Gestione todos sus agentes de IA en un solo lugar con watsonx Orchestrate

Las empresas no necesitan otra forma de construir agentes: necesitan una forma de operacionalizar los agentes que ya han construido. En las grandes organizaciones, se están creando agentes por todas partes: en diferentes equipos, herramientas y marcos de trabajo. Algunos se desarrollan internamente, otros proceden de proveedores y otros están integrados en las aplicaciones. A medida que crece la adopción, esta diversidad no hace más que aumentar.

Las organizaciones desean tener la flexibilidad necesaria para crear y ejecutar agentes de IA utilizando las herramientas que prefieran. En la práctica, la mayoría de las empresas seguirán trabajando con múltiples marcos y enfoques de desarrollo. Lo que ha faltado es una forma de gestionar esa realidad.

IBM watsonx Orchestrate se basa en un enfoque abierto, que reúne a los agentes en una única capa operativa sin necesidad de que los equipos reconstruyan lo que ya tienen. Gracias a sus nuevas capacidades de plano de control de agentes, Orchestrate ofrece una forma simplificada de gestionar y controlar el conjunto de agentes de una organización, independientemente de cómo se hayan creado dichos agentes o dónde se ejecuten.