras el CEO de OpenAI, Sam Altman, se burla de las habilidades de escritura creativa de un próximo modelo de OpenAI, muchos desarrolladores e ingenieros de software están adoptando algo llamado "vibe coding". La expresión tiene solo seis semanas, pero continúa generando debate en Reddit y en varios canales de Slack, incluso aquí en IBM.
En pocas palabras, el vibe coding es un término que el cofundador de OpenAI y exdirector sénior de IA de Tesla, Andrej Karpathy, utilizó recientemente para describir lo buenos que se han vuelto los LLM en el razonamiento y la codificación. (Think: Claude Sonnet, o el editor de código de IA Cursor). Ahora, escribió en X, los desarrolladores pueden "ceder a las vibraciones, adoptar exponenciales y olvidar que el código existe". Como dijo Ars Technica: "En lugar de tratarse de control y precisión, el vibe coding consiste en rendirse al flujo".
Joshua Noble, estratega técnico de IBM, cree que el vibe coding empezó como una broma. Sin embargo, el término se popularizó y la incubadora Y Combinator incluso creó un vídeo explicativo de 30 minutos titulado "Vibe Coding Is the Future" ("El vibe coding es el futuro").
La codificación de Vibe puede ser el futuro, pero hoy en día sigue siendo imperfecta. "Creo que es más bien como si te quedaras sin ideas o te sintieras perezoso. Simplemente deja que CoPilot lo haga por ti un rato y ya verás a dónde te lleva", dice Noble. “Simplemente veo cosas, digo cosas, ejecuto cosas y copio y pego cosas, y en general funciona”.
Ash Minhas, director de Contenido Técnico de IBM, está de acuerdo: "El vibe coding es una realidad". “Es como si pudieras tomar inspiración y convertirla en algo”. Para ilustrar su punto, Minhas dice que él y su hermano idearon una instrucción para crear una aplicación que ayude a los usuarios a encontrar su número FIRE (Independencia financiera, jubilación anticipada). "Si tienes habilidades técnicas, es fantástico", dice.
Ahora que la IA está presente en casi todos los aspectos de la economía, ¿podría alterar el trabajo de los desarrolladores y los ingenieros de software? La capacidad de utilizar LLM para codificar, depurar o probar podría mejorar muchas operaciones, afirma Shalini Harkar, defensora principal de la IA en IBM con sede en Bangalore.
"Hoy en día, los desarrolladores se centran más en resolver problemas complejos del mundo real que tienen un alto impacto en la vida real, diseñar diseños arquitectónicos eficientes, permitir estrategias de comercialización más rápidas y fomentar la innovación en lugar de tareas rutinarias", explica.
Michael (Max) Maximilien, distinguido ingeniero de IBM, sigue pidiendo a su equipo que ejecute pruebas manuales en el código. "Pero cada vez más, no es necesario escribir la prueba", dice. "En realidad, basta con escribir el código y pedirle al LLM que escriba la prueba, y la mayoría de las veces hace un trabajo bastante bueno. De esta manera, de repente, has mejorado tu productividad de forma significativa".
Además de este aumento de la eficacia, la IA puede ayudar a los desarrolladores menos experimentados a afinar sus habilidades y adquirir experiencia práctica a un ritmo mucho más rápido. “Puedes decir: ‘Esto es lo que estoy intentando hacer’, y escribe la primera versión del código”, dice Maximilien. "[Entonces] lo corriges y sigues moviéndote, ¿verdad? Esa es la aceleración».
En esta etapa inicial, el vibe coding sigue siendo una especie de broma interna de los desarrolladores: una forma de arte reservada para los conocedores del código. Pero también puede ser una señal de que estamos preparados para redefinir lo que significa la colaboración con la IA en el campo de la informática y la ingeniería de software.
Para algunos observadores, el futuro de la tecnología también podría incluir más conexiones entre humanos y máquinas. "El futuro de la codificación dará prioridad a la comprensión del lenguaje natural, los algoritmos conscientes de las emociones y el análisis de sentimientos en tiempo real, haciendo que las interacciones entre humanos y ordenadores sean más intuitivas", afirma Vrunda Gadesha, redactora de contenido técnico de IBM.
Y aunque los humanos siempre serán una parte integral del proceso, la IA hace que la parte de codificación sea mucho más fácil. "La ingeniería de software compleja siempre requerirá que, en algún momento del proceso, un ser humano se ocupe de la optimización, de la lógica empresarial muy específica o de los casos extremos", afirma Noble. "Sin embargo, cuando pensamos en la codificación (simplemente, 'voy a programar una aplicación que haga esto'), la cantidad de trabajo que se le puede encargar a un modelo de lenguaje grande está aumentando considerablemente. Y eso es muy emocionante."
Únase a IBM en un webinar en el que demostraremos cómo encontrar un ROI real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en sectores, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra cómo conectar el nivel de datos de su arquitectura a los niveles de aplicaciones en contenedores utilizando FlashSystem y Red Hat OpenShift, garantizando el rendimiento, la resiliencia y la escalabilidad.
Obtenga orientación detallada sobre el diseño, la implementación y el ajuste de los sistemas de almacenamiento IBM® DS8A00. Aprenda a optimizar la E/S, garantizar una alta disponibilidad y fortalecer la recuperación ante desastres en entornos de misión crítica.
Explore la arquitectura y los conceptos detrás de IBM Storage Ceph. Aprenda a diseñar una capa de datos escalable y con autorreparación que soporte cargas de trabajo de IA, consolide el almacenamiento y reduzca los costes en aplicaciones multitierra.
Conocimientos de IDC sobre cómo los sistemas de archivos paralelos aumentan el rendimiento y la fiabilidad en el nivel de datos para aplicaciones de varios niveles y alta demanda.
Descubra cómo los análisis en el nivel de datos pueden informar la lógica de la aplicación y la experiencia para una toma de decisiones más inteligente.
Explore ejemplos reales de adopción de IA generativa en sectores como las finanzas y la cadena de suministro. Descubra cómo estos sistemas están respaldados por una arquitectura moderna en capas.
Un servicio totalmente gestionado y de inquilino único para desarrollar y entregar aplicaciones Java.
Utilice el software y las herramientas de DevOps para crear, implementar y gestionar aplicaciones nativas de la nube en varios dispositivos y entornos.
El desarrollo de aplicaciones en la nube significa crear una vez, iterar rápidamente e implementar en cualquier lugar.
Los servicios de consultoría de desarrollo de aplicaciones en la nube de IBM Cloud ofrecen orientación experta y soluciones innovadoras para agilizar su estrategia de nube. Colabore con los expertos en nube y desarrollo de IBM para modernizar, escalar y acelerar sus aplicaciones, y obtenga resultados transformadores para su empresa.