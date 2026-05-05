Gestione todos sus agentes de IA en un solo lugar con watsonx Orchestrate

El nuevo plano de control agéntico de watsonx Orchestrate proporciona una forma centralizada de ejecutar, gestionar y gobernar el patrimonio agéntico de una organización.
Las empresas no necesitan otra forma de construir agentes: necesitan una forma de operacionalizar los agentes que ya han construido. En las grandes organizaciones, se están creando agentes por todas partes: en diferentes equipos, herramientas y marcos de trabajo. Algunos se desarrollan internamente, otros proceden de proveedores y otros están integrados en las aplicaciones. A medida que crece la adopción, esta diversidad no hace más que aumentar.
Las organizaciones desean tener la flexibilidad necesaria para crear y ejecutar agentes de IA utilizando las herramientas que prefieran. En la práctica, la mayoría de las empresas seguirán trabajando con múltiples marcos y enfoques de desarrollo. Lo que ha faltado es una forma de gestionar esa realidad.
IBM watsonx Orchestrate se basa en un enfoque abierto, que reúne a los agentes en una única capa operativa sin necesidad de que los equipos reconstruyan lo que ya tienen. Gracias a sus nuevas capacidades de plano de control de agentes, Orchestrate ofrece una forma simplificada de gestionar y controlar el conjunto de agentes de una organización, independientemente de cómo se hayan creado dichos agentes o dónde se ejecuten.
La mayoría de las empresas no adoptarán un único método para desarrollar agentes. En su lugar, seguirán utilizando una combinación de agentes creados con diferentes tecnologías y marcos de trabajo, a menudo en varios equipos.
Watsonx Orchestrate ahora comienza a abordar esto dando soporte a agentes más allá de su entorno nativo. En la actualidad, esto incluye los agentes nativos de IBM, los agentes de Langflow, los agentes de LangGraph y los agentes creados con el protocolo abierto A2A, y pronto se ampliará la interoperabilidad. Esto proporciona una vía práctica para reducir la fragmentación y, al mismo tiempo, preservar las inversiones existentes.
En la práctica, esto significa:
Este enfoque permite a las organizaciones comenzar a consolidar la visibilidad y el control operativos, sin necesidad de una reconstrucción completa o un cambio a un marco de desarrollo único.
El funcionamiento de los agentes en producción requiere algo más que su implementación. Los equipos necesitan visibilidad sobre cómo se comportan los agentes, su rendimiento y dónde se necesitan mejoras. Watsonx Orchestrate introduce capacidades operativas para apoyar esto:
Estas capacidades ayudan a los equipos a pasar de la implementación inicial a la gestión continua, lo que permite un rendimiento más uniforme y mejores resultados con el tiempo.
La plataforma también mejora la forma en que los equipos diseñan, prueban y comprenden el comportamiento de los agentes antes de la implementación. Las nuevas capacidades incluyen:
Esto permite acelerar los ciclos de desarrollo al tiempo que ayuda a reducir los riesgos antes de que los agentes lleguen a la producción.
A medida que los agentes interactúan más profundamente con los sistemas de la empresa, la seguridad y el gobierno se vuelven esenciales. Watsonx Orchestrate incluye controles de nivel empresarial a lo largo del ciclo de vida:
Estas características ayudan a garantizar que los agentes operen dentro de límites definidos, con niveles adecuados de supervisión y trazabilidad.
Una puerta de enlace de IA unificada proporciona una supervisión centralizada del comportamiento de los agentes, modelos y herramientas compatibles en la producción. Las capacidades incluyen:
Esto permite a las organizaciones aplicar políticas operativas coherentes y mantener el control sobre el comportamiento de los agentes.
Un catálogo gobernado proporciona estructura y visibilidad de los activos de IA. Las capacidades incluyen:
Esto favorece una mejor reutilización, visibilidad y gobierno a medida que la adopción de la IA se expande en toda la organización.
A medida que las empresas escalen el uso de la IA, el número y la diversidad de agentes seguirán aumentando. Gestionar ese panorama de forma eficaz se está convirtiendo en un requisito operativo fundamental.
IBM watsonx Orchestrate reúne todo su ecosistema de agentes en un único plano de control, para que pueda ver lo que ocurre, gestionar cómo trabajan juntos los agentes y escalar lo que ofrece resultados en toda su empresa.
En lugar de exigir la estandarización en una única pila tecnológica, este enfoque permite a las organizaciones mantener la flexibilidad en la forma de desarrollar los agentes, al tiempo que establece un método coherente para gestionarlos, controlarlos y optimizarlos.
Para las organizaciones que van más allá de la experimentación y pasan al uso de la IA en producción a escala, esto representa un cambio importante: pasar de crear agentes individuales a operar un ecosistema de agentes integrado.
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